Экскурсия-квест «40 цветов против серого»

Прогуляться по Адмиралтейскому району и рассмотреть полихромный Питер
Не каждый знает, что Петербург имеет уникальную цветовую палитру, которая была создана благодаря трудоёмким исследованиям 30-х годов. Как ни парадоксально, это не десятки оттенков жёлтого или серого, а разнообразное сочетание колеров. Моя экскурсия с элементами квеста познакомит вас с колористикой города. В конце прогулки вы получите подарки на память.
5
3 отзыва
Экскурсия-квест «40 цветов против серого»
Экскурсия-квест «40 цветов против серого»
Экскурсия-квест «40 цветов против серого»
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Описание квеста

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Цвета-колеры палитры Санкт-Петербурга
  • Разнообразие архитектуры 18–20 веков
  • Доходный дом и особняки, в которых жили Гоголь, Набоков и Монферан
  • Самый широкий мост города
  • Самый устрашающий дом культуры в центральной части Северной столицы

Вы узнаете:

  • Об архитектурных стилях 18–20 веков
  • Доходных домах 19 века
  • Материалах внутренней отделки в квартирах 19 века
  • Истории полихромии Питера
  • Удивительном явлении – синестезия
  • Авангардистах и их отношении к цвету

На экскурсии-квесте вам предстоит угадывать номера колеров палитры Петербурга. В конце прогулки вы получите календарик с палитрой и баночку краски с одним из цветов города.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида и подарки
  • Программу рекомендую для взрослых и детей от 12 лет

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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2
1
Юлия
3 июня 2024
Необычная квест-прогулка по Петербургу! Вероника показала нам город с новой стороны! Экскурсия была интерактивная - у нас было несколько подопытных, мы напрягали все свои палочки и колбочки, узнавали цвета и разгадывали загадки:) Почему Петербург такой бесконечно серый и желтый, как выглядит цвет Дикий, и как со всем этим связан художник-авангардист Матюшин, сходите на экскурсию и тоже всё узнаете!
Большое спасибо Веронике!!
Необычная квест-прогулка по Петербургу! Вероника показала нам город с новой стороны! Экскурсия была интерактивная - уНеобычная квест-прогулка по Петербургу! Вероника показала нам город с новой стороны! Экскурсия была интерактивная - уНеобычная квест-прогулка по Петербургу! Вероника показала нам город с новой стороны! Экскурсия была интерактивная - уНеобычная квест-прогулка по Петербургу! Вероника показала нам город с новой стороны! Экскурсия была интерактивная - уНеобычная квест-прогулка по Петербургу! Вероника показала нам город с новой стороны! Экскурсия была интерактивная - уНеобычная квест-прогулка по Петербургу! Вероника показала нам город с новой стороны! Экскурсия была интерактивная - уНеобычная квест-прогулка по Петербургу! Вероника показала нам город с новой стороны! Экскурсия была интерактивная - у
Дарья
3 июня 2024
Мне очень понравилась экскурсия Вероники!
Она классно придумана - квест и экскурсия одновременно. Мы останавливались у зданий, пытаясь отгадать, какого они цвета по специальной палитре. Слушали интересные рассказы про то, какие
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были правила внешнего вида города, как обустраивали квартиры - очень интересно было послушать про обои. Рассматривали фотографии прошлого. И не только. Отдельное спасибо за особняк Набокова! А сам маршрут построен идеально - очень красивая прогулка по улочкам и мостам.

При этом не обязательно быть знатоком архитектуры, Вероника именно раскрывает город через очень интересные и необычные детали. Я обожаю такое! И всем советую экскурсию ✨

Мне очень понравилась экскурсия Вероники!Мне очень понравилась экскурсия Вероники!Мне очень понравилась экскурсия Вероники!
Лена
2 июня 2024
Спасибо Веронике за настолько нетривиальный взгляд на дома Петербурга — достаточно известные, но точно не всем приезжим и даже не всем петербуржцам. Мы увидели город как палитру определённых цветов и
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одновременно довольно глубоко нырнули в архитектурный и исторический контекст. Осматривали дома снаружи, но много говорили о том, как в разное время их обставляли изнутри. Главная изюминка экскурсии — вплетённый в неё элемент цветовой игры и даже цветовые экспресс-тесты. Это было очень увлекательно! Прогулка недолгая, маршрут недлинный, но оригинальный. Всё очень понравилось!

Спасибо Веронике за настолько нетривиальный взгляд на дома Петербурга — достаточно известные, но точно не всемСпасибо Веронике за настолько нетривиальный взгляд на дома Петербурга — достаточно известные, но точно не всемСпасибо Веронике за настолько нетривиальный взгляд на дома Петербурга — достаточно известные, но точно не всемСпасибо Веронике за настолько нетривиальный взгляд на дома Петербурга — достаточно известные, но точно не всемСпасибо Веронике за настолько нетривиальный взгляд на дома Петербурга — достаточно известные, но точно не всемСпасибо Веронике за настолько нетривиальный взгляд на дома Петербурга — достаточно известные, но точно не всемСпасибо Веронике за настолько нетривиальный взгляд на дома Петербурга — достаточно известные, но точно не всемСпасибо Веронике за настолько нетривиальный взгляд на дома Петербурга — достаточно известные, но точно не всем

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