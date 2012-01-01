  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Экскурсия по Гатчинскому дворцу с гидом

Максим Д.
Максим Д. – Гид из Санкт-Петербурга
Экскурсия по Гатчинскому дворцу с гидом
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🎄На новый год!
  • 🧘На выходные
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🧒Подходит для детей
  • 🖼Музеи
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏛История и архитектура
  • ☃️Зимняя
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 200 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Экскурсия по Гатчинскому дворцу с гидом
Экскурсия по Гатчинскому дворцу с гидом

Что вы увидите

  • Гатчинский дворец
Гатчина - одно из самых красивых 🤩 и известных мест на Северо-Западе России. Богатая история 📖 этих мест поражает своим масштабом. Наши гиды расскажут Вам об истории, архитектуре и многих других аспектах, связанных с Гатчиной в целом и Гатчинским дворцом в частности.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • билеты
  • трансфер
Начало и место завершения
🚩 Красноармейский просп., 1, Гатчина
Экскурсия по Гатчинскому дворцу с гидом
Экскурсия по Гатчинскому дворцу с гидом
Экскурсия по Гатчинскому дворцу с гидом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Максим Д.
Максим Д.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Максим Д. проводит ещё 6 экскурсий

Масоны Петербурга
9 000
4 часа
Масоны Петербурга
1 отзыв
Дворцы Дома Романовых
7 000
3 часа
Дворцы Дома Романовых
Прогулка по Эрмитажу с гидом
2 500
2 часа
Прогулка по Эрмитажу с гидом
Индивидуальная экскурсия по Эрмитажу с гидом
2 500
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Эрмитажу с гидом
0 отзывов
Весь центр Петербурга за 3 часа
8 000
3 часа
Весь центр Петербурга за 3 часа
Прогулка по Русскому музею с гидом
2 500
2 часа
Прогулка по Русскому музею с гидом

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Ускользающий Петербург: проходные дворы, парадные лестницы и коммуналка.
790
2 часа
Ускользающий Петербург: проходные дворы, парадные лестницы и коммуналка.
2091 отзыв
Весь центр Петербурга с крыши
800
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1519 отзывов
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
769 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва