Мои заказы

Кронштадт. Тайны города-крепости

Знакомство с городом-крепостью и местами морской славы на автобусно-пешеходной экскурсии
В группе до 40 человек вы отправитесь на остров Котлин — в город Кронштадт, который изначально был частью имперского проекта. Услышите о его судьбе, побываете у знаковых памятников, увидите дамбу и фортификационные сооружения. А также узнаете о тонкостях футшточной службы и её значении для страны.
4.3
93 отзыва
Кронштадт. Тайны города-крепости
Кронштадт. Тайны города-крепости
Кронштадт. Тайны города-крепости

Описание водной прогулки

История и достопримечательности Кронштадта

По замыслу Петра I город был полноценной частью столицы, а потому, как и Петербург, возводился стремительно и амбициозно. Вы проследите его исторический путь и увидите важные архитектурные памятники:

  • дамбу, соединяющую остров Котлин с материком через Финский залив;
  • Петровский порт с кораблями ВМФ, его пристани и доки;
  • крепостные стены Кронштадта, местное Адмиралтейство и обводный канал;
  • губернские дома XVIII века и Итальянский дворец, резиденцию А. Меншикова;
  • док Петра I;
  • Якорную площадь и необычную мостовую из металла;
  • Ставропигиальный Никольский Морской собор.

Организационные детали

  • Автобусная экскурсия начинается и заканчивается в Петербурге
  • Рассадка в автобусе свободная
  • Обратите внимание: прогулка на теплоходе проводится только до середины ноября. При бронировании экскурсии на 14 ноября и более поздние даты уточняйте, пожалуйста, информацию об этом у гида.
  • Перед началом экскурсии вы сможете по желанию купить путеводители по Петербургу и небольшие сувениры

в понедельник, среду, пятницу и субботу в 11:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От Гостиного Двора
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 11:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 16195 туристов
Наша команда любит свой город и мечтает показать его вам во всей красе! Организуем экскурсии с 1992 года, специализируемся на автобусных прогулках по Санкт-Петербургу и его пригородам, а также составляем эксклюзивные экскурсионные программы. В нашем штате работают только профессиональные и лицензированные гиды и гиды-переводчики. С удовольствием сделаем ваше знакомство с Петербургом незабываемым!

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на последних 30 из 93 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
65
4
12
3
9
2
5
1
2

Фотографии от путешественников

Кронштадт. Тайны города-крепости (Светлана)Кронштадт. Тайны города-крепости (Светлана)Кронштадт. Тайны города-крепости (Светлана)Кронштадт. Тайны города-крепости (Светлана)Кронштадт. Тайны города-крепости (Светлана)Кронштадт. Тайны города-крепости (Светлана)Кронштадт. Тайны города-крепости (Светлана)Кронштадт. Тайны города-крепости (Светлана)Кронштадт. Тайны города-крепости (Светлана)
Ольга
Ольга
29 мая 2025
Всё было очень интересно.
Екатерина
Екатерина
20 июл 2024
Была на экскурсии три года назад. До сих пор вспоминаю добрым словом) все тогда понравилось
к
ксения
14 апр 2023
Экскурсовод была очень профи. Поездка в автобусе интересной.
не понравилось, что во время прогулки привели в сувенирный магазин пить чай и покупать плюшки как часть программы. Детям понравилось, что посетили музей Маяков. к набережной не подходили, хотя можно было. и парки почти все на просушке, но это косяк погоды:)
М
Марина
30 мар 2023
Татьяна Алексеевна - экскурсовод оказалась очень нервной женщиной. но потом вроде успокоилась, взяла себя в руки. Экскурсия не понравилась потому, что ехали посмотреть с ребенком корабли Балтийского флота, но нас
читать дальше

к ним не провели, все смотрели издалека (это мягко сказано "издалека", т. к. они были ну оооочень далеко. Что красиво было, так только лишь Никольский собор, на этом ВСЁ! Но про него нам особо ничего не рассказали, внутрь собора мы зашли, но по нему нам экскурсию тоже не провели. Везде все как то поверхностно. Не заинтересовала своими рассказами и Татьяна Алексеевна.
Идите сами сходите туда, посмотрите сами то, другое, но все сами.
Но дело не только в экскурсоводе, в Кронштате просто смотреть особо нечего было. И такие деньги. Ладно бы, если мне одной не понравилось, но нас было трое, не понравилось всем.
В кафе разговорились с женщиной из другой группы, она тоже была не в восторге от Кронштата.

Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Добрый день Марина,
Мы сожалеем, что вам не все понравилось на экскурсии в Кронштадте. Действительно, военные корабли Балтийского флота не всегда
читать дальше

стоят близко к берегу и часто их можно увидеть только издалека. Жаль, что вам не понравился и сам город, ведь в последние годы Кронштадт очень развивается в туристическом плане и пользуется большой популярностью у туристов. Возможно, погодные условия сейчас не всегда благоприятные, но сам город обычно нравится туристам в любое время года.
Экскурсовод Татьяна Алексеевна — одна из опытных и старейших гидов в Петербурге. У нее обширные знания по Санкт-Петербургу и пригородам, и нам жаль, что в этот раз вас не заинтересовал ее рассказ.
Тем не менее, спасибо за ваш отзыв и мнение. Это помогает понять, что нравится туристам на экскурсиях, а на какие моменты стоит обратить внимание и подкорректировать. Мы стараемся быть лучше для вас!
Будем рады вас видеть на других наших экскурсиях!

Е
Екатерина
6 мар 2023
Очень классная экскурсия, экскурсовод рассказывал много интересных вещей. Скучно не было! Видно, что человек горит своим делом и хочет передать знания другим людям!
В
Вячеслав
22 фев 2023
Добрый день! Посадили сначала не в тот автобус, чуть не уехал на другую экскурсию. Время самой экскурсии очень мало, 70% это дорога. Прошли мимо музея Маяка, даже слова про него
читать дальше

не сказали. Сквер памятника Попова больше на туалет общественный похож! К кораблям так и не подошли! Наблюдали из далека, не выходя на пирс! Свободного времени было 10-15 мин, даже чай не успели попить! Кроме собора ничего не впечатлило.

Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Уважаемый Вячеслав,
Сожалеем, что экскурсия не вполне оправдала ваши ожидания. Программа экскурсии в Кронштадт составлена с учетом сезонных особенностей: самостоятельные прогулки
читать дальше

по пирсу и длительный перерыв на обед не предусмотрены.
Мы обязательно учтем ваш комментарий насчет организационных моментов, чтобы в будущем они не повторились.
Надеемся увидеть Вас на других наших экскурсиях! Мы работаем и стараемся быть лучше для Вас!

С
Стас
3 янв 2023
Все прошло познавательно и интересно, наш экскурсовод очень захватывающе рассказывала, время пролетело быстро. Давно мечтали там побывать и не пожалели. Всем рекомендую!!!
А
Анастасия
23 окт 2022
Оно того стоит: гид хороший, кораблик рок-н-ролльный, Кронштадт прекрасен.
Настроение после - очень положительное.
Светлана
Светлана
23 окт 2022
Очень хорошая и познавательная экскурсия! Спасибо!
Валентина
Валентина
25 сен 2022
Кронштадт я впервые увидела в прекрасный безоблачный сентябрьский день. Блеск Финского залива в солнечных лучах, форты, военные корабли, множество исторический событий, знакомство с историческиии личностями, прославившими нашу страну, неземной красоты
читать дальше

кронштадский собор - всё это пронеслось передо мной как что-то нереальное и обогатило меня духовно.
Экскурсия прошла в спокойной и комфортной обстановке, и безусловно я рекомендую её к посещению тем, кому интересна история России.

С
Светлана
24 сен 2022
Экскурсия прошла великолепно. Погода не подвела. Хочется сказать спасибо экскурсоводу Игорю. Он обладает знаниями, сразу видно-историк. Рассказ о Кронштадте из его уст льётся, как песня. Очень внимателен ко всей группе.
Экскурсия прошла великолепно. Погода не подвела. Хочется сказать спасибо экскурсоводу Игорю. Он обладает знаниями, сразу видно-историк.Экскурсия прошла великолепно. Погода не подвела. Хочется сказать спасибо экскурсоводу Игорю. Он обладает знаниями, сразу видно-историк.Экскурсия прошла великолепно. Погода не подвела. Хочется сказать спасибо экскурсоводу Игорю. Он обладает знаниями, сразу видно-историк.Экскурсия прошла великолепно. Погода не подвела. Хочется сказать спасибо экскурсоводу Игорю. Он обладает знаниями, сразу видно-историк.Экскурсия прошла великолепно. Погода не подвела. Хочется сказать спасибо экскурсоводу Игорю. Он обладает знаниями, сразу видно-историк.Экскурсия прошла великолепно. Погода не подвела. Хочется сказать спасибо экскурсоводу Игорю. Он обладает знаниями, сразу видно-историк.Экскурсия прошла великолепно. Погода не подвела. Хочется сказать спасибо экскурсоводу Игорю. Он обладает знаниями, сразу видно-историк.Экскурсия прошла великолепно. Погода не подвела. Хочется сказать спасибо экскурсоводу Игорю. Он обладает знаниями, сразу видно-историк.Экскурсия прошла великолепно. Погода не подвела. Хочется сказать спасибо экскурсоводу Игорю. Он обладает знаниями, сразу видно-историк.
Н
Наталья
15 сен 2022
Очень понравилось
О
Ондар
13 авг 2022
Эксурсовод Дмитрий, просто очарователен!!! Все рассказывает так интересно, ему за эксурсию наивысший балл!)))
А вот сама эксурсия то, что мы увидели меня не впечатлило, ожидала большего.
На теплоходе отдельный эксурсовод, которого видать никто и не слушает, т. к. говорит скучно и монотоно.
Думала, что увидем хоть один из фортов из нутри, но видать сама не внимательно выбрала эксурсию
Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Уважаемый, Ондар! Благодарим Вас за отзыв и хорошие слова о гиде!
К сожалению в экскурсию «Весь Кронштадт и теплоходная прогулка» не
читать дальше

входит посещение фортов, у нас есть другая «Весь Кронштадт и форт «Великий князь Константин»», в которую входит посещение форта.
Надеемся увидеть Вас на других наших экскурсиях!
Заранее благодарим!

И
Ирина
19 июл 2022
Экскурсия отличная, разнообразная. Экскурсовод Николай профессионал своего дела, ответил на все вопросы, приятно слушать.
Е
Елена
24 мая 2022
Очень скучно!
Была с детьми 13 лет. И детям и мне было очень скучно.
Может просто ожидали другого. Хотелось увидеть крепости, проплыть вдоль Кронштадта. В реальности нас отвезли к Морскому собору и прокатили на караблике где-то далеко от берега, ничего не видно, ничего не понятно. Сам Кронштадт в далеко, форты все тоже посмотрели только издалека.
Виктор
Виктор
Ответ организатора:
Уважаемая, Елена! Благодарим Вас за отзыв!
Нам очень жаль, что Вы не увидели то, что ожидали. Экскурсовод дело случая, кому-то он
читать дальше

нравится, кому-то нет, но до сих пор мы не получали ни одной жалобы или плохого комментария о нашем экскурсоводе, наоборот все туристы только хвалили и благодарили.
Надеемся увидеть Вас на других наших экскурсиях!
Мы работаем и стараемся быть лучше для Вас!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Кронштадт с посещением Музея Военно-морской славы
На автобусе
6 часов
16 отзывов
Групповая
Кронштадт с посещением Музея Военно-морской славы
Начало: Лиговский проспект, 43-45, офис 329
Расписание: В 11:00 ежедневно, кроме пн
29 ноя в 11:00
6 дек в 11:00
1900 ₽ за человека
Форт «Риф» и музей Военно-морской славы в Кронштадте
На автобусе
8 часов
4 отзыва
Групповая
Форт «Риф» и музей Военно-морской славы в Кронштадте
Начало: Лиговский пр., 10/118, гостиница «Октябрьская»
Расписание: По субботам 09:30
29 ноя в 09:30
6 дек в 09:30
4100 ₽ за человека
Кронштадт: Музей военно-морской славы и Остров фортов (мини-группа)
На машине
5 часов
6 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Кронштадт: Музей и Остров фортов
Откройте для себя Кронштадт с его героическим прошлым и живописными видами. Посетите музей и три форта, наслаждаясь уникальной атмосферой
Начало: У станции метро «Беговая»
Расписание: в среду и субботу в 15:00, в четверг, пятницу и воскресенье в 09:30
Завтра в 09:30
29 ноя в 15:00
7900 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге