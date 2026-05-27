Приглашаем вырваться из городской суеты и открыть для себя мир старинной русской усадьбы. Вас ждут тенистые липовые аллеи, храм в русско-византийском стиле, музей крестьянского быта, фермерские продукты и природные уголки, сохранившие спокойствие загородной жизни. в программе — прогулка по историческому парку, гастрономические впечатления и лёгкий отдых без спешки и длинных переездов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

9:45 — отправление из Санкт-Петербурга

10:45–12:15 — Софийская усадьба

Вы прогуляетесь по территории старинной усадьбы с трёхсотлетней историей — тихому уголку, где сохранилась атмосфера старой России. Гид расскажет, как менялась судьба усадьбы на протяжении трёх веков и каким был повседневный уклад дворянской жизни.

12:15–12:45 — храм Смоленской иконы Божией Матери

Важная часть усадебного ансамбля и духовный центр поместья. Здесь вы узнаете:

почему владельцы усадеб строили домовые церкви

какие черты отличают русско-византийскую архитектуру

как религиозные традиции влияли на жизнь дворянских семей

12:45–13:30 — музей крестьянского быта

После знакомства с усадебной культурой вы увидите другую сторону русской жизни 19 века — повседневный быт крестьян. В экспозиции представлены:

старинная утварь и посуда

ткацкие станки и прялки

предметы деревенского хозяйства

одежда и бытовые детали прошлого столетия

13:30–14:15 — дегустация фермерских продуктов и чаепитие

Одна из самых уютных частей маршрута — знакомство с местными гастрономическими традициями. Во время чаепития с пирогом или блинчиками вы попробуете свежее молоко, ряженку и творог, сыры местного производства.

14:15–14:45 — контактная зооферма (сезонно)

С мая по сентябрь можно пообщаться с обитателями небольшой фермы. Здесь живут козы, овцы, кролики, домашняя птица.

15:00–15:30 — Большой Тосненский водопад

Остановка у одного из самых известных природных объектов Ленинградской области.

15:40–16:10 — парк Александра Невского

16:10–17:00 — возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали