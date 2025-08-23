Мои заказы

Царское Село: Вдохновение и История

Приглашаем вас в Царское Село, знаменитую загородную резиденцию российских императоров, где вы сможете увидеть любимые места Николая II и особняки известных дворян.

Мы отправимся на комфортабельном автомобиле, сделаем остановки у достопримечательностей, включая музей-дачу Пушкина, и насладимся богатой историей этого удивительного места. Ждем вас на экскурсии!
2 отзыва
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Экскурсия в Царское Село Приглашаем вас в Царское Село — знаменитую загородную резиденцию российских императоров, где вы сможете ощутить атмосферу царской эпохи и увидеть великолепие архитектуры. Во время экскурсии посетите любимые места Николая II, особняки известных дворян и музей-дачу Пушкина, а также услышите увлекательные истории о значимых событиях, происходивших здесь. Мы отправимся на комфортабельном автомобиле, сделаем остановки у исторических достопримечательностей и насладимся красотами этого удивительного места. Погрузитесь в богатую историю Царского Села и откройте для себя его тайны! Важная информация:
По будням и выходным с 9:00 до 17:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Екатерининский дворец
  • Фёдоровский городок
  • Особняки знаменитых дворянских семей
  • Египетские ворота
  • Музей-дача А.С. Пушкина
  • Царскосельский лицей, где обучался А.С. Пушкин
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Билеты в музеи и парки
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с гидом
Завершение: По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По будням и выходным с 9:00 до 17:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 2 отзывах
Н
Наталья
23 авг 2025
Очень понравилась экскурсия! Гид Наталия великолепная, профессионал с большой буквы!
К
Константин
16 июл 2025
Все отлично! Всем рекомендую!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

