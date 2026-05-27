Мои заказы

Автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением Петропавловской крепости

Увидеть символы Северной столицы и посетить усыпальницу императоров
Наш маршрут соберёт главные символы Петербурга в одну прогулку. Вы увидите Исаакиевскую площадь, Медного всадника, шпили Адмиралтейства и Петропавловского собора. А после автобусной прогулки побываете в крепости, с которой началась история города.
Автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением Петропавловской крепости
Автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением Петропавловской крепости
Автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением Петропавловской крепости

Описание экскурсии

  • Вы проедете по главным улицам и проспектам, увидите парадные площади и набережные. Вас ждут памятник Петру I «Медный всадник», шпили Адмиралтейства и Петропавловского собора.
  • Мы остановимся на Исаакиевской площади, у крейсера «Аврора» и, по возможности, у Спаса на Крови или на Стрелке Васильевского острова. Также выделим время на посещение сувенирного магазина.
  • После автобусной прогулки вы отправитесь в Петропавловскую крепость. Осмотрите Петропавловский собор, захоронения русских императоров от Петра I до Николая II, Нарышкин бастион и одиночные камеры тюрьмы Трубецкого бастиона. Узнаете, как появилась крепость, какую роль она сыграла в истории города, и услышите о заключённых тюрьмы.

Организационные детали

  • Входные билеты на территории Петропавловской крепости входят в стоимость.
  • Порядок посещения объектов может меняться.
  • С вами будет один из гидов нашей команды.

ежедневно в 11:00 и 14:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2200 ₽
Дети до 7 лет600 ₽
Пенсионеры1700 ₽
Школьники1200 ₽
Студенты1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Гостиный Двор»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 379 туристов
Наша фирма — одна из первых послеперестроечных в Санкт-Петербурге. Ежедневно мы отправляем от Гостиного Двора автобусные экскурсии по городу и пригородам, а в выходные дни организуем поездки по Ленинградской области.
читать дальшеуменьшить

Кроме того, с нами вы сможете побывать в таких жемчужинах русской истории и культуры, как Псков, Великий Новгород, Валаамский монастырь, города Золотого Кольца и на острове Соловки. И даже в Беларуси!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением Петропавловской крепости»

Петропавловская крепость - колыбель Петербурга
Пешая
3 часа
167 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Петропавловская крепость - колыбель Петербурга
Посетить место, с которого началась история Северной столицы
Начало: У метро «Горьковская»
31 мая в 10:00
1 июн в 10:00
1500 ₽ за человека
Петропавловская крепость - сердце Петербурга
Пешая
1.5 часа
43 отзыва
Индивидуальная
Петропавловская крепость - сердце Петербурга
Петропавловская крепость - это не просто историческое место, а целый мир, полный загадок и тайн. Узнайте, почему её называют сердцем города
Начало: У Иоановского моста
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 5400 ₽ за человека
Петропавловская крепость: цитадель, тюрьма, усыпальница в мини-группе
Пешая
2 часа
-
20%
388 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Петропавловская крепость: цитадель, тюрьма, усыпальница в мини-группе
Начало: Петропавловская крепость
Расписание: Каждый день в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1960 ₽2450 ₽ за человека
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Петропавловской крепости
На автобусе
3 часа
-
50%
89 отзывов
Групповая
Обзорная экскурсия по Петербургу с посещением Петропавловской крепости
Увидеть архитектурные доминанты и узнать увлекательные истории о выдающихся жителях Северной столицы
Начало: У станции метро «Площадь Восстания»
Расписание: ежедневно в 10:30 и 13:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
350 ₽700 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
2200 ₽ за человека