3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вы увидите дом, где произошло самое громкое убийство в истории русской литературы, ведь именно здесь Родион Раскольников обагрил свой топор кровью старухи процентщицы, и посмотрите на единственный в Петербурге памятник криминальному авторитету, посетите места убийств политиков 90-х годов — Старовойтовой и Маневича, узнаете, что такое «лавры», кто такая «Дрезденша» и за что были расстреляны «чубаровцы». Разумеется, не ускользнет от нашего внимания и знаменитый петроградский налётчик Ленька Пантелеев!
Организационные детали
Цена указана с учетом аренды велосипеда. При получении велосипеда необходимо внести сохранный депозит в размере 3000 рублей и паспорт за каждый велосипед!
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Историк, блогер, автор статей, книг, цикла лекций, активный путешественник. Вырос во дворе легендарного «Фонтанного дома» — с детства впитал в себя дух старого Петербурга и с радостью готов поделиться своими знаниями и любовью к городу со всеми желающими!
Спасибо за экскурсию! Это было здорово, несмотря на безжалостное солнце и пешеходов:)
Александр
19 мая 2014
Познавательно, доступно и не утомительно! Рекомендую, как гостям, так и жителям северной столицы - будет интересно! Из пожеланий - все-таки во время перемещений между экскурсионными объектами в центре города, особенно в выходной день лучше использовать край проезжей части, а не тротуар, где очень много людей!
Сергей
18 мая 2014
Выражаю благодарность сервису Tripster за предоставленную экскурсию. На самом деле очень интересная прогулка получилась. А ещё лучше, когда эта прогулка на велосипеде. Я бы на своём приехал, если бы не так далеко было. Спасибо нашему гиду Артёму, оперативно всех провёл и очень подробно рассказал про убийства криминальных, политических и литературных знаменитостей. Всем рекомендую.
Обзорная прогулка по главным городским достопримечательностям
Эта экскурсия будет особенно интересна тем, кто оказался в Петербурге впервые! Это прекрасный шанс встретиться с самыми знаменитыми достопримечательностями Северной Столицы и познакомиться с историей города!
Тайны и легенды знаменитой реки — для любителей вело-прогулок
Я предлагаю фантастическое ночное путешествие вдоль окутанной легендами реки, в ходе которого вы узнаете о жестокой борьбе речных мостостроителей и перевозчиков, о том, как проходили парусные суда под неразводными мостами, о чуде дизельпанка — плавучей паровой прачечной и многое другое.
Проникнуться соседством советского быта и помпезной архитектуры в квартирах эпохи уплотнения
Ленинградские коммуналки — отдельный культурный феномен, с которым стоит познакомиться всем исследователям Петербурга. Вы проникнете в коммунальную квартиру с дореволюционной планировкой, сохранившимися деталями интерьера и лепниной, узнаете об особенностях эпохи уплотнения и, конечно, услышите истории местных старожилов.
Где жили и творили Пушкин, Гоголь и Достоевский, а также их персонажи?
Почему Раскольников мог жить только в Петербурге? По каким улицам шагал нос майора Ковалёва? Наша авторская прогулка — о Северной столице, которую создавали великие писатели. Вы вспомните их строки и пройдете по центру города, парадному и не очень, через площади, переулки и мосты, на которых и сегодня витает дух золотого века литературы.
Прокатиться по центру с ветерком, увидеть город с необычного ракурса и получить заряд новых эмоций
Насыщенно и быстро — так пройдет ваше знакомство с Петербургом! На железном коне вы с комфортом прокатитесь по главным улицам, рассмотрите изящные фасады, почувствуете пульс современной жизни города. Мы сделаем фото-остановки в лучших местах и поговорим об строительстве Невского проспекта, архитектуре Смольного собора и памятниках Александро-Невской лавры.
Вечерняя автобусная экскурсия по мистическому Петербургу
За трёхсотлетнюю биографию наш город «собрал» множество таинственных загадок и загадочных тайн. Самые яркие из таких сюжетов ждут на вечерней экскурсии: вы узнаете секрет сфинксов, украшавших вход во дворец фараона, вспомните императора Павла I, противоречивые истории о Распутине и жутковатые диковинки Кунсткамеры. В итоге за 2,5 часа Петербург откроется вам с новой, истинно странной, стороны.
Раскрыть тайну масонства и научиться читать масонские символы на индивидуальной экскурсии
Масонство — что это? Тайное общество, существующее более 3000 лет, или миф? Каковы истинные цели масонов и как попасть в их ряды? Могут ли масоны влиять на политику, финансы и судьбы целых народов? Почему лучшие люди России, такие как: Суворов, Кутузов, Ключевский, Чаадаев и Воронихин считали честью состоять в масонских ложах? Правда ли то, что масоны устранили Пушкина, который порвал с ними? Чтобы узнать ответы на эти и многие другие вопросы, присоединяйтесь к моей экскурсии-детективу!
Небанальная петербургская прогулка по изнанке города
Аутентичную ауру Петербурга можно прочувствовать не столько у центральных могущественных достопримечательностей, сколько внутри построек, где жили и по-прежнему живут люди. Здесь, в архитектуре домов, собраны характерные черты Северной столицы, но в миниатюре. Я покажу вам самые любопытные и поделюсь историей и назначением каждой постройки.