Пётр Великий — самый известный русский царь и первый российский император. Он круто 😎 изменил ход истории 📖 России, которую традиционно делят на допетровскую и после. Что вас ожидает:• Мы начнём в сердце петровского Петербурга;
перед Адмиралтейством в Александровском саду;
полюбуемся на Неву с пристани со Львами, поговорим о наводнениях и их причинах;
пройдёмся по территории бывшего Адмиралтейского двора к Сенатской площади и закончим дискуссию о роли Петра в истории у самого Первого памятника в Петербурге.
Приложение приведет вас к месту начала экскурсии 🧭 и будет вести по маршруту, как живой гид, с помощью встроенных карт. Вы не заблудитесь. Приложение покажет место начала экскурсии, начинайте в любое время. Важная информация:• Экскурсия ⛳ проходит без участия гида с помощью мобильного приложения. Вы получите сообщение со ссылкой на приложение и код экскурсии для скачивания после бронирования;
Вы не зависите от гида или группы;
Экскурсия пройдёт под вашим контролем.
Рекомендуем взять с собой наушники 😃
Что входит
Интерактивная экскурсия с аудиогидом
Викторины
Захватывающие истории от местного жителя.
Что не входит
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
Начало
🚩 станция метро «Адмиралтейская»
Место завершения
🏁 Сенатская пл., 1
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.