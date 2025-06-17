Погрузитесь в великолепие истории и архитектуры Санкт-Петербурга на фото-экскурсии. Наша прогулка составлена по идеальной формуле: знакомство с главными достопримечательностями города + погружение в атмосферу и эстетику + уникальные профессиональные фотографии. Ничего лишнего, только Петербург!

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Описание фото-прогулки

Добро пожаловать на экскурсию по Петербургу!

Приглашаем вас на увлекательное путешествие по великолепному городу на Неве. В уютной атмосфере мы прогуляемся по живописному маршруту, погрузимся в архитектурную историю и насладимся красотой Петербурга.

Начало нашего пути

Мы начнем нашу экскурсию у стен Исаакиевского собора. Здесь вы узнаете необычные факты о его постройке и сможете сделать атмосферные фотографии на его фоне.

Дворцовая набережная и Зимний дворец

Далее мы направимся по Дворцовой набережной к Зимнему дворцу. Вы познакомитесь с историей главной достопримечательности — Александрийской колонны, а мы поможем вам запечатлеть самые нетипичные кадры в этой туристической точке города.

Невский проспект

Затем мы выйдем на Невский проспект неожиданным маршрутом, известным только местным жителям! Вы увидите изнанку Петербурга, а мы запечатлим ваши эмоции в этот момент.

Финал экскурсии

Величественный Казанский собор и храм Спас на Крови станут финалом нашей экскурсии. На протяжении всего пути вы узнаете множество интересных фактов о городе и его жителях.

Кулинарные открытия

Мы также расскажем вам о самых интересных и вкусных местах северной столицы и заглянем в легендарную булочную под номером.

Хотите узнать, что вас ждет еще? Не будем спойлерить, ждем вас на экскурсии!