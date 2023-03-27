На экскурсии в группе до 35 человек вы прокатитесь по центру города, любуясь линиями каналов, куполом Исаакия и гармоничными панорамами парадных площадей.
Гид проведет вас по Петропавловской крепости, поможет разобраться в основных вехах истории Петербурга и расскажет о его выдающихся жителях.
Гид проведет вас по Петропавловской крепости, поможет разобраться в основных вехах истории Петербурга и расскажет о его выдающихся жителях.
Описание экскурсии
Главное в Петербурге
Маршрут пройдёт по знаковым местам города, которые определяют его парадный облик. Из окон автобуса вы увидите:
- Дворцовую площадь вместе с аркой Главного штаба, где вы представите, как проходили парады императорских полков, городские гуляния и штурм Зимнего дворца
- Здания Сената и Синода и легендарного Медного всадника. Любуясь ансамблем Сенатской площади, вы погрузитесь в историю России, вспомните великих Петра I, Екатерину II и строки из поэмы Пушкина.
- Марсово поле рядом с Мраморным дворцом — здесь затронем тему военной славы Российской империи и революций
- Стрелка Васильевского острова расскажет о Петербурге как городе на воде, а виды набережных познакомят с характерным ландшафтом
- Исаакиевский собор — монументальный памятник храмового искусства
- Русский музей, у которого вы вспомните знаменитых петербургских творцов
Как начинался город
Вы узнаете, как на Заячьем острове возводилась новая столица. Пройдете по Петропавловской крепости и увидите ее главные достопримечательности: Монетный двор, Ботный дом, здание гауптвахты и Петропавловский собор.
Организационные детали
- Экскурсия заканчивается в Петропавловской крепости
- Рассадка в автобусе свободная
- Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить путеводители по Петербургу и небольшие сувениры
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды
в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:15
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Гостиного Двора
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:15
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 16195 туристов
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Алексей
27 мар 2023
Все прошло отлично, от заказа на Трипстере до самой экскурсии, организация на высшем уровне, гид профессионал с большой буквы.
Е
Елена
9 фев 2023
Экскурсией довольны! Особенно понравилась вторая часть Петропавловская крепость! Что касается первой обзорной части то на мой взгляд ее можно сделать объёмнее! В целом довольны!
К
Ксения
7 фев 2023
Мы были с ребенком и ребенку было не очень интересно, хотя на трипстере вроде было указано, что подходит для детей. к гиду претензий нет, очень хорошая девушка. Автобусную часть хотелось
Алина
4 ноя 2022
Очень понравилась экскурсия! Спасибо огромное гиду, кажется, Светланой зовут. Она душевный такой человек.
Отличная подача информации, всё четко. Провезли по центру, останавливались во многих интересных местах (потом отдельно их посещали).
Отличная подача информации, всё четко. Провезли по центру, останавливались во многих интересных местах (потом отдельно их посещали).
Д
Денис
22 сен 2022
Экскурсия очень понравилась. Гида слушали с интересом
А
Андрей
12 авг 2022
Экскурсия приличная для тех, кто первый раз знакомится с Санкт-Петербургом (например, для детей). Понравилась та часть, которая была связана с Петропавловской крепостью. За 3 часа в переполненном центре города больше сделать и невозможно. Экскурсовод эрудированный, даёт последовательное представление об объектах в историческом центре города.
Т
Татьяна
30 июл 2022
Отличная экскурсия, замечательная, милая женщина гид, профессионал своего дела. Спасибо!
М
Марина
24 июл 2022
Брали экскурсию центр и Петропавловкая крепость,
Во-первых задержали на 20 минут отправления, не кто не понял что и кого ждали.
Во-вторых гид не интересно рассказывала, водитель летел на бешеной скорости проезжая все
Во-первых задержали на 20 минут отправления, не кто не понял что и кого ждали.
Во-вторых гид не интересно рассказывала, водитель летел на бешеной скорости проезжая все
Виктор
Ответ организатора:
Уважаемая, Марина! Благодарим Вас за отзыв!
К сожалению сейчас большая наполняемость на всех экскурсиях, иногда некоторые туристы опаздывают. Маршрут может меняться
К сожалению сейчас большая наполняемость на всех экскурсиях, иногда некоторые туристы опаздывают. Маршрут может меняться
Марина
12 июн 2022
Было заявлено, что экскурсия длится 3 часа. По факту экскурсия длилась 1 час 20 минут. Информации было очень мало.
Виктор
Ответ организатора:
Уважаемая Марина!
Благодарим Вас за отзыв. Продолжительность экскурсии составляет примерно 3 часа, из них 1.5 часа автобусная экскурсия по городу и
Благодарим Вас за отзыв. Продолжительность экскурсии составляет примерно 3 часа, из них 1.5 часа автобусная экскурсия по городу и
О
Ольга
28 мая 2022
Совместили несколько РАЗНЫХ экскурсий в одну. В Петропавловскую крепость не повели, вместо этого посадили на катер. В общем ВСЁ упростили, как было удобно организаторам.
Виктор
Ответ организатора:
Уважаемая, Ольга! Благодарим Вас за отзыв! Обзорная экскурсия с Петропавловской крепостью проводится каждый день в 11:00. Как Вы могли попасть
В
Вероника
2 мая 2022
Что понравилось: прекрасный гид, нареканий нет. Осмотрели все, что заявлено в программе.
Что не понравилось: время экскурсии, которое указано на сайте, не совпадало с реальным временем. Пришлось с детьми в холодную погоду гулять более часа.
Что не понравилось: время экскурсии, которое указано на сайте, не совпадало с реальным временем. Пришлось с детьми в холодную погоду гулять более часа.
Виктор
Ответ организатора:
Уважаемая, Вероника! Благодарим Вас за отзыв! Время экскурсии приблизительное, к сожалению никто не застрахован от трафика на дорогах. Нам очень жаль, что Вы испытали дискомфорт.
Надеемся увидеть Вас на других наших экскурсиях!
Мы работаем и стараемся быть лучше для Вас!
Надеемся увидеть Вас на других наших экскурсиях!
Мы работаем и стараемся быть лучше для Вас!
Денис
22 авг 2021
Очень насыщенная и довольно продолжительная экскурсия. Взяли ее из-за Петропавловской крепости, но и обзорная часть осталась весьма интересной. Экскурсовод Алексей - Профессионал с большой буквы, все время экскурсии держал внимание к темам, а их было несколько и каждая из них сама по себе достаточно объемна, а уж все вместе… В общем огромный респект. Рекомендую.
Е
Евгения
10 авг 2021
Отличная экскурсия! Все понятно, интересно, без задержек, по расписанию. Рекомендую!!
М
Марина
27 июл 2021
Очень хорошая обзорная экскурсия. Экскурсовод отличный, интересно рассказывает. Видно, что любит свой город, историю. В Петропавловской крепости закончила экскурсию не по отведённому времени, а даже чуть дольше, тк ей хотелось дать нам всю информацию. Спасибо.
Н
Наталия
30 июн 2021
Здравствуйте организаторы Экскурсии. К сожалению я сама вошла в число людей которые не смогли быть на этой Экскурсии по очень уважительным причинам. Но те мои одноклассники кто был делились со
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Групповая
до 15 чел.
Петропавловская крепость: экскурсия в мини-группе до 16 человек
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Петропавловской крепости и окунитесь в историю с основания города
Начало: Около Петропавловской крепости
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30 и 15:30, во вторник в 10:30 и 14:30
Завтра в 10:30
29 ноя в 10:30
2200 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Петропавловская крепость - сердце Петербурга
Петропавловская крепость - это не просто историческое место, а целый мир, полный загадок и тайн. Узнайте, почему её называют сердцем города
Начало: У Иоановского моста
от 4590 ₽
5100 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 18 чел.
Петропавловская крепость: экскурсия-квест в сердце Северной столицы
Исследовать старейший памятник истории и архитектуры в Петербурге
Начало: У метро «Горьковская»
29 ноя в 11:00
30 ноя в 11:00
1100 ₽ за человека