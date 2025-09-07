Ах, Петербург! Дворцы, соборы, роскошь, морской порт и близость к Европе — всё это он.
А ведь это имеет свою изнанку: там, где много денег, всегда появляются люди, которые хотят им завладеть, и богатые становятся приманкой для мошенников. На экскурсии мы переплетём царскую Россию и 90-е годы. Вы узнаете о громких кражах из Эрмитажа, послушаете о «ночном мэре» и тюрьме «Кресты».
Описание экскурсии
Лёнька Пантелеев, Сонька Золотая Ручка, братья Гавриленковы, Костя-Могила, Владимир Кумарин — эти личности романтизированы в кинематографе и легендах. Но такие ли они романтичные, как мы видим в фильмах и сериалах?
На экскурсии вы узнаете:
- Где они жили и какие преступления совершили
- Чем отличается бандитизм от криминала
- Какие известные личности содержались в тюрьме «Кресты» и кому удавались побеги
- Кто такие гопники и что такое ОПГ
- Как погиб в 1999 году нефтяной король Северо-Запада
- Кто был «ночным мэром» Петербурга
- Как в Эрмитаже практически повторили сюжет фильма «Старики-разбойники»
Достопримечательности по маршруту
Певческий мост — Эрмитаж — Спас на Крови — Невский проспект — Преображенский собор — площадь Искусств — Смольный собор — тюрьма «Кресты» — здание КГБ на Литейном — сфинксы на Университетской набережной — Дворцовый мост.
Организационные детали
- Мы рекомендуем программу детям с 12 лет, но оставляем это на усмотрение родителей
- Достопримечательности осматриваем снаружи
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2290 ₽
|Дети до 18 лет
|2090 ₽
|Пенсионеры
|2190 ₽
|Студенты
|2190 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Дворцовой площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 16683 туристов
Дорогие путешественники! Мы рады приветствовать вас на наших экскурсиях, особенностью которых является организация под ключ: никаких скрытых платежей и дополнительных трат. В нашей команде — профессионалы турбизнеса и настоящие фанаты своего
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эльвира
7 сен 2025
Экскурсия интересная, Рекомендую
А
Артем
19 июн 2025
Длинная, интересная, много нового узнали о Петербурге. Гид Александр подготовлен, рассказывает с увлечением, доступно, видно что еще много хотел рассказать, но не хватило времени.
