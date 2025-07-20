3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы проедем по местам событий, о которых не так часто упоминают в путеводителях.
Убийства, покушения, политические интриги и легенды о криминальных авторитетах — история оживёт на ваших глазах.
Убийства, покушения, политические интриги и легенды о криминальных авторитетах — история оживёт на ваших глазах.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Дом, где произошло одно из самых громких убийств в истории русской литературы — место, где Раскольников убил старуху-процентщицу.
- Единственный в Петербурге памятник криминальному авторитету.
- Места преступлений 90-х годов — убийства Галины Старовойтовой и Валерия Маневича.
- Сад Сен-Гали — загадочное место с криминальным прошлым.
- Угол Невского проспекта и улицы Рубинштейна — один из самых известных преступных районов.
- Канал Грибоедова, 91, где петербургская преступность оставила свой след.
- Тайные уголки города, связанные с известными криминальными личностями и событиями.
Вы узнаете:
- кто такая «Дрезденша» и как она связана с криминальным Петербургом.
- что такое лавры и почему они стали символом преступного мира города.
- за что были расстреляны чубаровцы.
- легенды о Лёньке Пантелееве — знаменитом петроградском налётчике.
- подробности громких убийств политиков 90-х годов и их последствий для города.
- почему в Петербурге так много памятников, связанных с криминальными событиями.
- где происходили важнейшие события, которые изменили облик криминального мира России.
Организационные детали
- Аренда велосипеда входит в стоимость.
- Часть поездки проходит по проезжей части.
- Необходимо оставить депозит за каждый велосипед — 3000 ₽ и паспорт.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро «Сенная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 10605 туристов
Историк, блогер, автор статей, книг, цикла лекций, активный путешественник. Вырос во дворе легендарного Фонтанного дома — с детства впитал в себя дух старого Петербурга и с радостью готов поделиться своими знаниями и любовью к городу со всеми желающими!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная познавательная велосипедная экскурсия. В выходные дни выбирайте утреннее время, так как маршрут в основном проходит по проезжей части, удобнее кататься, когда автомобилей на дороге минимум.
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К
Интересная и необычная экскурсия, как и сама тема, так и впервые мы не пешком, а на любимом транспорте - велосипедах!) очень удобно что на сайте можно выбрать подходящее время и записаться онлайн. Спасибо Артему за интересные рассказы!
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Т
30 июня состоялась Экскурсия « Криминальный Петербург» на электросамокатах. Во-первых мы впервые группой друзей ездили на таких штуках. Безумно понравилось. Люблю необычные, нестандартные Экскурсии. Друзья и муж, которому я делала
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С
Выражаю благодарность сервису Tripster за предоставленную экскурсию. На самом деле очень интересная прогулка получилась. А ещё лучше, когда эта прогулка на велосипеде. Я бы на своём приехал, если бы не так далеко было. Спасибо нашему гиду Артёму, оперативно всех провёл и очень подробно рассказал про убийства криминальных, политических и литературных знаменитостей. Всем рекомендую.
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А
Познавательно, доступно и не утомительно! Рекомендую, как гостям, так и жителям северной столицы - будет интересно! Из пожеланий - все-таки во время перемещений между экскурсионными объектами в центре города, особенно в выходной день лучше использовать край проезжей части, а не тротуар, где очень много людей!
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С
Всё очень понравилось - Артём интересный рассказчик и отлично знает историю города как классическую, так и неформальную. Ну и конечно формат неспешной велопрогулки добавляет колорита. Если повезёт с погодой, то и при следующем посещении СПБ обязательно поедем в следующий тур.
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