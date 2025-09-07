Мои заказы

Бандитский и криминальный Петербург

Легендарные мошенники, громкие музейные кражи и лихие 90-е
Ах, Петербург! Дворцы, соборы, роскошь, морской порт и близость к Европе — всё это он.

А ведь это имеет свою изнанку: там, где много денег, всегда появляются люди, которые хотят им завладеть, и богатые становятся приманкой для мошенников. На экскурсии мы переплетём царскую Россию и 90-е годы. Вы узнаете о громких кражах из Эрмитажа, послушаете о «ночном мэре» и тюрьме «Кресты».
5
2 отзыва
Бандитский и криминальный Петербург© Мария
Бандитский и криминальный Петербург© Мария
Бандитский и криминальный Петербург© Мария
Время начала: 14:00

Описание экскурсии

Лёнька Пантелеев, Сонька Золотая Ручка, братья Гавриленковы, Костя-Могила, Владимир Кумарин — эти личности романтизированы в кинематографе и легендах. Но такие ли они романтичные, как мы видим в фильмах и сериалах?

На экскурсии вы узнаете:

  • Где они жили и какие преступления совершили
  • Чем отличается бандитизм от криминала
  • Какие известные личности содержались в тюрьме «Кресты» и кому удавались побеги
  • Кто такие гопники и что такое ОПГ
  • Как погиб в 1999 году нефтяной король Северо-Запада
  • Кто был «ночным мэром» Петербурга
  • Как в Эрмитаже практически повторили сюжет фильма «Старики-разбойники»

Достопримечательности по маршруту

Певческий мост — Эрмитаж — Спас на Крови — Невский проспект — Преображенский собор — площадь Искусств — Смольный собор — тюрьма «Кресты» — здание КГБ на Литейном — сфинксы на Университетской набережной — Дворцовый мост.

Организационные детали

  • Мы рекомендуем программу детям с 12 лет, но оставляем это на усмотрение родителей
  • Достопримечательности осматриваем снаружи
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2290 ₽
Дети до 18 лет2090 ₽
Пенсионеры2190 ₽
Студенты2190 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 16683 туристов
Дорогие путешественники! Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своего
читать дальше

дела. Как один из ведущих туроператоров Санкт-Петербурга, мы стараемся каждый сезон предлагать новые экскурсии и направления — групповые и VIP-туры как в самом городе, так и в пригородах. С 2023 года мы расширяем услуги на Турцию, регион Анталья. Каждый наш гость для нас важен, и мы подбираем индивидуальный подход к каждому. Желаем вам прекрасных дней в городе на Неве и не менее замечательных в Анталье!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Э
Эльвира
7 сен 2025
Экскурсия интересная, Рекомендую
А
Артем
19 июн 2025
Длинная, интересная, много нового узнали о Петербурге. Гид Александр подготовлен, рассказывает с увлечением, доступно, видно что еще много хотел рассказать, но не хватило времени.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Квест «Влюбись в Петербург, если осмелишься»
Пешая
4 часа
1338 отзывов
Квест
до 5 чел.
Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
4500 ₽ за всё до 5 чел.
Петербург мистический и криминальный
Пешая
1.5 часа
-
50%
41 отзыв
Групповая
до 25 чел.
Петербург мистический и криминальный
Прогуляйтесь по мистическим местам Петербурга, раскройте тайны и загадки прошлого. Узнайте о легендах и криминальных историях города
Начало: Недалеко от метро «Маяковская»
Расписание: ежедневно в 15:00, 17:00 и 19:30
Завтра в 15:00
11 ноя в 15:00
1150 ₽2300 ₽ за человека
Бандитский Петербург: по следам преступлений
На машине
4 часа
351 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Бандитский Петербург: по следам преступлений
Посмотреть на город по-новому, побывав в местах криминальных происшествий с экс-сотрудником РЕН-ТВ
11 ноя в 10:00
12 ноя в 10:00
6200 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге