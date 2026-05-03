За 2 часа мы соберём портрет одного из самых динамичных районов города — Литейного округа: от парадной Фонтанки до квартала «мёртвых поэтов». Вы познакомитесь с историей района от основания города до современности.
Описание экскурсии
От Фонтанки до квартала «мёртвых поэтов» и к дому Бака
Я живу в Литейном округе с 7 лет — поэтому мне здесь всё родное и любимое. Краеведением увлеклась с рождением дочери — и создала оригинальный маршрут.
Вас ждет трёхактная прогулка по району:
- Первая часть — набережная Фонтанки с историей застройки и изнанкой, знакомство с аутентичными проходными дворами
- Сердце и недра района — Литейный проспект и прилегающие улочки (квартал «мёртвых поэтов»), их знаковые дворики и современные места
- Кульминация — по желанию, за доплату: гостевой визит в сохранённую отреставрированную квартиру в доме Бака, одном из самых известных доходных домов в Петербурге
На маршруте нас ждут: кофейня в парадной, креативные пространства, комиссионки, легендарные книжные и неочевидные места.
Вы узнаете:
- Чем известны и почему популярны книжные и галереи в нашем районе («K-gallery», «Подписные издания», «Третье место», «Порядок слов»)
- Как близость академии Штиглица повлияла на облик района (посмотрим на работы выпускников, и я покажу их спрятанные арт-объекты на улицах)
- В каком дворе на Литейном собирались попеть Борис Гребенщиков и Олег Гаркуша, в каком дворе развернулось необычное пространство в стиле римского колизея и где можно остановиться на чашечку кофе прямо в парадной
Организационные детали
- Посещение квартиры в доходном доме Бака опционально. Стоимость входа — 1500 ₽ за 5 чел. (каждый следующий +300 ₽)
- Надевайте удобную обувь и одежду по погоде, нас ждёт насыщенный маршрут!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Наб. Фонтанки, 5/7
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тома — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 68 туристов
Санкт-Петербург — мой родной город. Увлекаюсь историей, краеведением, неформальной культурой, старым фондом, уличным и современным искусством. По образованию я тележурналист, основная работа – телесериалы (орг. должность). В 2020 году придумала авторскую экскурсию по родному району Литейного округа — одному из самых насыщенных по красоте и культурной жизни районов. Приходите вместе гулять. Экскурсия глазами местного жителя.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
отличная пешеходная экскурсия, познавательная, атмосферная, советуем!
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О
Хотелось просто побродить по подворотням в своем темпе. что хотели, то и получили. Тамара, как местный житель, провела закоулками и дворами. Завела в комиссионку, показала много интересного. прогулялись на славу.
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Т
Тома -увлеченный краевед, активно развивающийся исследователь и приятный собеседник. В процессе увлекательной прогулки с ней складывается цельное впечатление об этом интереснейшем районе Санкт-Петербурга. Сочетание былого аристократизма и современной неформальной молодежной
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М
В Петербурге последние годы я бываю часто по работе, но всегда захватываю пару дней, чтобы погулять по городу и отдохнуть от суеты Москвы. Еще в феврале я почти неделю прожила
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Очень необычная экскурсия! Понравилось и мне, и дочери подростку! Совершенно небанальная, а дом Бака заслуживает отдельной похвалы. Тома знает материал, маршрут спланирован до мелочей! Плутать старыми дворами, видеть, как современность
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Е
Очень понравилась экскурсия, хоть погода и не располагала к долгим прогулкам. Тома отличный экскурсовод, прекрасно знающий предмет и территорию, внимательный к своим экскурсантам, готовый прислушаться к пожеланиям. Мы специально выбирали
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