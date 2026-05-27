Екатерининский дворец — один из самых красивых старинных дворцов в пригородах Северной столицы.
Вы узнаете о его непростой судьбе и о подвиге реставраторов, которые скрупулезно восстанавливают интерьеры дворца после Второй мировой войны. А также оцените результаты их работы!
Описание экскурсии
Мини-экскурсия по Царскому Селу. Мы покажем вам Лицейский садик, памятник Пушкину и здание Царскосельского лицея.
Екатерининский дворец. Он был официальной летней резиденцией трёх монархов: Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Вы увидите Большой зал площадью более 800 кв. метров, где проводились официальные приемы, балы и другие торжества. Пройдёте по «золотой анфиладе» и посетите знаменитую Янтарную комнату.
Екатерининский парк. Он создавался на протяжение двух веков под влиянием различных парковых стилей. Подробности вы узнаете на экскурсии.
Организационные детали
- После внесения предоплаты на сайте мы пришлём вам ссылку-счёт для оплаты остатка (на месте оплата не принимается)
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе (действует свободная рассадка)
- Входные билеты включены в стоимость
- Обслуживание экскурсионных групп во дворце осуществляется без очереди
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|5800 ₽
|Дети до 13 лет
|3950 ₽
|Дети до 6 лет
|2950 ₽
|Пенсионеры
|5600 ₽
|Студенты/Школьники (14+)
|5400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 9352 туристов
Наша компания занимается организацией групповых и индивидуальных экскурсий в Санкт-Петербурге и пригородах. С нами вы можете посетить не только всемирно известные царские резиденции без очередей, но и заглянуть за закрытые двери особняков, которые своим внутренним убранством не уступают раскрученным дворцам. На наших прогулках вы точно не заскучаете.
