Вы увидите стрелковые галереи, подземные казармы, противоштурмовые бункеры и уникальный железнодорожный транспортёр. Познакомитесь с экспонатами народного музея и насладитесь природой заказника «Лебяжий». А я расскажу, как и зачем строили «сухопутный линкор» на берегу Финского залива.

Михаил

Система сухопутной обороны. Вы осмотрите бункеры, бетонированные окопы, стрелковые галереи и казармы. Узнаете, как строился один из крупнейших фортов в системе обороны Петербурга.

Подземные галереи форта. Сотни метров проходов, включая те, где сохранились рисунки на стенах, сделанные ещё строителями форта.

Железнодорожный артиллерийский транспортёр. Увидите ТМ-3-12 — уникальную военную машину, аналогов которой в мире всего три.

Народный музей. Экспозиция, собранная энтузиастами, раскрывает фортификационные, инженерные и военные аспекты истории Красной Горки.

Природа и морские виды. Вы пройдёте по экотропе заказника «Лебяжий» с видом на Финский залив и сосновыми лесами на песчаном обрыве.

Зачем форт строили именно на Красной Горке

Как подвозили материалы и где жили рабочие

Против кого была рассчитана эта оборонительная система

Примерный тайминг

10:00 — выезд из Санкт-Петербурга

11:00 — мемориал защитникам Балтийского неба в Лебяжьем

11:20 — прибытие на форт, осмотр восточного участка обороны

12:00 — посещение музея

13:00 — прогулка по экотропе и основным сооружениям форта

15:30 — выезд обратно

16:30–17:00 — возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали