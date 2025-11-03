О Ольга

А Андрей Организатор экскурсии обманщик и мошенник! Взяли эту экскурсию, заранее спросили можно ли с маленькой собакой в переноске, на что получили утвердительный ответ. В итоге нас никуда не пустили, автобус уехал. Пришлось ждать просто 4 часа на холоде пока нас отвезут обратно. Деньги в размере почти 11500 отказываются возвращать под просто детские отмазки. Чеки есть. Буду подавать в суд.

Л Лира Отличная поездка! Замечательный гид Марина! Замечательный шофер Константин! Оба с замечательным чувством юмора

А Александра читать дальше чая, перекусить, потому что нужно было бежать в автобус. А всё-таки оставить туристам хотя бы полчаса свободного времени - это важно. Также гид то ли начинающая, но не совсем уверенно держалась с группой. За всё это сняла звезду, надеюсь орги это учтут. Всё остальное - норм Была на экскурсии 28.10.2025. Посетили нижний парк, порадовало, что еще работали фонтаны. Потом дворец (там минут 40 экскурсия была). В итоге не хватило времени на то, чтобы немного отдохнуть, попить

Д Дарья Нам все понравилось,больший автобус, приятный экскурсовод

С Светлана Посящение Питегрофа и фонтановбыло после официального закрытия, нам повезло с погодой и с

И Ирина читать дальше о парке, его истории, и мало известные факты о дворцах Марли и Монплезир. Особенно интересными были факты из жизни Петра Великого. Анастасия обратила наше внимание на уникальные деревья, сохранившиеся со времени основания парка. Чувствовалось глубокое знание материала и увлечённость своей работой, желание донести информацию в максимальном объёме. Водитель Сергей уложился в расписание и вовремя доставил нас обратно. Эта экскурсия произвела на нас большое положительное впечатление. 19 октября мы с сестрой были на этой эк скурсии. Экскурсовода звали Анастасия. Всю дорогу туда и обратно она подробно рассказывала обо всех достопримечательностях. Уже в самом Петергофе продолжила рассказ

