Петергоф - "Русский Версаль", столица фонтанов. Со временем Петергоф все больше воспринимался как памятник победам России в Северной войне и утверждение ее как сильной морской державы. Все в Петергофе дышит триумфальной морской тематикой. Традиция устраивать важнейшие праздничные торжества именно в Петергофе сохранялась при дворе российских императоров. С петровских времен он является одним из самых красивых и торжественных дворцово-парковых ансамблей в мире. Фонтаны его превосходят по красоте и силе даже фонтаны Версаля. Мы с вами посетим Нижний парк Петергофа и посмотрим все фонтаны, включая Большой Каскад, каскады Золотая гора, Львиный каскад, Римский фонтаны, Пирамида, Адам и Ева,, фонтаны-шутихи и др.