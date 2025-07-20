3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Криминальный Петербург на велосипеде

Раскрыть тайны самых загадочных и мрачных уголков города на Неве
Мы проедем по местам событий, о которых не так часто упоминают в путеводителях.

Убийства, покушения, политические интриги и легенды о криминальных авторитетах — история оживёт на ваших глазах.
4.7
9 отзывов
Криминальный Петербург на велосипеде
Криминальный Петербург на велосипеде
Криминальный Петербург на велосипеде

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Дом, где произошло одно из самых громких убийств в истории русской литературы — место, где Раскольников убил старуху-процентщицу.
  • Единственный в Петербурге памятник криминальному авторитету.
  • Места преступлений 90-х годов — убийства Галины Старовойтовой и Валерия Маневича.
  • Сад Сен-Гали — загадочное место с криминальным прошлым.
  • Угол Невского проспекта и улицы Рубинштейна — один из самых известных преступных районов.
  • Канал Грибоедова, 91, где петербургская преступность оставила свой след.
  • Тайные уголки города, связанные с известными криминальными личностями и событиями.

Вы узнаете:

  • кто такая «Дрезденша» и как она связана с криминальным Петербургом.
  • что такое лавры и почему они стали символом преступного мира города.
  • за что были расстреляны чубаровцы.
  • легенды о Лёньке Пантелееве — знаменитом петроградском налётчике.
  • подробности громких убийств политиков 90-х годов и их последствий для города.
  • почему в Петербурге так много памятников, связанных с криминальными событиями.
  • где происходили важнейшие события, которые изменили облик криминального мира России.

Организационные детали

  • Аренда велосипеда входит в стоимость.
  • Часть поездки проходит по проезжей части.
  • Необходимо оставить депозит за каждый велосипед — 3000 ₽ и паспорт.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро «Сенная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 10605 туристов
Историк, блогер, автор статей, книг, цикла лекций, активный путешественник. Вырос во дворе легендарного Фонтанного дома — с детства впитал в себя дух старого Петербурга и с радостью готов поделиться своими знаниями и любовью к городу со всеми желающими!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Айше
Отличная познавательная велосипедная экскурсия. В выходные дни выбирайте утреннее время, так как маршрут в основном проходит по проезжей части, удобнее кататься, когда автомобилей на дороге минимум.
Отличная познавательная велосипедная экскурсия. В выходные дни выбирайте утреннее время, так как маршрут в основном проходит
Отличная познавательная велосипедная экскурсия. В выходные дни выбирайте утреннее время, так как маршрут в основном проходит
Отличная познавательная велосипедная экскурсия. В выходные дни выбирайте утреннее время, так как маршрут в основном проходит
Отличная познавательная велосипедная экскурсия. В выходные дни выбирайте утреннее время, так как маршрут в основном проходит
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К
Интересная и необычная экскурсия, как и сама тема, так и впервые мы не пешком, а на любимом транспорте - велосипедах!) очень удобно что на сайте можно выбрать подходящее время и записаться онлайн. Спасибо Артему за интересные рассказы!
Интересная и необычная экскурсия, как и сама тема, так и впервые мы не пешком, а на
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Т
30 июня состоялась Экскурсия « Криминальный Петербург» на электросамокатах. Во-первых мы впервые группой друзей ездили на таких штуках. Безумно понравилось. Люблю необычные, нестандартные Экскурсии. Друзья и муж, которому я делала
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сюрприз на день рождение остались довольны. Единственное по организации, сказали приехать в одно место, а прокат, оказывается, перенесли и пришлось идти 10 минут пешком. И сами сотрудники проката не расторопны и не понравилось с ними общение. Ещё вопрос безопасности, конечно. Ехать иногда приходилось по дороге среди машин. Гид, Артем очень понравился. Учтив, шёл навстречу. Несмотря на то, что мы собрались все на час позже, не показывал недовольство, и экскурсию не сократил, хотя были следующие клиенты. Помогал девушкам переносить самокаты через поребрики (их было немного) и отдал свой плащ девушке, которая подзамерзла. Нам очень все понравилось 👍

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С
Выражаю благодарность сервису Tripster за предоставленную экскурсию. На самом деле очень интересная прогулка получилась. А ещё лучше, когда эта прогулка на велосипеде. Я бы на своём приехал, если бы не так далеко было. Спасибо нашему гиду Артёму, оперативно всех провёл и очень подробно рассказал про убийства криминальных, политических и литературных знаменитостей. Всем рекомендую.
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А
Познавательно, доступно и не утомительно! Рекомендую, как гостям, так и жителям северной столицы - будет интересно! Из пожеланий - все-таки во время перемещений между экскурсионными объектами в центре города, особенно в выходной день лучше использовать край проезжей части, а не тротуар, где очень много людей!
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С
Всё очень понравилось - Артём интересный рассказчик и отлично знает историю города как классическую, так и неформальную. Ну и конечно формат неспешной велопрогулки добавляет колорита. Если повезёт с погодой, то и при следующем посещении СПБ обязательно поедем в следующий тур.
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