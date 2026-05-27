Автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу с посещением Петропавловской крепости

Наш маршрут соберёт главные символы Петербурга в одну прогулку. Вы увидите Исаакиевскую площадь, Медного всадника, шпили Адмиралтейства и Петропавловского собора. А после автобусной прогулки побываете в крепости, с которой началась история города.
Описание экскурсии
- Вы проедете по главным улицам и проспектам, увидите парадные площади и набережные. Вас ждут памятник Петру I «Медный всадник», шпили Адмиралтейства и Петропавловского собора.
- Мы остановимся на Исаакиевской площади, у крейсера «Аврора» и, по возможности, у Спаса на Крови или на Стрелке Васильевского острова. Также выделим время на посещение сувенирного магазина.
- После автобусной прогулки вы отправитесь в Петропавловскую крепость. Осмотрите Петропавловский собор, захоронения русских императоров от Петра I до Николая II, Нарышкин бастион и одиночные камеры тюрьмы Трубецкого бастиона. Узнаете, как появилась крепость, какую роль она сыграла в истории города, и услышите о заключённых тюрьмы.
Организационные детали
- Входные билеты на территории Петропавловской крепости входят в стоимость.
- Порядок посещения объектов может меняться.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
ежедневно в 11:00 и 14:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2200 ₽
|Дети до 7 лет
|600 ₽
|Пенсионеры
|1700 ₽
|Школьники
|1200 ₽
|Студенты
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Гостиный Двор»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 379 туристов
Наша фирма — одна из первых послеперестроечных в Санкт-Петербурге. Ежедневно мы отправляем от Гостиного Двора автобусные экскурсии по городу и пригородам, а в выходные дни организуем поездки по Ленинградской области.
