Кронштадт — один из красивейших районов Санкт-Петербурга, его младший брат и надёжный защитник от опасности со стороны моря 🌊. Наша обзорная индивидуальная экскурсия ⛳ знакомит с городом славы русских моряков: с его основными достопримечательностями 🏛️ и героической историей 📖 путешествие в необыкновенно колоритный город-музей военно-морской славы

Город омываемый со всех сторон водами балтийского моря, город 🏙️ с богатой и интересной историей. Вас ждут царские военные форты, корабли, якоря, храмы, золотые купола, ветер Балтийского моря, Петровские каналы, доки и шлюзы, гул пустынных улиц с полосатыми столбами где, как и три века назад дежурят матросы. Экскурсия в Кронштадт проводится в индивидуальном формате, только для вашей группы и, как и все наши экскурсии 🧭 пройдёт в сопровождении опытного гида-переводчика на комфортном транспорте.

Наши экскурсии доступны не только путешественникам, которые уже прибыли в Петербург, но и тем, кто только что добрался до аэропорта Пулково или железнодорожного вокзала Санкт-Петербурга. Вас встретит надежный и качественный транспорт со всеми удобствами, и только для Вас!

Все туры проходят в индивидуальном формате только для Вашей группы с персональным гидом-экскурсоводом и на частном минивэне — микроавтобусе от нашей турфирмы. Даже если Вас только двое, мы всё равно проведем экскурсию на 7-8-ми местном ТС, где с легкостью можно разместить все Ваши вещи и отправиться в незабываемое путешествие с повышенным комфортом.

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