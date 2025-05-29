читать дальше

к ним не провели, все смотрели издалека (это мягко сказано "издалека", т. к. они были ну оооочень далеко. Что красиво было, так только лишь Никольский собор, на этом ВСЁ! Но про него нам особо ничего не рассказали, внутрь собора мы зашли, но по нему нам экскурсию тоже не провели. Везде все как то поверхностно. Не заинтересовала своими рассказами и Татьяна Алексеевна.

Идите сами сходите туда, посмотрите сами то, другое, но все сами.

Но дело не только в экскурсоводе, в Кронштате просто смотреть особо нечего было. И такие деньги. Ладно бы, если мне одной не понравилось, но нас было трое, не понравилось всем.

В кафе разговорились с женщиной из другой группы, она тоже была не в восторге от Кронштата.