Не каждый знает, что Петербург имеет уникальную цветовую палитру, которая была создана благодаря трудоёмким исследованиям 30-х годов. Как ни парадоксально, это не десятки оттенков жёлтого или серого, а разнообразное сочетание колеров. Моя экскурсия с элементами квеста познакомит вас с колористикой города. В конце прогулки вы получите подарки на память.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание квеста
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Цвета-колеры палитры Санкт-Петербурга
- Разнообразие архитектуры 18–20 веков
- Доходный дом и особняки, в которых жили Гоголь, Набоков и Монферан
- Самый широкий мост города
- Самый устрашающий дом культуры в центральной части Северной столицы
Вы узнаете:
- Об архитектурных стилях 18–20 веков
- Доходных домах 19 века
- Материалах внутренней отделки в квартирах 19 века
- Истории полихромии Питера
- Удивительном явлении – синестезия
- Авангардистах и их отношении к цвету
На экскурсии-квесте вам предстоит угадывать номера колеров палитры Петербурга. В конце прогулки вы получите календарик с палитрой и баночку краски с одним из цветов города.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида и подарки
- Программу рекомендую для взрослых и детей от 12 лет
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у станции метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Вероника. Я краевед, оценщик недвижимости, дипломированный гид, а главное, житель Невского района, в котором проходит одна из моих экскурсий. Моя миссия — попытаться научить людей смотреть немного подЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
3 июня 2024
Необычная квест-прогулка по Петербургу! Вероника показала нам город с новой стороны! Экскурсия была интерактивная - у нас было несколько подопытных, мы напрягали все свои палочки и колбочки, узнавали цвета и разгадывали загадки:) Почему Петербург такой бесконечно серый и желтый, как выглядит цвет Дикий, и как со всем этим связан художник-авангардист Матюшин, сходите на экскурсию и тоже всё узнаете!
Большое спасибо Веронике!!
Большое спасибо Веронике!!
Дарья
3 июня 2024
Мне очень понравилась экскурсия Вероники!
Она классно придумана - квест и экскурсия одновременно. Мы останавливались у зданий, пытаясь отгадать, какого они цвета по специальной палитре. Слушали интересные рассказы про то, какие
Она классно придумана - квест и экскурсия одновременно. Мы останавливались у зданий, пытаясь отгадать, какого они цвета по специальной палитре. Слушали интересные рассказы про то, какие
Лена
2 июня 2024
Спасибо Веронике за настолько нетривиальный взгляд на дома Петербурга — достаточно известные, но точно не всем приезжим и даже не всем петербуржцам. Мы увидели город как палитру определённых цветов и
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