Ах, Петербург! Дворцы, соборы, роскошь, морской порт и близость к Европе — всё это он. А ведь это имеет свою изнанку: там, где много денег, всегда появляются люди, которые хотят им завладеть, и богатые становятся приманкой для мошенников. На экскурсии мы переплетём царскую Россию и 90-е годы. Вы узнаете о громких кражах из Эрмитажа, послушаете о «ночном мэре» и тюрьме «Кресты».

Описание экскурсии

Лёнька Пантелеев, Сонька Золотая Ручка, братья Гавриленковы, Костя-Могила, Владимир Кумарин — эти личности романтизированы в кинематографе и легендах. Но такие ли они романтичные, как мы видим в фильмах и сериалах?

На экскурсии вы узнаете:

Где они жили и какие преступления совершили

Чем отличается бандитизм от криминала

Какие известные личности содержались в тюрьме «Кресты» и кому удавались побеги

Кто такие гопники и что такое ОПГ

Как погиб в 1999 году нефтяной король Северо-Запада

Кто был «ночным мэром» Петербурга

Как в Эрмитаже практически повторили сюжет фильма «Старики-разбойники»

Достопримечательности по маршруту

Певческий мост — Эрмитаж — Спас на Крови — Невский проспект — Преображенский собор — площадь Искусств — Смольный собор — тюрьма «Кресты» — здание КГБ на Литейном — сфинксы на Университетской набережной — Дворцовый мост.

Организационные детали