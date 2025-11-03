Откройте Петергоф, где величие дворцов перекликается с игривой красотой фонтанов.
Эта экскурсия – шанс ощутить атмосферу роскоши, в которой жили императоры, и своими глазами увидеть, как Пётр I воплотил свою мечту о русском Версале. Вы пройдете по залам Большого Дворца и узнаете секреты царской семьи.
Вдохновлённые великолепием дворцовых интерьеров, вы спуститесь в Нижний Парк, чтобы насладиться симфонией фонтанов!
Описание экскурсииНе просто экскурсия, а портал во времена царской России! Прикоснитесь к истории России, посетив роскошный Петергоф! Эта экскурсия – уникальная возможность увидеть не только знаменитые фонтаны Нижнего парка, но и заглянуть внутрь Большого дворца, где жили и правили российские императоры. Вы пройдете по парадным залам, украшенным золотом, мрамором и живописью, узнаете о жизни царской семьи, о балах и приемах, которые устраивались в Петергофе. А затем вы прогуляетесь по аллеям Нижнего парка, наслаждаясь красотой фонтанов и каскадов, созданных по замыслу Петра Великого. Обратите внимание• Фонтаны Нижнего парка перестают работать с 5 ноября до следующего сезона.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- В Большом дворце: Парадные залы, Тронный зал, картинные галереи, личные покои императоров и императриц, Чесменский зал, Дубовый кабинет Петра I
- В Нижнем парке: Большой каскад, фонтан «Самсон, разрывающий пасть льва», фонтаны-шутихи, Морской канал, Шахматную гору, Римские фонтаны
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- Билеты и экскурсия по Нижнему парку
- Билеты и экскурсия в Большой петергофский дворец
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная канала Грибоедова, 17
Завершение: Казанский собор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- При себе необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий льготы
- Фонтаны Нижнего парка перестают работать с 5 ноября до следующего сезона
- Для вашего комфорта и уважения к другим участникам группы, просим вас ознакомиться и соблюдать следующие правила в автобусе:
- Тишина и уважение: Во время рассказа экскурсовода, просим соблюдать тишину и не мешать другим участникам наслаждаться экскурсией
- Напитки и еда: Употребление горячих и алкогольных напитков в автобусе запрещено. Допускается употребление бутилированной воды или легких закусок (печенье, фрукты), не создающих мусор
- Пунктуальность: Пожалуйста, возвращайтесь в автобус вовремя на остановках, чтобы не задерживать всю группу. Время каждой остановки будет объявлено экскурсоводом
- Чистота: Пожалуйста, поддерживайте чистоту в автобусе и не оставляйте после себя мусор
- Безопасность: Во время движения автобуса просим оставаться на своих местах и пристегивать ремни безопасности
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
3 ноя 2025
А
Андрей
31 окт 2025
Организатор экскурсии обманщик и мошенник! Взяли эту экскурсию, заранее спросили можно ли с маленькой собакой в переноске, на что получили утвердительный ответ. В итоге нас никуда не пустили, автобус уехал. Пришлось ждать просто 4 часа на холоде пока нас отвезут обратно. Деньги в размере почти 11500 отказываются возвращать под просто детские отмазки. Чеки есть. Буду подавать в суд.
Л
Лира
29 окт 2025
Отличная поездка! Замечательный гид Марина! Замечательный шофер Константин! Оба с замечательным чувством юмора
А
Александра
28 окт 2025
Была на экскурсии 28.10.2025. Посетили нижний парк, порадовало, что еще работали фонтаны. Потом дворец (там минут 40 экскурсия была). В итоге не хватило времени на то, чтобы немного отдохнуть, попить
Д
Дарья
27 окт 2025
Нам все понравилось,больший автобус, приятный экскурсовод
С
Светлана
25 окт 2025
Посящение Питегрофа и фонтановбыло после официального закрытия, нам повезло с погодой и с
И
Ирина
22 окт 2025
19 октября мы с сестрой были на этой эк скурсии. Экскурсовода звали Анастасия. Всю дорогу туда и обратно она подробно рассказывала обо всех достопримечательностях. Уже в самом Петергофе продолжила рассказ
А
Александра
17 окт 2025
Я
Яна
8 окт 2025
Времени на экскурсию по парку очень мало. По факту экскурсия, это доставка до Петергофа и оформление билета. Что то рассказывал гид по дороге, но не особенно интересно. Немного опоздали из парка на автобус, и гид решила уже ехать, даже не позвонивши нам. Просто уехать.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
