Ленинград-Тур – Гид из Санкт-Петербурга

Блокада Ленинграда — самое тяжелое время из жизни города.



Не каждый местный житель хочется погружаться в эти трагические воспоминания.



Но если вам интересна эта тема — добро пожаловать на нашу экскурсию ⛳.



Вы увидите блокадный храм, посетите Пискаревский мемориал и узнаете историю 📖 Тани Савичевой.