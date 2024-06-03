Необычная квест-прогулка по Петербургу! Вероника показала нам город с новой стороны! Экскурсия была интерактивная - у нас было несколько подопытных, мы напрягали все свои палочки и колбочки, узнавали цвета и разгадывали загадки:) Почему Петербург такой бесконечно серый и желтый, как выглядит цвет Дикий, и как со всем этим связан художник-авангардист Матюшин, сходите на экскурсию и тоже всё узнаете!

Большое спасибо Веронике!!