Всего в паре минут от Невского проспекта спрятан целый неизведанный мир. Он приглашает заглянуть в арку, где таятся архитектурные решения нескольких веков, шикарные доходные дома и лабиринты дворов. Вы растворитесь в волшебной атмосфере таинственного Петербурга, а я поймаю лучшие кадры и сделаю качественные снимки.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание фото-прогулки

От шумного проспекта — к тихим уголкам. Мы отправимся на фотопрогулку по сквозным дворам Моховой улицы и Литейного проспекта. Они удивят причудливой формой, яркими граффити, арт-объектами и достопримечательностями.

Я помогу вам с позированием и сделаю атмосферные фотографии. А ещё расскажу кое-что интересное об этих местах:

Зачем купец Елисеев громко кричал «Порадуйте даму свежим апельсином!»

Где снимали фильм «Собачье сердце»

Почему Манежная площадь называется Манежной и сколько водки тут выпили слоны

Организационные детали

Через неделю после фотосессии вы получите от 50 снимков в ретуши.