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рядом с Литейным и просто влюбилась в этот район, так что когда поняла, что хочу и в более приятную и теплую погоду побывать в городе, то снова остановлюсь здесь.

Но район все-таки был мне знаком по книжным, паре кофеен рядом с квартирой и наличию Азбуки вкуса в першей доступности. Так что как только увидела эту экскурсию - тут же забронировала. И ни разу не пожалела.

Благодаря Томе я отчасти и поняла, что же мне так понравилось здесь: его жители, так рьяно его сохраняющие. Ну и все эти крохотные местечки, где можно купить что-то антикварное или редкое.

Прекрасная экскурсия-прогулка по не самым туристическим местам с акцентом на деталях, которые, не зная, и не заметишь (один арт-объект на Моховой я проходила за две поездки какие-то немыслимое количество раз, даже не обращая на него внимания, а теперь не только замечаю, но и знаю, откуда и как он там взялся).

Советую всем тем, кому нравится в Литейном округе, но кто кроме проторенных маршрутов по нему (вроде от Анненкирхе дойти до "Конца прекрасной эпохи", чтобы выпить кофе) особо не углубляется в том числе в современную жизнь местных петербуржцев!