Этот новый маршрут по малым каналам и портовым территориям Невы подарит вам уникальные впечатления! Катер приблизится к Благовещенскому мосту, предоставляя возможность увидеть его разводку с неожиданных ракурсов, которые редко встречаются в других экскурсиях.
Затем, неспеша, катер пройдет мимо разведенных Дворцового и Троицкого мостов, чтобы запечатлеть великолепные памятные кадры. А перед возвращением на Фонтанку будет шанс наблюдать за разведением Литейного моста.
Затем, неспеша, катер пройдет мимо разведенных Дворцового и Троицкого мостов, чтобы запечатлеть великолепные памятные кадры. А перед возвращением на Фонтанку будет шанс наблюдать за разведением Литейного моста.
Ближайшие даты:
Время начала: 00:45
Описание водной прогулкиРазведение мостов с нового ракурса После полуночи многочисленные суда направляются в центральную акваторию Невы, стремясь занять лучшие места для наблюдения за разведением Дворцового моста. Однако такое количество судов часто мешает получить полное удовольствие от процесса и сделать качественные фотографии. Мы предлагаем вам избежать суеты и отправиться по интересному и необычному маршруту с выходом в Большую Неву через закрытые зоны Адмиралтейских верфей, где вы сможете увидеть разводку Благовещенского моста, а также Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. Катер будет плавать по малым каналам и портовым территориям Невы. У вас будет возможность увидеть разведение Благовещенского моста с непривычного ракурса, который крайне редко встречается в других экскурсиях: создается ощущение, что мост разводят именно для вас. Затем мы подойдем к разведенным Дворцовому и Троицкому мостам, чтобы зафиксировать великолепные памятные моменты, и наконец, перед возвращением на Фонтанку, успеем увидеть разводку Литейного моста. Важная информация:
- Данная прогулка длится 1 час 15 минут.
- При оформлении билетов, необходимо выбирать фактическую дату: если экскурсия в ночь с 12 на 13 число, то дата отправления считается 13-го в 00:45.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (16+)
|2 990 ₽
|Льготный (пенсионеры, студенты, школьники от 13 до 15 лет)
|2 690 ₽
|Детский (3-12 лет) с местом
|2 490 ₽
|Детский (до 3-х лет)
|10 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Семимостье
- Адмиралтейские верфи
- Ледокол Красин
- Подводная лодка
- Вантовый мост через ЗСД
- Благовещенский мост
- Дворцовый мост
- Исаакиевский собор
- Эрмитаж (Зимний Дворец)
- Стрелка Васильевского острова
- Петропавловская крепость
- Троицкий мост
- Летний сад
- Литейный мост
- Чижик-Пыжик
- Михайловский замок
- Большой Санкт-Петербургский государственный цирк
- Дворец Шереметьевых (Фонтанный Дом)
- Аничков Дворец
- Дворец Белосельских-Белозерских
- Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова
Что включено
- Прогулка на катере
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Набережная реки Фонтанки, 71
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Обратите внимание, что посадка начинается в 00:30, отправление катера - в 00:45
- Экскурсия проходит на 11-ти местном открытом катере
- На посадке необходимо быть за 15 минут до отправления рейса и оформить посадочные билеты в кассе причала, сообщив о брони на сайте Спутник
- На борт запрещено приносить еду и алкогольные напитки
- Маршрут может быть изменен на усмотрение компании при увеличении уровня воды, городских перекрытиях и других факторах влияющих на безопасность пассажиров, что не является причиной отмены и переноса экскурсии
- На борт не допускаются люди в алкогольном и других видах опьянения - в таких случаях в услуге может быть отказано без возврата средств
- Рекомендуем одеваться по погоде, на воде всегда прохладнее
- Промежуточные остановки не предусмотрены, заранее продумайте возвращение к месту проживания в ночное время
- Прогулка проводиться вне зависимости от решения городской организации Мостотрест о разведении мостов в определённую дату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Леонид
9 сен 2024
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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