Вы любите раскрывать старинные cекpеты? С одним из них вы познакомитесь на экскурсии в центре Петербурга.
Однако попасть в эту локацию непросто — дом-усадьба династии чудаков Демидовых раскрывает свои двери только избранным! У вас будет шанс узнать, что пpeдcтaвляет собой драгоценность 18 века, скрытая от посторонних глаз напротив Исаакиевского собора.
Описание экскурсии
- Мы осмотрим снаружи особняк Демидовых
- Погуляем по двору с яблоневым садом
- Поднимемся по двухмаршевой чугунной лестнице
На экскурсии по причудливому имению:
- Вы узнаете, как тульский купец Никита Демидов сковал капитал, которого хватило всем его потомкам, и стал родоначальником богатейшей семьи
- Исследуете архитектурный стиль усадьбы
- Рассмотрите барельефы
- Сделаете атмосферные фотографии
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым путешественникам и семьям с детьми
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- При бронировании просим вас прислать ваши полные ФИО и номер/серию паспорта. Информация необходима для пропусков в дом-усадьбу
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Исаакиевской площади
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 143 туристов
Привет! Меня зовут Илья, с 2013 года организую неформальные экскурсии в Питере. Мне нравится знакомиться с людьми и делиться историями о моём городе. А также получать новые знания от гостей из разных мест планеты. Это помогает мне чувствовать, что я говорю со всем миром. Экскурсии для вас провожу я и коллеги из моей команды.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Жильцова
11 мая 2025
Экскурсия интересная. Чуть не хватило наглядного материала, например фотографии прошлых лет и схем расположения дома, с ними было бы понятнее и легче представлять прошлую помпезность этого особняка, с такой богатой историей
