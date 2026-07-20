Гатчина — один из уютных пригородов Петербурга. Если вы отдыхаете в Петербурге, то этот город стоит посетить. Здесь находится загородная императорская резиденция. Она чем-то напоминает средневековый замок.
Со мной вы прогуляетесь по залам дворца и узнаете его историю, насладитесь красотой Гатчинского парка и сделаете самые красивые фото.
Со мной вы прогуляетесь по залам дворца и узнаете его историю, насладитесь красотой Гатчинского парка и сделаете самые красивые фото.
Описание экскурсииГатчина - одна из самых красивых и известных локаций на Северо-Западе России, а богатая история этих мест поражает своим масштабом. Наши гиды расскажут Вам об истории, архитектуре и многих других аспектах, связанных с Гатчиной в целом и Гатчинским дворцом в частности. Помимо дворца Вы посетите и Гатчинский парк, прогулка по которому прекрасна в любую погоду. Дополнительно вы оплачиваете билеты в Гатчинский дворец для себя и гида. По запросу мы можем организовать трансфер из Санкт-Петербурга, а также провести экскурсию по самой Гатчине и Приоратскому дворцу. Важная информация: Билеты во дворец и парк турист приобретает самостоятельно, в том числе билеты для гида.
ежедневно, кроме понедельника
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гатчинский дворец
- Гатчинский парк
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты (для себя и гида)
- Трансфер
Место начала и завершения?
Красноармейский просп., 1, Гатчина
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, кроме понедельника
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Билеты во дворец и парк турист приобретает самостоятельно
- В том числе билеты для гида
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Для нашей семьи экскурсию провела Елена. Осмотрели дворец и прогулялись по парку. Было интересно, спасибо.
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Р
Замечательный, знающий и любящий свое дело экскурсовод Елена.
Большое спасибо за экскурсию!
Большое спасибо за экскурсию!
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В
Замечательный, знающий и любящий свое дело экскурсовод Елена.
Большое спасибо за экскурсию!
Большое спасибо за экскурсию!
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O
Прекрасная экскурсия, обязательно приедем в теплое время года совместить с посещением парка.
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O
Прекрасная экскурсия, обязательно приедем в теплое время года совместить с посещением парка.
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Ю
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