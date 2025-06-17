Наша прогулка составлена по идеальной формуле: знакомство с главными достопримечательностями города + погружение в атмосферу и эстетику + уникальные профессиональные фотографии. Ничего лишнего, только Петербург!
Описание фото-прогулки
Добро пожаловать на экскурсию по Петербургу!
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по великолепному городу на Неве. В уютной атмосфере мы прогуляемся по живописному маршруту, погрузимся в архитектурную историю и насладимся красотой Петербурга.
Начало нашего пути
Мы начнем нашу экскурсию у стен Исаакиевского собора. Здесь вы узнаете необычные факты о его постройке и сможете сделать атмосферные фотографии на его фоне.
Дворцовая набережная и Зимний дворец
Далее мы направимся по Дворцовой набережной к Зимнему дворцу. Вы познакомитесь с историей главной достопримечательности — Александрийской колонны, а мы поможем вам запечатлеть самые нетипичные кадры в этой туристической точке города.
Невский проспект
Затем мы выйдем на Невский проспект неожиданным маршрутом, известным только местным жителям! Вы увидите изнанку Петербурга, а мы запечатлим ваши эмоции в этот момент.
Финал экскурсии
Величественный Казанский собор и храм Спас на Крови станут финалом нашей экскурсии. На протяжении всего пути вы узнаете множество интересных фактов о городе и его жителях.
Кулинарные открытия
Мы также расскажем вам о самых интересных и вкусных местах северной столицы и заглянем в легендарную булочную под номером.
Хотите узнать, что вас ждет еще? Не будем спойлерить, ждем вас на экскурсии!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исаакиевский собор
- Адмиралтейство
- Дворцовая набережная
- Зимний дворец
- Атланты
- Невский проспект
- Казанский собор
- Зингер
- Спас на Крови
Что включено
- Услуги гида
- Услуги фотографа
- 50 кадров в авторской обработке
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
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