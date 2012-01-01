Гатчина - одно из самых красивых 🤩 и известных мест на Северо-Западе России. Богатая история 📖 этих мест поражает своим масштабом. Наши гиды расскажут Вам об истории, архитектуре и многих других аспектах, связанных с Гатчиной в целом и Гатчинским дворцом в частности.