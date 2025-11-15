Форт «Красная Горка» - почему он так устроен (поездка из Петербурга)
Заглянуть в подземные галереи, увидеть орудия прошлого и пройти по сосновому лесу
Вы увидите стрелковые галереи, подземные казармы, противоштурмовые бункеры и уникальный железнодорожный транспортёр. Познакомитесь с экспонатами народного музея и насладитесь природой заказника «Лебяжий». А я расскажу, как и зачем строили «сухопутный линкор» на берегу Финского залива.
Описание экскурсии
Система сухопутной обороны. Вы осмотрите бункеры, бетонированные окопы, стрелковые галереи и казармы. Узнаете, как строился один из крупнейших фортов в системе обороны Петербурга.
Подземные галереи форта. Сотни метров проходов, включая те, где сохранились рисунки на стенах, сделанные ещё строителями форта.
Железнодорожный артиллерийский транспортёр. Увидите ТМ-3-12 — уникальную военную машину, аналогов которой в мире всего три.
Народный музей. Экспозиция, собранная энтузиастами, раскрывает фортификационные, инженерные и военные аспекты истории Красной Горки.
Природа и морские виды. Вы пройдёте по экотропе заказника «Лебяжий» с видом на Финский залив и сосновыми лесами на песчаном обрыве.
Вы узнаете:
Зачем форт строили именно на Красной Горке
Как подвозили материалы и где жили рабочие
Против кого была рассчитана эта оборонительная система
Примерный тайминг
10:00 — выезд из Санкт-Петербурга 11:00 — мемориал защитникам Балтийского неба в Лебяжьем 11:20 — прибытие на форт, осмотр восточного участка обороны 12:00 — посещение музея 13:00 — прогулка по экотропе и основным сооружениям форта 15:30 — выезд обратно 16:30–17:00 — возвращение в Санкт-Петербург
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Haval M6 2024 г. в. (могу нанять микроавтобус — детали обсудим в переписке)
Мы гуляем по лесу и по берегу Финского залива — надевайте удобную одежду и обувь
В описании указан ориентировочный тайминг, время в локациях может изменяться в зависимости от пожеланий путешественников и дорожной ситуации
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Беговая»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 680 туристов
Гид, историк, реконструктор, аспирант, специалист по работе с молодёжью, организатор мероприятий. Или просто неравнодушный любитель истории родного края, который старается донести сложные вещи просто и интересно.