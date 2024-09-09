Четыре разводных моста на катере

Этот новый маршрут по малым каналам и портовым территориям Невы подарит вам уникальные впечатления! Катер приблизится к Благовещенскому мосту, предоставляя возможность увидеть его разводку с неожиданных ракурсов, которые редко встречаются в других экскурсиях.

Затем, неспеша, катер пройдет мимо разведенных Дворцового и Троицкого мостов, чтобы запечатлеть великолепные памятные кадры. А перед возвращением на Фонтанку будет шанс наблюдать за разведением Литейного моста.
5
1 оценка
Четыре разводных моста на катере
Четыре разводных моста на катере
Четыре разводных моста на катере
Ближайшие даты:
Время начала: 00:45

Описание водной прогулки

Разведение мостов с нового ракурса После полуночи многочисленные суда направляются в центральную акваторию Невы, стремясь занять лучшие места для наблюдения за разведением Дворцового моста. Однако такое количество судов часто мешает получить полное удовольствие от процесса и сделать качественные фотографии. Мы предлагаем вам избежать суеты и отправиться по интересному и необычному маршруту с выходом в Большую Неву через закрытые зоны Адмиралтейских верфей, где вы сможете увидеть разводку Благовещенского моста, а также Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. Катер будет плавать по малым каналам и портовым территориям Невы. У вас будет возможность увидеть разведение Благовещенского моста с непривычного ракурса, который крайне редко встречается в других экскурсиях: создается ощущение, что мост разводят именно для вас. Затем мы подойдем к разведенным Дворцовому и Троицкому мостам, чтобы зафиксировать великолепные памятные моменты, и наконец, перед возвращением на Фонтанку, успеем увидеть разводку Литейного моста. Важная информация:
  • Данная прогулка длится 1 час 15 минут.
  • При оформлении билетов, необходимо выбирать фактическую дату: если экскурсия в ночь с 12 на 13 число, то дата отправления считается 13-го в 00:45.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Взрослый (16+)2 990 ₽
Льготный (пенсионеры, студенты, школьники от 13 до 15 лет)2 690 ₽
Детский (3-12 лет) с местом2 490 ₽
Детский (до 3-х лет)10 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Семимостье
  • Адмиралтейские верфи
  • Ледокол Красин
  • Подводная лодка
  • Вантовый мост через ЗСД
  • Благовещенский мост
  • Дворцовый мост
  • Исаакиевский собор
  • Эрмитаж (Зимний Дворец)
  • Стрелка Васильевского острова
  • Петропавловская крепость
  • Троицкий мост
  • Летний сад
  • Литейный мост
  • Чижик-Пыжик
  • Михайловский замок
  • Большой Санкт-Петербургский государственный цирк
  • Дворец Шереметьевых (Фонтанный Дом)
  • Аничков Дворец
  • Дворец Белосельских-Белозерских
  • Большой драматический театр имени Г.А. Товстоногова
Что включено
  • Прогулка на катере
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Набережная реки Фонтанки, 71
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание, что посадка начинается в 00:30, отправление катера - в 00:45
  • Экскурсия проходит на 11-ти местном открытом катере
  • На посадке необходимо быть за 15 минут до отправления рейса и оформить посадочные билеты в кассе причала, сообщив о брони на сайте Спутник
  • На борт запрещено приносить еду и алкогольные напитки
  • Маршрут может быть изменен на усмотрение компании при увеличении уровня воды, городских перекрытиях и других факторах влияющих на безопасность пассажиров, что не является причиной отмены и переноса экскурсии
  • На борт не допускаются люди в алкогольном и других видах опьянения - в таких случаях в услуге может быть отказано без возврата средств
  • Рекомендуем одеваться по погоде, на воде всегда прохладнее
  • Промежуточные остановки не предусмотрены, заранее продумайте возвращение к месту проживания в ночное время
  • Прогулка проводиться вне зависимости от решения городской организации Мостотрест о разведении мостов в определённую дату
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Л
9 сен 2024

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Разводные мосты глазами петербуржца
На машине
На теплоходе
183 отзыва
2 часа
Водная прогулка
Разводные мосты глазами петербуржца
Понаблюдать за разводом нескольких мостов и услышать их истории на ночной автоэкскурсии
Начало: Ваш адрес
7 ноя в 00:30
11 ноя в 00:30
9 334 за всё до 4 чел.
К разводным мостам Петербурга на катере
На катере
2 отзыва
2 часа
Водная прогулка
К разводным мостам Петербурга на катере
Начало: Наб. реки Фонтанки, д. 71, причала
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 23:50
2 990 за человека
Таинство разводных мостов (в группе)
На автобусе
скидка
5%
21 отзыв
4 часа
Водная прогулка
Таинство разводных мостов: ночная экскурсия в группе
Погрузитесь в ночную атмосферу Санкт-Петербурга на водной прогулке. Увидите развод мостов, услышите истории о мифах и легендах города
Начало: У станции метро «Площадь Восстания»
Расписание: ежедневно в 22:00
Сегодня в 22:00
Завтра в 22:00
950903 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
ХорошоТам