Приглашаем отправиться в особенный пригород Северной столицы. Подобно другим дворцово-парковым ансамблям, гатчинский хранит дух императорской эпохи.
Но только здесь в качестве архитектурной доминанты вы увидите здание, похожее на средневековый замок.
На экскурсии в группе до 50 человек вы узнаете, как складывалась история необычной резиденции, и оцените красоту Английского сада.
Но только здесь в качестве архитектурной доминанты вы увидите здание, похожее на средневековый замок.
На экскурсии в группе до 50 человек вы узнаете, как складывалась история необычной резиденции, и оцените красоту Английского сада.
Описание экскурсии
- Трассовая экскурсия по дороге (около 1 ч). По пути вы познакомитесь с историей Гатчинской мызы, дарованной Екатериной II своему фавориту Григорию Орлову. И узнаете о судьбе дворцово-паркового ансамбля, когда он уже служил резиденцией Павла I и Александра III.
- Пейзажный парк (1-1,5 ч). Живописный рельеф и озёра, соединённые протоками, позволили создать здесь один из первых пейзажных парков России. Вы погуляете по уютному Английскому саду, отдохнёте в прохладе павильона Венеры и заглянете в необычный Берёзовый домик.
- Гатчинский дворец (1-1,5 ч). Недалеко от Серебряного озера перед вами предстанет главное сооружение комплекса. Вы осмотрите постройку, которая сочетает в себе элементы средневекового замка и роскошной усадьбы. Поймёте, как сильно она отличается от дворцов в других пригородах Петербурга. Пройдёте по парадным залам и услышите таинственные легенды, которых в Гатчине водится немало: о потайных ходах, призраках «русского Гамлета» и не только.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 50 человек.
- Что включено: транспортное обслуживание, сопровождение гида, входные билеты в парк и дворец.
- Дополнительные расходы: питание.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
во вторник в 12:00, в пятницу в 12:15
Гид предоставил документы об аттестации
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|3350 ₽
|Дети до 16 лет
|2900 ₽
|Дети до 6 лет
|1450 ₽
|Пенсионеры
|3250 ₽
|Студенты
|3250 ₽
|Иностранные граждане
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе м. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 12:00, в пятницу в 12:15
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 25126 туристов
Наша компания предлагает увлекательные экскурсии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Предлагаем разнообразные маршруты, включая пешеходные, автобусные и индивидуальные, которые охватывают главные достопримечательности и живописные уголки региона. С нашими опытными гидами вы получите глубокое понимание истории и культуры, а высокий уровень комфорта и безопасности обеспечит приятное путешествие. Мы стремимся сделать ваши поездки незабываемыми и доступными для всех!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Отличная организация экскурсии, всё вовремя, экскурсовод Анна рассказывала интересно. Мы очень довольны.
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Приятная гид Анна, прекрасно разбирающаяся в соответствующем материале, отвечала на дополнительные вопросы туристов С удовольствием и компетентно. Спасибо за прекрасную организацию автобусной экскурсии.
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А
Экскурсия была очень хорошо организована, эрудированный грамотный экскурсовод, очень интересно и много рассказывала по дороге в автобусе и она же провела интересную экскурсию по самому дворцу и парку. спасибо большое!))
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Ю
Большое спасибо экскурсоводу Анне, все прошло замечательно.
Интересно, познавательно, легко))
Очень понравилось))
Интересно, познавательно, легко))
Очень понравилось))
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