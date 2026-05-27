Мои заказы

Екатерининский дворец в Пушкине (из Петербурга)

Посетить Янтарную комнату и другие парадные помещения бывшего императорского дворца
Екатерининский дворец — один из самых красивых старинных дворцов в пригородах Северной столицы.

Вы узнаете о его непростой судьбе и о подвиге реставраторов, которые скрупулезно восстанавливают интерьеры дворца после Второй мировой войны. А также оцените результаты их работы!
Екатерининский дворец в Пушкине (из Петербурга)
Екатерининский дворец в Пушкине (из Петербурга)
Екатерининский дворец в Пушкине (из Петербурга)

Описание экскурсии

Мини-экскурсия по Царскому Селу. Мы покажем вам Лицейский садик, памятник Пушкину и здание Царскосельского лицея.

Екатерининский дворец. Он был официальной летней резиденцией трёх монархов: Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II. Вы увидите Большой зал площадью более 800 кв. метров, где проводились официальные приемы, балы и другие торжества. Пройдёте по «золотой анфиладе» и посетите знаменитую Янтарную комнату.

Екатерининский парк. Он создавался на протяжение двух веков под влиянием различных парковых стилей. Подробности вы узнаете на экскурсии.

Организационные детали

  • После внесения предоплаты на сайте мы пришлём вам ссылку-счёт для оплаты остатка (на месте оплата не принимается)
  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе (действует свободная рассадка)
  • Входные билеты включены в стоимость
  • Обслуживание экскурсионных групп во дворце осуществляется без очереди
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный5800 ₽
Дети до 13 лет3950 ₽
Дети до 6 лет2950 ₽
Пенсионеры5600 ₽
Студенты/Школьники (14+)5400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 9352 туристов
Наша компания занимается организацией групповых и индивидуальных экскурсий в Санкт-Петербурге и пригородах. С нами вы можете посетить не только всемирно известные царские резиденции без очередей, но и заглянуть за закрытые двери особняков, которые своим внутренним убранством не уступают раскрученным дворцам. На наших прогулках вы точно не заскучаете.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Екатерининский дворец в Пушкине (из Петербурга)»

Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
На автобусе
5.5 часов
-
5%
12184 отзыва
Групповая
Пушкин (Царское Село): Екатерининский дворец, парк и Янтарная комната
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3700 ₽3900 ₽ за человека
Екатерининский дворец и Янтарная комната: автобусная экскурсия в Царское Село
На автобусе
5.5 часов
-
20%
416 отзывов
Групповая
Екатерининский дворец и Янтарная комната: автобусная экскурсия в Царское Село
История и архитектура летней царской резиденции в одном из самых красивых пригородов Петербурга
Начало: От Казанского собора
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
1856 ₽2320 ₽ за человека
Царское село: Екатерининский дворец и янтарная комната
На автобусе
5 часов
151 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Царское село: Екатерининский дворец и янтарная комната
Изучить великолепные интерьеры и погулять по живописному старинному парку
Начало: На пл. Островского
Расписание: в понедельник, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
29 мая в 10:00
31 мая в 10:00
3600 ₽ за человека
Царское Село: дворец с Янтарной комнатой, Екатерининский парк и лицей
На машине
5.5 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Царское Село: дворец с Янтарной комнатой, Екатерининский парк и лицей
Отправиться из Петербурга в «золотой век» Екатерины II и школьные годы Пушкина
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
18 670 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
5800 ₽ за человека