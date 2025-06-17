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Фокус на Питер: экскурсия с личным гидом и фотографом

Погрузитесь в великолепие истории и архитектуры Санкт-Петербурга на фото-экскурсии.

Наша прогулка составлена по идеальной формуле: знакомство с главными достопримечательностями города + погружение в атмосферу и эстетику + уникальные профессиональные фотографии. Ничего лишнего, только Петербург!
5
1 отзыв
Фокус на Питер: экскурсия с личным гидом и фотографом
Фокус на Питер: экскурсия с личным гидом и фотографом
Фокус на Питер: экскурсия с личным гидом и фотографом
Ближайшие даты:
17
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июн27
июн
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание фото-прогулки

Добро пожаловать на экскурсию по Петербургу!

Приглашаем вас на увлекательное путешествие по великолепному городу на Неве. В уютной атмосфере мы прогуляемся по живописному маршруту, погрузимся в архитектурную историю и насладимся красотой Петербурга.

Начало нашего пути

Мы начнем нашу экскурсию у стен Исаакиевского собора. Здесь вы узнаете необычные факты о его постройке и сможете сделать атмосферные фотографии на его фоне.

Дворцовая набережная и Зимний дворец

Далее мы направимся по Дворцовой набережной к Зимнему дворцу. Вы познакомитесь с историей главной достопримечательности — Александрийской колонны, а мы поможем вам запечатлеть самые нетипичные кадры в этой туристической точке города.

Невский проспект

Затем мы выйдем на Невский проспект неожиданным маршрутом, известным только местным жителям! Вы увидите изнанку Петербурга, а мы запечатлим ваши эмоции в этот момент.

Финал экскурсии

Величественный Казанский собор и храм Спас на Крови станут финалом нашей экскурсии. На протяжении всего пути вы узнаете множество интересных фактов о городе и его жителях.

Кулинарные открытия

Мы также расскажем вам о самых интересных и вкусных местах северной столицы и заглянем в легендарную булочную под номером.

Хотите узнать, что вас ждет еще? Не будем спойлерить, ждем вас на экскурсии!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Исаакиевский собор
  • Адмиралтейство
  • Дворцовая набережная
  • Зимний дворец
  • Атланты
  • Невский проспект
  • Казанский собор
  • Зингер
  • Спас на Крови
Что включено
  • Услуги гида
  • Услуги фотографа
  • 50 кадров в авторской обработке
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Малая Морская, д. 24
Завершение: Невский проспект, д. 28
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Спасибо за то, что Вы выбрали нас
  • Ваше бронирование подтверждено, с Вами свяжется гид
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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