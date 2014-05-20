3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Выражаю благодарность сервису Tripster за предоставленную экскурсию. На самом деле очень интересная прогулка получилась. А ещё лучше, когда эта прогулка на велосипеде. Я бы на своём приехал, если бы не так далеко было. Спасибо нашему гиду Артёму, оперативно всех провёл и очень подробно рассказал про убийства криминальных, политических и литературных знаменитостей. Всем рекомендую.