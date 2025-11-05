Петропавловская крепость — сердце Санкт-Петербурга, хранящее тайны императоров, узников и легенд.
Заложенная Петром I в 1703 году, она хоть и не участвовала в боевых действиях, но сыграла значимую роль в судьбе города. Узнайте историю этих стен, прогуляйтесь по бастионам и загляните в усыпальницу Романовых!
Описание экскурсии
Приглашаем вас на прогулку по историческому сердцу Санкт-Петербурга – Петропавловской крепости. Заложенная Петром I в 1703 году, она так и не участвовала в боевых действиях, но сыграла ключевую роль в судьбе города. Цитадель и её секреты Вы узнаете, зачем крепость строилась, как изменилась со временем и какие тайны хранят её бастионы. Тюрьма для политзаключённых Мы посетим Трубецкой бастион, где содержались декабристы, писатели и революционеры. Усыпальница Романовых Заглянем в величественный Петропавловский собор – место захоронения российских императоров. Легенды и традиции Услышите о шпиле собора, орле Петра I и знаменитом полуденном выстреле, который раздаётся с 1873 года. Присоединяйтесь и раскройте все грани одного из главных символов Петербурга! Важная информация:
Билет в Трубецкой бастион и в Петропавловский собор приобретается на месте.
Каждый день в 11:00 и 15:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Петровские ворота
- Петропавловская крепость
- Тюрьма Трубецкого бастиона
- Высококняжеская усыпальница
- Петропавловский собор
- Ботный домик
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты:/nЕдиный билет для взрослых - 1000р/nЕдиный билет для учащихся - 550р/nЕдиный билет для пенсионеров - 450р
Место начала и завершения?
Петропавловская крепость
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 11:00 и 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Билет в Трубецкой бастион и в Петропавловский собор приобретается на месте
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 345 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
5 ноя 2025
Экскурсия интересная, был гид Илья, все рассказал достаточно подробно и интересно
А
Ангелина
5 ноя 2025
Очень интересная, познавательная информация от экскурсовода, скучать не пришлось
О
Ольга
4 ноя 2025
Не знала оставлять ли отзыв, но думаю руководству нужно «открыть» глаза на их экскурсовода, да и желающим посетить это мероприятие. Экскурсия от 28.10.2025 11.00. Не понравился гид, к сожалению не
М
Максим
4 ноя 2025
Полный восторг! Группа 9 человек очень комфортно и удобно! Экскурсовод Екатерина провела замечательную экскурсию видно что она влюблена в свой родной город и каждую секунду делилась с нами этим чувством!
О
Ольга
2 ноя 2025
А
Айгуль
2 ноя 2025
Прекрасно провели время с Екатериной! Очень интересная подача информации, увлекательно и завораживающе! 😊 Чувствуются что Екатерина влюблена в историю города. Любовь, живой интерес и гордость за свой город, все это вы почувствуете на протяжении этой экскурсии
😄❤
😄❤
В
Вера
1 ноя 2025
Не согласна с двумя вещами - с тем, что Петра1 заставил жениться отец и что княжна Тараканова погибла во время наводнения в Петропавловской крепости. Были и другие неточности.
А
Анна
1 ноя 2025
Н
Наталия
1 ноя 2025
Спасибо большое нашему гиду Илье,за невероятно интересную и содержательную экскурсию 31.10 по Петропавловской крепости. Илья так увлек рассказами, что время пролетело незаметно. Подавал информацию очень легко и даже самые сложные
Н
Наталья
31 окт 2025
Понравилась экскурсия. Гид Екатерина рассказала все очень увлекательно и предельно доступно. Организовано все тоже замечательноРекомендую)
О
Ольга
31 окт 2025
О
Ольга
30 окт 2025
Гид Илья особым и подробнейшим образом рассказывает о хитросплетениях династии правящих императоров, ведет беседу в форме и рассказа и диалога одновременно. Прекрасная подача материала. Вопросы остались к самой администрации крепости.
О
Ольга
28 окт 2025
Т
Татьяна
28 окт 2025
В
Валерия
27 окт 2025
Были на экскурсии 26 октября. Хотелось бы выразить огромную благодарность гиду Екатерине за живой, увлекательный и понятный рассказ. Екатерина - мастер своего дела. 2 часа пролетели незаметно)
