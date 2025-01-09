Наш маршрут пройдёт по историческому центру города. Вы окунётесь в атмосферу новогодней суеты. Полюбуетесь украшенными улицами и площадями. Сфотографируетесь у главной пушистой красавицы Петербурга. Бонусом прилагаются увлекательные рассказы от гида и сладкое угощение для детей!
Описание экскурсии
Вы увидите значимые городские локации в праздничном убранстве:
- Невский проспект
- набережные Невы
- соборы и храмы
- основные площади Петербурга
- стрелку Васильевского острова
- главную ёлку города
Гид расскажет увлекательные истории о праздновании Нового года в Петербурге, городских традициях и запоминающихся новогодних событиях.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном туристическом автобусе
- Маршрут подойдёт для проведения корпоратива или детского праздника. Детали обсудим в переписке
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1800 ₽
|Дети до 9 лет
|1000 ₽
|Пенсионеры
|1600 ₽
|Школьники
|1400 ₽
|Студенты
|1600 ₽
|Льготный
|1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Гостиного двора
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 38819 туристов
Добрый день! Наша команда гидов влюблена в Петербург и проводит неформальные экскурсии по Северной столице. Помимо парадных достопримечательностей, есть и совсем другой Петербург, понять который практически невозможно без опытного сопровождающего. Мы знаем о городе множество интересных фактов и увлекательных деталей и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Наши экскурсии подарят вам массу положительных эмоций и ярких воспоминаний!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзыве
И
Ирина
9 янв 2025
Очень понравился гид, много интересных фактов и большой багаж знаний.
При этом сама экскурсия была немного скомканной, было ощущение что все шло по ходу, без меткого плана и структуры. Ну и тематика располагала к ожиданию чего-то интересного с точки зрения новогоднего Петербурга, а оказалось больше похоже на обзорную
