Алексей Все прошло отлично, от заказа на Трипстере до самой экскурсии, организация на высшем уровне, гид профессионал с большой буквы.

Е Елена Экскурсией довольны! Особенно понравилась вторая часть Петропавловская крепость! Что касается первой обзорной части то на мой взгляд ее можно сделать объёмнее! В целом довольны!

К Ксения читать дальше бы побольше, например, мне кажется, можно было бы потратить время, отведенное на сувенирный магазин, на что-то другое. Ну и наши впечатления омрачены были морозом, может быть, мы были бы в большем восторге в другой раз)) Мы были с ребенком и ребенку было не очень интересно, хотя на трипстере вроде было указано, что подходит для детей. к гиду претензий нет, очень хорошая девушка. Автобусную часть хотелось

Алина

Отличная подача информации, всё четко. Провезли по центру, останавливались во многих интересных местах (потом отдельно их посещали). читать дальше Далее экскурсия по Петропавловской крепости с посещением собора и тюрьмы трубецкого бастиона. Большое спасибо всем, были приятно удивлены. P.S. Светлана потом и такси помогла нам вызвать -отдельное спасибо! Гости из Казани. Очень понравилась экскурсия! Спасибо огромное гиду, кажется, Светланой зовут. Она душевный такой человек.Отличная подача информации, всё четко. Провезли по центру, останавливались во многих интересных местах (потом отдельно их посещали).

Д Денис Экскурсия очень понравилась. Гида слушали с интересом

А Андрей Экскурсия приличная для тех, кто первый раз знакомится с Санкт-Петербургом (например, для детей). Понравилась та часть, которая была связана с Петропавловской крепостью. За 3 часа в переполненном центре города больше сделать и невозможно. Экскурсовод эрудированный, даёт последовательное представление об объектах в историческом центре города.

Т Татьяна Отличная экскурсия, замечательная, милая женщина гид, профессионал своего дела. Спасибо!

М Марина

Во-первых задержали на 20 минут отправления, не кто не понял что и кого ждали.

Во-вторых гид не интересно рассказывала, водитель летел на бешеной скорости проезжая все читать дальше достопримечательности.

В -третьих, маршрут изменяли по ходу движения, многие заявленные в описании места вообще не проезжали.

В -четвёртых нас привезли в какой то магазин сувениров, за чем не ясно и не понятно, гид всех потеряла, потом вся группа собралась в автобусе и очень долго ждали гида. (Вообщем потом она потерялась).

В -пятых, не чего для себя полезного и позитивного вы не найдёте с такими организаторами, Портят все впечатления от города!

Не советую. Брали экскурсию центр и Петропавловкая крепость,Во-первых задержали на 20 минут отправления, не кто не понял что и кого ждали.Во-вторых гид не интересно рассказывала, водитель летел на бешеной скорости проезжая все Виктор Ответ организатора:

К сожалению сейчас большая наполняемость на всех экскурсиях, иногда некоторые туристы опаздывают. Маршрут может меняться читать дальше в зависимости от трафика на дорогах. Сувенирные магазины интересны многим нашим туристам. Нам очень жаль, что Вы не получили максимум положительных эмоций от экскурсии!

Надеемся увидеть Вас на других наших экскурсиях!

Мы работаем и стараемся быть лучше для Вас! Уважаемая, Марина! Благодарим Вас за отзыв!К сожалению сейчас большая наполняемость на всех экскурсиях, иногда некоторые туристы опаздывают. Маршрут может меняться

Марина Было заявлено, что экскурсия длится 3 часа. По факту экскурсия длилась 1 час 20 минут. Информации было очень мало. Виктор Ответ организатора:

Благодарим Вас за отзыв. Продолжительность экскурсии составляет примерно 3 часа, из них 1.5 часа автобусная экскурсия по городу и читать дальше 1.5 часа экскурсия по Петропавловской крепости. Вы видимо имеете в виду часть экскурсии на автобусе. Надеемся что сама экскурсия Вам понравилась.

Будем рады видеть на других наших экскурсиях! Уважаемая Марина!Благодарим Вас за отзыв. Продолжительность экскурсии составляет примерно 3 часа, из них 1.5 часа автобусная экскурсия по городу и

О Ольга Совместили несколько РАЗНЫХ экскурсий в одну. В Петропавловскую крепость не повели, вместо этого посадили на катер. В общем ВСЁ упростили, как было удобно организаторам. Виктор Ответ организатора: читать дальше на экскурсию с теплоходом-сейчас выясняем. Нам очень жаль, что Вы не увидели то, что запланировали.

Надеемся увидеть Вас на других наших экскурсиях!

Мы стараемся, чтобы быть лучше для Вас! Уважаемая, Ольга! Благодарим Вас за отзыв! Обзорная экскурсия с Петропавловской крепостью проводится каждый день в 11:00. Как Вы могли попасть

В Вероника Что понравилось: прекрасный гид, нареканий нет. Осмотрели все, что заявлено в программе.

Что не понравилось: время экскурсии, которое указано на сайте, не совпадало с реальным временем. Пришлось с детьми в холодную погоду гулять более часа. Виктор Ответ организатора: Уважаемая, Вероника! Благодарим Вас за отзыв! Время экскурсии приблизительное, к сожалению никто не застрахован от трафика на дорогах. Нам очень жаль, что Вы испытали дискомфорт.

Надеемся увидеть Вас на других наших экскурсиях!

Мы работаем и стараемся быть лучше для Вас!

Денис Очень насыщенная и довольно продолжительная экскурсия. Взяли ее из-за Петропавловской крепости, но и обзорная часть осталась весьма интересной. Экскурсовод Алексей - Профессионал с большой буквы, все время экскурсии держал внимание к темам, а их было несколько и каждая из них сама по себе достаточно объемна, а уж все вместе… В общем огромный респект. Рекомендую.

Е Евгения Отличная экскурсия! Все понятно, интересно, без задержек, по расписанию. Рекомендую!!

М Марина Очень хорошая обзорная экскурсия. Экскурсовод отличный, интересно рассказывает. Видно, что любит свой город, историю. В Петропавловской крепости закончила экскурсию не по отведённому времени, а даже чуть дольше, тк ей хотелось дать нам всю информацию. Спасибо.