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Этот новый маршрут по малым каналам и портовым территориям Невы подарит вам уникальные впечатления! Катер приблизится к Благовещенскому мосту, предоставляя возможность увидеть его разводку с неожиданных ракурсов, которые редко встречаются в других экскурсиях.



Затем, неспеша, катер пройдет мимо разведенных Дворцового и Троицкого мостов, чтобы запечатлеть великолепные памятные кадры. А перед возвращением на Фонтанку будет шанс наблюдать за разведением Литейного моста.