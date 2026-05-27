Вас ждут тенистые липовые аллеи, храм в русско-византийском стиле, музей крестьянского быта, фермерские продукты и природные уголки, сохранившие спокойствие загородной жизни.
в программе — прогулка по историческому парку, гастрономические впечатления и лёгкий отдых без спешки и длинных переездов.
Описание экскурсии
9:45 — отправление из Санкт-Петербурга
10:45–12:15 — Софийская усадьба
Вы прогуляетесь по территории старинной усадьбы с трёхсотлетней историей — тихому уголку, где сохранилась атмосфера старой России. Гид расскажет, как менялась судьба усадьбы на протяжении трёх веков и каким был повседневный уклад дворянской жизни.
12:15–12:45 — храм Смоленской иконы Божией Матери
Важная часть усадебного ансамбля и духовный центр поместья. Здесь вы узнаете:
- почему владельцы усадеб строили домовые церкви
- какие черты отличают русско-византийскую архитектуру
- как религиозные традиции влияли на жизнь дворянских семей
12:45–13:30 — музей крестьянского быта
После знакомства с усадебной культурой вы увидите другую сторону русской жизни 19 века — повседневный быт крестьян. В экспозиции представлены:
- старинная утварь и посуда
- ткацкие станки и прялки
- предметы деревенского хозяйства
- одежда и бытовые детали прошлого столетия
13:30–14:15 — дегустация фермерских продуктов и чаепитие
Одна из самых уютных частей маршрута — знакомство с местными гастрономическими традициями. Во время чаепития с пирогом или блинчиками вы попробуете свежее молоко, ряженку и творог, сыры местного производства.
14:15–14:45 — контактная зооферма (сезонно)
С мая по сентябрь можно пообщаться с обитателями небольшой фермы. Здесь живут козы, овцы, кролики, домашняя птица.
15:00–15:30 — Большой Тосненский водопад
Остановка у одного из самых известных природных объектов Ленинградской области.
15:40–16:10 — парк Александра Невского
16:10–17:00 — возвращение в Санкт-Петербург
Организационные детали
- Едем на комфортабельном туристическом автобусе
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|3150 ₽