Посетить старинные православные храмы в окрестностях Петербурга и прикоснуться к их богатой истории
Приглашаем отправиться в чудесные умиротворяющие места и поговорить о судьбах связанных с ними людей.
Мы посетим церковь Казанской иконы Божьей Матери в Вырице, храм Преображения Господня в Павловске и Феодоровский собор в Царском Селе.
Героями рассказов станут семья последнего императора, внук Николая I и Серафим Вырицкий — купец, променявший дорогие одежды на монашескую мантию.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Описание экскурсии
Вырица и церковь Казанской иконы Божьей Матери
Славится этот посёлок тем, что в 20 веке в нём жил преподобный Серафим Вырицкий. Вы посетите церковь Казанской иконы Божьей Матери и увидите дом, где жил батюшка Серафим. Его мольбы в годы Великой Отечественной войны не прошли даром — на посёлок не упала ни одна бомба. Мы покажем вам часовню, где находятся мощи преподобного. Также на территории храма есть святой источник и трапезная, где можно пообедать.
Павловск и храм Преображения Господня
Вы посетите белокаменный храм Преображения Господня начала 20 века, возведённый в традициях псковско-новгородской архитектуры. Строительством храма руководил Иван Константинович — последний владелец Павловска и внук Николая I. Мы поделимся драматической историей его жизни. А также расскажем, какие известные люди здесь бывали. По свидетельству прихожан, это настоящий «храм души» — в нём становится уютно и тепло на сердце.
Царское Село и Феодоровский Государев собор
Мы побываем в великолепном комплексе Феодоровского Государева собора в неорусском стиле. Вы посетите расположенный на его территории пещерный храм — именно в нём содержали под стражей семью последнего русского императора, отсюда же начался её последний крестный путь. Подробности этого трагического сюжета вы услышите на экскурсии.
Организационные детали
Транспорт входит в стоимость. Время в пути до Вырицы — примерно 1,5 часа
В зависимости от количества человек в группе, экскурсия будет проходит на минивэне Mercedes-Benz Vito Tourer, микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter, или легковом автомобиле (Nissan Qashqai, Renault Kaptur, Audi Q5, Chery Tiggo, Lada Xray и др.)
Мы готовы скорректировать маршрут и включить интересные вам места в указанных городах (оговаривается заранее)
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Московская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и субботу в 09:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 4493 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует читать дальше
уже достаточно давно, средний стаж работы — 10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.