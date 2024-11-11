По святым местам и к Серафиму Вырицкому в группе

Посетить старинные православные храмы в окрестностях Петербурга и прикоснуться к их богатой истории
Приглашаем отправиться в чудесные умиротворяющие места и поговорить о судьбах связанных с ними людей.

Мы посетим церковь Казанской иконы Божьей Матери в Вырице, храм Преображения Господня в Павловске и Феодоровский собор в Царском Селе.

Героями рассказов станут семья последнего императора, внук Николая I и Серафим Вырицкий — купец, променявший дорогие одежды на монашескую мантию.
По святым местам и к Серафиму Вырицкому в группе
По святым местам и к Серафиму Вырицкому в группе
По святым местам и к Серафиму Вырицкому в группе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Вырица и церковь Казанской иконы Божьей Матери

Славится этот посёлок тем, что в 20 веке в нём жил преподобный Серафим Вырицкий. Вы посетите церковь Казанской иконы Божьей Матери и увидите дом, где жил батюшка Серафим. Его мольбы в годы Великой Отечественной войны не прошли даром — на посёлок не упала ни одна бомба. Мы покажем вам часовню, где находятся мощи преподобного. Также на территории храма есть святой источник и трапезная, где можно пообедать.

Павловск и храм Преображения Господня

Вы посетите белокаменный храм Преображения Господня начала 20 века, возведённый в традициях псковско-новгородской архитектуры. Строительством храма руководил Иван Константинович — последний владелец Павловска и внук Николая I. Мы поделимся драматической историей его жизни. А также расскажем, какие известные люди здесь бывали. По свидетельству прихожан, это настоящий «храм души» — в нём становится уютно и тепло на сердце.

Царское Село и Феодоровский Государев собор

Мы побываем в великолепном комплексе Феодоровского Государева собора в неорусском стиле. Вы посетите расположенный на его территории пещерный храм — именно в нём содержали под стражей семью последнего русского императора, отсюда же начался её последний крестный путь. Подробности этого трагического сюжета вы услышите на экскурсии.

Организационные детали

  • Транспорт входит в стоимость. Время в пути до Вырицы — примерно 1,5 часа
  • В зависимости от количества человек в группе, экскурсия будет проходит на минивэне Mercedes-Benz Vito Tourer, микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, или легковом автомобиле (Nissan Qashqai, Renault Kaptur, Audi Q5, Chery Tiggo, Lada Xray и др.)
  • Мы готовы скорректировать маршрут и включить интересные вам места в указанных городах (оговаривается заранее)
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

в понедельник, среду и субботу в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Московская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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