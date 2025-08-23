Приглашаем вас в Царское Село, знаменитую загородную резиденцию российских императоров, где вы сможете увидеть любимые места Николая II и особняки известных дворян.
Мы отправимся на комфортабельном автомобиле, сделаем остановки у достопримечательностей, включая музей-дачу Пушкина, и насладимся богатой историей этого удивительного места. Ждем вас на экскурсии!
Мы отправимся на комфортабельном автомобиле, сделаем остановки у достопримечательностей, включая музей-дачу Пушкина, и насладимся богатой историей этого удивительного места. Ждем вас на экскурсии!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииЭкскурсия в Царское Село Приглашаем вас в Царское Село — знаменитую загородную резиденцию российских императоров, где вы сможете ощутить атмосферу царской эпохи и увидеть великолепие архитектуры. Во время экскурсии посетите любимые места Николая II, особняки известных дворян и музей-дачу Пушкина, а также услышите увлекательные истории о значимых событиях, происходивших здесь. Мы отправимся на комфортабельном автомобиле, сделаем остановки у исторических достопримечательностей и насладимся красотами этого удивительного места. Погрузитесь в богатую историю Царского Села и откройте для себя его тайны! Важная информация:
- Свяжитесь с гидом и укажите место, откуда вас нужно забрать (в центре города или по дороге к Царскому Селу) Экскурсии во дворцах и музеях ведут только штатные экскурсоводы Царского села.
- Одежда по погоде, удобная обувь и зонт.
- Можете взять с собой перекус, так как экскурсия будет около 5 часов.
По будням и выходным с 9:00 до 17:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Екатерининский дворец
- Фёдоровский городок
- Особняки знаменитых дворянских семей
- Египетские ворота
- Музей-дача А.С. Пушкина
- Царскосельский лицей, где обучался А.С. Пушкин
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Билеты в музеи и парки
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с гидом
Завершение: По договоренности с гидом, возможно у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По будням и выходным с 9:00 до 17:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Свяжитесь с гидом и укажите место, откуда вас нужно забрать (в центре города или по дороге к Царскому Селу)
- Экскурсии во дворцах и музеях ведут только штатные экскурсоводы Царского села
- Одежда по погоде, удобная обувь и зонт
- Можете взять с собой перекус, так как экскурсия будет около 5 часов
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
23 авг 2025
Очень понравилась экскурсия! Гид Наталия великолепная, профессионал с большой буквы!
К
Константин
16 июл 2025
Все отлично! Всем рекомендую!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Индивидуальная
до 6 чел.
Поиск клада в Царском Селе
Царское Село ждёт вас с увлекательными заданиями и историческими загадками. Присоединяйтесь к поиску клада и узнайте больше о жизни императоров
Начало: Лицейский садик
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
6250 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Гений места Царского Села
Узнайте тайны Царского Села: дворцы, парки и павильоны. Погрузитесь в эпоху великих правителей и почувствуйте дух времени
Завтра в 08:30
12 ноя в 08:30
22 500 ₽ за всё до 6 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Другое Царское Село
Разглядеть за роскошью парадной резиденции приметы повседневной жизни царской семьи
Начало: На Невском проспекте
Завтра в 14:30
11 ноя в 10:30
19 530 ₽
21 700 ₽ за всё до 6 чел.