Посетить дворец в стиле европейского охотничьего замка и один из первых пейзажных парков России
Приглашаем отправиться в особенный пригород Северной столицы. Подобно другим дворцово-парковым ансамблям, гатчинский хранит дух императорской эпохи.
Но только здесь в качестве архитектурной доминанты вы увидите здание, похожее на средневековый замок.
На экскурсии в группе до 50 человек вы узнаете, как складывалась история необычной резиденции, и оцените красоту Английского сада.
Но только здесь в качестве архитектурной доминанты вы увидите здание, похожее на средневековый замок.
На экскурсии в группе до 50 человек вы узнаете, как складывалась история необычной резиденции, и оцените красоту Английского сада.
Ближайшие даты:
12
мая
мая
16
мая
мая
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мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Трассовая экскурсия по дороге (около 1 ч). По пути вы познакомитесь с историей Гатчинской мызы, дарованной Екатериной II своему фавориту Григорию Орлову. И узнаете о судьбе дворцово-паркового ансамбля, когда он уже служил резиденцией Павла I и Александра III.
- Пейзажный парк (1 — 1,5 ч). Живописный рельеф и озёра, соединённые протоками, позволили создать здесь один из первых пейзажных парков России. Вы погуляете по уютному Английскому саду, отдохнёте в прохладе павильона Венеры и заглянете в необычный Березовый домик.
- Гатчинский дворец (1 — 1,5 ч). Недалеко от Серебряного озера перед вами предстанет главное сооружение комплекса. Вы осмотрите постройку, которая сочетает в себе элементы средневекового замка и роскошной усадьбы. Поймёте, как сильно она отличается от дворцов в других пригородах Петербурга. Пройдёте по парадным залам и услышите таинственные легенды, которых в Гатчине водится немало: о потайных ходах, призраках «русского Гамлета» и не только.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек.
- Что включено: транспортное обслуживание, сопровождение гида, входные билеты в парк и дворец.
- Дополнительные расходы: питание.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
во вторник и пятницу в 12:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе м. «Площадь Восстания»
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник и пятницу в 12:30Экскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 441 туриста
Здравствуйте, дорогие путешественники! Мы официальное туристическое агентство в Санкт-Петербурге. Проводим пешеходные и автобусные экскурсии, раскрывающие богатую историю Северной столицы. С нетерпением ждём встречи с вами.
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