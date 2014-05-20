3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Вело-экскурсия по следам криминальных событий и персонажей города

Артем
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Артем – ваш гид
Эта экскурсия посвящена знакомству с петербургским криминалом и местами его свершения.
1820 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
На велосипеде
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии3 отзыва
4.67
Криминальный Петербург
Криминальный Петербург

Программа

  • Малая Конюшенная улица
  • Сенная площадь
  • Место бывшего Вознесенского собора
  • Канал Грибоедова, д. 91
  • Можайская, д. 38
  • Угол Невского и Рубинштейна
  • Сад Сен-Гали

Вы увидите дом, где произошло самое громкое убийство в истории русской литературы, ведь именно здесь Родион Раскольников обагрил свой топор кровью старухи процентщицы, и посмотрите на единственный в Петербурге памятник криминальному авторитету, посетите места убийств политиков 90-х годов — Старовойтовой и Маневича, узнаете, что такое «лавры», кто такая «Дрезденша» и за что были расстреляны «чубаровцы». Разумеется, не ускользнет от нашего внимания и знаменитый петроградский налётчик Ленька Пантелеев!

Организационные детали

Цена указана с учетом аренды велосипеда. При получении велосипеда необходимо внести сохранный депозит в размере 3000 рублей и паспорт за каждый велосипед!

Криминальный Петербург
Криминальный Петербург
Криминальный Петербург
Криминальный Петербург

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Артем
Артем
Историк, блогер, автор статей, книг, цикла лекций, активный путешественник. Вырос во дворе легендарного «Фонтанного дома» — с детства впитал в себя дух старого Петербурга и с радостью готов поделиться своими знаниями и любовью к городу со всеми желающими!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

20 мая 2014
Спасибо за экскурсию! Это было здорово, несмотря на безжалостное солнце и пешеходов:)
19 мая 2014
Познавательно, доступно и не утомительно! Рекомендую, как гостям, так и жителям северной столицы - будет интересно! Из пожеланий - все-таки во время перемещений между экскурсионными объектами в центре города, особенно в выходной день лучше использовать край проезжей части, а не тротуар, где очень много людей!
18 мая 2014
Выражаю благодарность сервису Tripster за предоставленную экскурсию. На самом деле очень интересная прогулка получилась. А ещё лучше, когда эта прогулка на велосипеде. Я бы на своём приехал, если бы не так далеко было. Спасибо нашему гиду Артёму, оперативно всех провёл и очень подробно рассказал про убийства криминальных, политических и литературных знаменитостей. Всем рекомендую.

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