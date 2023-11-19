Вы верите, что случайных встреч не бывает? Автор этой экскурсии, церковный певчий и светский ведущий Вадим Радвилович, в этом убеждён! Истинный знаток классического искусства и православного устава, в поездке на ретроавтобусе он погрузит вас в мир иконописи и пения, расскажет о святынях Санкт-Петербурга, и на своём примере докажет, что гармония между традициями и инновациями возможна.