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Частная экскурсия в Кронштадт на минивене

4.8
26 отзывов
ЛенбаТур
ЛенбаТур – Гид из Санкт-Петербурга
Кронштадт — настоящий музей 🖼 под открытым небом.

На улочках города можно узнать все о морской истории 📖 — от зарождения флота и до сегодняшнего дня.

Старинные форты, огромные военные корабли, доки и шлюзы, панорама Балтийского моря 🌊.

И всё это можно увидеть без огромной толпы.

Экскурсия ⛳ только для вас и ваших друзей!
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • ☀️Однодневная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 8 700 ₽ за экскурсию

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Частная экскурсия в Кронштадт на минивене
Частная экскурсия в Кронштадт на минивене

Что вы увидите

  • Кронштадт
Кронштадт — один из красивейших районов Санкт-Петербурга, его младший брат и надёжный защитник от опасности со стороны моря 🌊. Наша обзорная индивидуальная экскурсия ⛳ знакомит с городом славы русских моряков: с его основными достопримечательностями 🏛️ и героической историей 📖 путешествие в необыкновенно колоритный город-музей военно-морской славы
Город омываемый со всех сторон водами балтийского моря, город 🏙️ с богатой и интересной историей. Вас ждут царские военные форты, корабли, якоря, храмы, золотые купола, ветер Балтийского моря, Петровские каналы, доки и шлюзы, гул пустынных улиц с полосатыми столбами где, как и три века назад дежурят матросы. Экскурсия в Кронштадт проводится в индивидуальном формате, только для вашей группы и, как и все наши экскурсии 🧭 пройдёт в сопровождении опытного гида-переводчика на комфортном транспорте.
Наши экскурсии доступны не только путешественникам, которые уже прибыли в Петербург, но и тем, кто только что добрался до аэропорта Пулково или железнодорожного вокзала Санкт-Петербурга. Вас встретит надежный и качественный транспорт со всеми удобствами, и только для Вас!
Все туры проходят в индивидуальном формате только для Вашей группы с персональным гидом-экскурсоводом и на частном минивэне — микроавтобусе от нашей турфирмы. Даже если Вас только двое, мы всё равно проведем экскурсию на 7-8-ми местном ТС, где с легкостью можно разместить все Ваши вещи и отправиться в незабываемое путешествие с повышенным комфортом.

Почему мы:

  • Все экскурсии в индивидуальном формате только для вашей группы;
  • В удобное вам время и в удобном вам месте;
  • Только профессиональные экскурсоводы и своевременный контроль качества;
  • Всегда новый транспорт (минивэны-микроавтобусы) и полная страховка пассажиров;
  • 5-6 остановок на фото сессии в каждой экскурсии.
Что входит
  • Вас встретит надёжный и качественный транспорт со всеми удобствами
  • и только для Вас! Персональный гид-экскурсовод и на частном минивэне - микроавтобусе от нашей турфирмы.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Заберём, откуда вам будет удобно
Место завершения
🏁 Доставим, куда скажете
Частная экскурсия в Кронштадт на минивене
Частная экскурсия в Кронштадт на минивене
Частная экскурсия в Кронштадт на минивене
Частная экскурсия в Кронштадт на минивене

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
ЛенбаТур
ЛенбаТур
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26 отзывов оставили туристы

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