Surprise Me – Гид из Санкт-Петербурга

На этой самостоятельной экскурсии 🧭, вы узнаете, как Адмиралтейская верфь оказалась сердцем города вопреки желанию императора Петра I.



Мы совершим с вами небольшую прогулку 👣 по самому центру города, который по замыслу Петра I вовсе не должен был стать центром.



Вы узнаете о тех планах, которые Петру удалось реализовать, о тех, которые не удалось, о том, что ему мешало, и через что он переступал для достижения своих целей.