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Аудиоэкскурсия в приложении: Прогулка в самом сердце города

5
1 отзыв
Surprise Me
Surprise Me – Гид из Санкт-Петербурга
На этой самостоятельной экскурсии 🧭, вы узнаете, как Адмиралтейская верфь оказалась сердцем города вопреки желанию императора Петра I.

Мы совершим с вами небольшую прогулку 👣 по самому центру города, который по замыслу Петра I вовсе не должен был стать центром.

Вы узнаете о тех планах, которые Петру удалось реализовать, о тех, которые не удалось, о том, что ему мешало, и через что он переступал для достижения своих целей.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 529 ₽ за экскурсию

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Аудиоэкскурсия в приложении: Прогулка в самом сердце города
Аудиоэкскурсия в приложении: Прогулка в самом сердце города

Что вы увидите

  • Адмиралтейство
  • Александровский сад
  • Пристань со Львами
  • Адмиралтейский двор
  • Сенатская площадь
  • Памятник Петру
Пётр Великий — самый известный русский царь и первый российский император. Он круто 😎 изменил ход истории 📖 России, которую традиционно делят на допетровскую и после. Что вас ожидает:• Мы начнём в сердце петровского Петербурга;
  • перед Адмиралтейством в Александровском саду;
  • полюбуемся на Неву с пристани со Львами, поговорим о наводнениях и их причинах;
  • пройдёмся по территории бывшего Адмиралтейского двора к Сенатской площади и закончим дискуссию о роли Петра в истории у самого Первого памятника в Петербурге.
  • Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
  • Вы не зависите от гида или группы;
  • Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
  • Рекомендуем взять с собой наушники 😃
Что входит
  • Интерактивная экскурсия с аудиогидом
  • Викторины
  • Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 станция метро «Адмиралтейская»
Место завершения
🏁 Сенатская пл., 1
Аудиоэкскурсия в приложении: Прогулка в самом сердце города
Аудиоэкскурсия в приложении: Прогулка в самом сердце города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Surprise Me
Surprise Me
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