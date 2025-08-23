Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Приглашаем вас в Царское Село, знаменитую загородную резиденцию российских императоров, где вы сможете увидеть любимые места Николая II и особняки известных дворян.



Мы отправимся на комфортабельном автомобиле, сделаем остановки у достопримечательностей, включая музей-дачу Пушкина, и насладимся богатой историей этого удивительного места. Ждем вас на экскурсии!