Cофийская усадьба: выходной в формате all-inclusive (из Санкт-Петербурга)

Насладиться пейзажами Ленинградской области, атмосферой старинного парка и фермерскими продуктами
Приглашаем вырваться из городской суеты и открыть для себя мир старинной русской усадьбы.

Вас ждут тенистые липовые аллеи, храм в русско-византийском стиле, музей крестьянского быта, фермерские продукты и природные уголки, сохранившие спокойствие загородной жизни.

в программе — прогулка по историческому парку, гастрономические впечатления и лёгкий отдых без спешки и длинных переездов.
Описание экскурсии

9:45 — отправление из Санкт-Петербурга

10:45–12:15 — Софийская усадьба

Вы прогуляетесь по территории старинной усадьбы с трёхсотлетней историей — тихому уголку, где сохранилась атмосфера старой России. Гид расскажет, как менялась судьба усадьбы на протяжении трёх веков и каким был повседневный уклад дворянской жизни.

12:15–12:45 — храм Смоленской иконы Божией Матери

Важная часть усадебного ансамбля и духовный центр поместья. Здесь вы узнаете:

  • почему владельцы усадеб строили домовые церкви
  • какие черты отличают русско-византийскую архитектуру
  • как религиозные традиции влияли на жизнь дворянских семей

12:45–13:30 — музей крестьянского быта

После знакомства с усадебной культурой вы увидите другую сторону русской жизни 19 века — повседневный быт крестьян. В экспозиции представлены:

  • старинная утварь и посуда
  • ткацкие станки и прялки
  • предметы деревенского хозяйства
  • одежда и бытовые детали прошлого столетия

13:30–14:15 — дегустация фермерских продуктов и чаепитие

Одна из самых уютных частей маршрута — знакомство с местными гастрономическими традициями. Во время чаепития с пирогом или блинчиками вы попробуете свежее молоко, ряженку и творог, сыры местного производства.

14:15–14:45 — контактная зооферма (сезонно)

С мая по сентябрь можно пообщаться с обитателями небольшой фермы. Здесь живут козы, овцы, кролики, домашняя птица.

15:00–15:30 — Большой Тосненский водопад

Остановка у одного из самых известных природных объектов Ленинградской области.

15:40–16:10 — парк Александра Невского

16:10–17:00 — возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном туристическом автобусе
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник3150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около станции метро «Московская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму запроса на бронь.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 100 туристов
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.

