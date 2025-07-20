3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой

Айше Отличная познавательная велосипедная экскурсия. В выходные дни выбирайте утреннее время, так как маршрут в основном проходит по проезжей части, удобнее кататься, когда автомобилей на дороге минимум. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Ксения Интересная и необычная экскурсия, как и сама тема, так и впервые мы не пешком, а на любимом транспорте - велосипедах!) очень удобно что на сайте можно выбрать подходящее время и записаться онлайн. Спасибо Артему за интересные рассказы! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна читать дальше уменьшить сюрприз на день рождение остались довольны. Единственное по организации, сказали приехать в одно место, а прокат, оказывается, перенесли и пришлось идти 10 минут пешком. И сами сотрудники проката не расторопны и не понравилось с ними общение. Ещё вопрос безопасности, конечно. Ехать иногда приходилось по дороге среди машин. Гид, Артем очень понравился. Учтив, шёл навстречу. Несмотря на то, что мы собрались все на час позже, не показывал недовольство, и экскурсию не сократил, хотя были следующие клиенты. Помогал девушкам переносить самокаты через поребрики (их было немного) и отдал свой плащ девушке, которая подзамерзла. Нам очень все понравилось 👍 30 июня состоялась Экскурсия « Криминальный Петербург» на электросамокатах. Во-первых мы впервые группой друзей ездили на таких штуках. Безумно понравилось. Люблю необычные, нестандартные Экскурсии. Друзья и муж, которому я делала Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Сергей Выражаю благодарность сервису Tripster за предоставленную экскурсию. На самом деле очень интересная прогулка получилась. А ещё лучше, когда эта прогулка на велосипеде. Я бы на своём приехал, если бы не так далеко было. Спасибо нашему гиду Артёму, оперативно всех провёл и очень подробно рассказал про убийства криминальных, политических и литературных знаменитостей. Всем рекомендую. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Александр Познавательно, доступно и не утомительно! Рекомендую, как гостям, так и жителям северной столицы - будет интересно! Из пожеланий - все-таки во время перемещений между экскурсионными объектами в центре города, особенно в выходной день лучше использовать край проезжей части, а не тротуар, где очень много людей! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет