Экскурсия по Нижнему парку Петергофа

Приглашаю вас на индивидуальную экскурсию по блистательному Нижнему парку Петергофа, известного...

Приглашаю вас на индивидуальную экскурсию по блистательному Нижнему парку Петергофа, известного своими фонтанами и цветущими аллеями.

Вы выберете удобный способ добраться до Петергофа, а я встречу вас и покажу как самые известные места, так и отдаленные уголки парка.
Экскурсия по Нижнему парку Петергофа
Экскурсия по Нижнему парку Петергофа
Экскурсия по Нижнему парку Петергофа
Экскурсия по Нижнему парку Петергофа
Экскурсия по Нижнему парку Петергофа
Петергоф - "Русский Версаль", столица фонтанов. Со временем Петергоф все больше воспринимался как памятник победам России в Северной войне и утверждение ее как сильной морской державы. Все в Петергофе дышит триумфальной морской тематикой. Традиция устраивать важнейшие праздничные торжества именно в Петергофе сохранялась при дворе российских императоров. С петровских времен он является одним из самых красивых и торжественных дворцово-парковых ансамблей в мире. Фонтаны его превосходят по красоте и силе даже фонтаны Версаля. Мы с вами посетим Нижний парк Петергофа и посмотрим все фонтаны, включая Большой Каскад, каскады Золотая гора, Львиный каскад, Римский фонтаны, Пирамида, Адам и Ева,, фонтаны-шутихи и др.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
7 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида (экскурсия по парку)
Что не входит
  • билеты в парк
  • трансфер
  • экскурсия по дворцу
Место начала и завершения
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Павел
Павел
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