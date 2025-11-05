Приглашаем вас на прогулку по историческому сердцу Санкт-Петербурга – Петропавловской крепости. Заложенная Петром I в 1703 году, она так и не участвовала в боевых действиях, но сыграла ключевую роль в судьбе города. Цитадель и её секреты Вы узнаете, зачем крепость строилась, как изменилась со временем и какие тайны хранят её бастионы. Тюрьма для политзаключённых Мы посетим Трубецкой бастион, где содержались декабристы, писатели и революционеры. Усыпальница Романовых Заглянем в величественный Петропавловский собор – место захоронения российских императоров. Легенды и традиции Услышите о шпиле собора, орле Петра I и знаменитом полуденном выстреле, который раздаётся с 1873 года. Присоединяйтесь и раскройте все грани одного из главных символов Петербурга! Важная информация:

Билет в Трубецкой бастион и в Петропавловский собор приобретается на месте.