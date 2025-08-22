Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Описание экскурсии
Приглашаем вас на автобусную экскурсию в город Павловск, чтобы без спешки насладиться неповторимой красотой дворцово-паркового ансамбля в этом замечательном пригороде Петербурга. Важная информация:
- Регистрация начинается за 30 минут до начала экскурсии.
- В автобусе действует свободная рассадка.
- При себе необходимо иметь паспорт, для детей свидетельство о рождении - это обязательное условие для входа в музей!
- Вы можете взять с собой воду и еду, чтобы иметь возможность перекусить на остановках или по приезде на место.
По вторникам и четвергам в 11.00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы, еда
Место начала и завершения?
Ул. Думская, д. 2
Когда и сколько длится?
Когда: По вторникам и четвергам в 11.00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
22 авг 2025
Все понравилось. Чёткая организация. Знание и владение материалом исторических событий. Интересное изложение исторических фактов. Поражает масштаб музейного комплекса, парка, а также маштвб и труд рестовраторов, музейный работников по восстановительным работам по окончании Великой Отечественной войны. Россия великая страна! Гордость за наше Отечество и людей, которые способны сохранить лостаяние для будущих поколений. Огромная благодарность всем организаторам!
И
Ирина
20 авг 2025
Очень понравилась экскурсия по дворцу, интересно. Молодая девушка экскурсовод просто молодец! А вот организация в автобусе была отвратительна! Гид, как организатор👎🏼
Е
Елена
18 июл 2025
Прекрасный гид!
Н
Николай
13 июл 2025
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
