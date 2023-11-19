Открыть неожиданные грани православной культуры в современном Петербурге
Вы верите, что случайных встреч не бывает? Автор этой экскурсии, церковный певчий и светский ведущий Вадим Радвилович, в этом убеждён! Истинный знаток классического искусства и православного устава, в поездке на ретроавтобусе он погрузит вас в мир иконописи и пения, расскажет о святынях Санкт-Петербурга, и на своём примере докажет, что гармония между традициями и инновациями возможна.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Из окна ретроавтобуса вам откроются виды на самые выразительные храмы центра Санкт-Петербурга:
- Казанский кафедральный собор
- Собор Владимирской иконы Божией Матери
- Собор Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка
- Николо-Богоявленский морской собор
- Собор преподобного Исаакия Далматского
- Воскресенский всех учебных заведений Смольный собор
- Свято-Троицкая Александро-Невская лавра
- Храм во имя иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость.
В компании автора и ведущего экскурсии — поэта, музыканта, арт-директора и вместе с тем церковного певчего Вадима Радвиловича — вам предстоит не просто осмотр достопримечательностей, а погружение в основы православной культуры и многообразие её граней. Вы услышите необычные духовные песнопения монастырского устава, рассказы о необъяснимых случаях, произошедших среди прихожан петербургских храмов. Посетите могилу Матроны Босоножки (в миру Матроны Петербургской) и увидите чудотворную икону Божией Матери Всех скорбящих Радость с грошиками.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт Вадим Юрьевич Радвилович — певчий, музыкант, поэт, актёр, арт-директор художественной галереи, ведущий авторских экскурсий по Санкт-Петербургу
- В программе предусмотрено посещение православной церкви, необходимо учесть это в одежде. Платки для покрытия головы можно будет взять напрокат у входа в храм.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на Казанской площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Герман — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 22 туристов
Меня зовут Герман, и я гид по Санкт-Петербургу. Вместе с командой друзей и единомышленников, увлечённых историей советской эпохи и ретротехникой, мы придумали проект, в котором делимся своими знаниями и предлагаем необычные экскурсии по Петербургу-Петрограду-Ленинграду на ретроавтобусах.
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Святые места
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Православные
Никольский морской собор
Природа и пейзажи
Уникальный опыт
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