Блокадный ЛенинградЖители военного Ленинграда провели в блокадном плену под непрерывными обстрелами долгие месяцы. Особенно тяжелой была первая, самая морозная зима. По данным, в городе умерло от голода более миллиона людей... Остановки:• Блокадный храм и церковь ⛪ всех скорбящих радости;
Пискаревский мемориал (Вечный огонь, памятник Родина-мать, Аллея памяти, Музейный павильон);
Кладбище, на котором массово хоронили жертв Ленинградской блокады, в послевоенное время стало мемориальным комплексом;
Дом Тани Савичевой;
Исаакиевская площадь.
Организационные детали:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
Возьмите с собой паспорт и льготные документы (при покупке льготных билетов).