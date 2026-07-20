Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Гатчина — один из уютных пригородов Петербурга. Если вы отдыхаете в Петербурге, то этот город стоит посетить. Здесь находится загородная императорская резиденция. Она чем-то напоминает средневековый замок.



Со мной вы прогуляетесь по залам дворца и узнаете его историю, насладитесь красотой Гатчинского парка и сделаете самые красивые фото. 5 7 отзывов

Максим Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 10 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 7 отзывов 3 часа 1-5 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Гатчина - одна из самых красивых и известных локаций на Северо-Западе России, а богатая история этих мест поражает своим масштабом. Наши гиды расскажут Вам об истории, архитектуре и многих других аспектах, связанных с Гатчиной в целом и Гатчинским дворцом в частности. Помимо дворца Вы посетите и Гатчинский парк, прогулка по которому прекрасна в любую погоду. Дополнительно вы оплачиваете билеты в Гатчинский дворец для себя и гида. По запросу мы можем организовать трансфер из Санкт-Петербурга, а также провести экскурсию по самой Гатчине и Приоратскому дворцу. Важная информация: Билеты во дворец и парк турист приобретает самостоятельно, в том числе билеты для гида.

ежедневно, кроме понедельника Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Гатчинский дворец

Гатчинский парк Что включено Услуги гида Что не входит в цену Билеты (для себя и гида)

Трансфер Место начала и завершения? Красноармейский просп., 1, Гатчина Когда и сколько длится? Когда: ежедневно, кроме понедельника Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Важная информация Билеты во дворец и парк турист приобретает самостоятельно

В том числе билеты для гида Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.