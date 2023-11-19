«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем

Открыть неожиданные грани православной культуры в современном Петербурге

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Вы верите, что случайных встреч не бывает? Автор этой экскурсии, церковный певчий и светский ведущий Вадим Радвилович, в этом убеждён! Истинный знаток классического искусства и православного устава, в поездке на ретроавтобусе он погрузит вас в мир иконописи и пения, расскажет о святынях Санкт-Петербурга, и на своём примере докажет, что гармония между традициями и инновациями возможна.
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
«Благословенный град Петра». Экскурсия на ретроавтобусе с музыкантом Вадимом Радвиловичем
Ближайшие даты:
19
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Из окна ретроавтобуса вам откроются виды на самые выразительные храмы центра Санкт-Петербурга:

  • Казанский кафедральный собор
  • Собор Владимирской иконы Божией Матери
  • Собор Святой Живоначальной Троицы лейб-гвардии Измайловского полка
  • Николо-Богоявленский морской собор
  • Собор преподобного Исаакия Далматского
  • Воскресенский всех учебных заведений Смольный собор
  • Свято-Троицкая Александро-Невская лавра
  • Храм во имя иконы Божией Матери Всех Скорбящих Радость.

В компании автора и ведущего экскурсии — поэта, музыканта, арт-директора и вместе с тем церковного певчего Вадима Радвиловича — вам предстоит не просто осмотр достопримечательностей, а погружение в основы православной культуры и многообразие её граней. Вы услышите необычные духовные песнопения монастырского устава, рассказы о необъяснимых случаях, произошедших среди прихожан петербургских храмов. Посетите могилу Матроны Босоножки (в миру Матроны Петербургской) и увидите чудотворную икону Божией Матери Всех скорбящих Радость с грошиками.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт Вадим Юрьевич Радвилович — певчий, музыкант, поэт, актёр, арт-директор художественной галереи, ведущий авторских экскурсий по Санкт-Петербургу
  • В программе предусмотрено посещение православной церкви, необходимо учесть это в одежде. Платки для покрытия головы можно будет взять напрокат у входа в храм.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Казанской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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