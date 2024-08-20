Всего в паре минут от Невского проспекта спрятан целый неизведанный мир.
Он приглашает заглянуть в арку, где таятся архитектурные решения нескольких веков, шикарные доходные дома и лабиринты дворов.
Вы растворитесь в волшебной атмосфере таинственного Петербурга, а я поймаю лучшие кадры и сделаю качественные снимки.
Он приглашает заглянуть в арку, где таятся архитектурные решения нескольких веков, шикарные доходные дома и лабиринты дворов.
Вы растворитесь в волшебной атмосфере таинственного Петербурга, а я поймаю лучшие кадры и сделаю качественные снимки.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание фото-прогулки
От шумного проспекта — к тихим уголкам. Мы отправимся на фотопрогулку по сквозным дворам Моховой улицы и Литейного проспекта. Они удивят причудливой формой, яркими граффити, арт-объектами и достопримечательностями.
Я помогу вам с позированием и сделаю атмосферные фотографии. А ещё расскажу кое-что интересное об этих местах:
- Зачем купец Елисеев громко кричал «Порадуйте даму свежим апельсином!»
- Где снимали фильм «Собачье сердце»
- Почему Манежная площадь называется Манежной и сколько водки тут выпили слоны
Организационные детали
Через неделю после фотосессии вы получите от 50 снимков в ретуши.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Санкт-Петербурге
Я коммерческий фотограф, который влюбился в Петербург. Снимаю на полнокадровую камеру Sony Alpha A1. Буду рада встрече с вами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
20 авг 2024
Добрый день! Очень понравился такой формат экскурсии. Мы часто бываем в Питере и стандартные места посещали уже ни по одному разу. Поскольку в этот раз для поездки был повод (мой
Е
Евгений
4 авг 2024
Отличный фотограф, фото очень классные, очень быстро обработали, и скинули результат, к Елена не первый раз уже приходим, и остаёмся очень радостными и счастливыми, очень интересно рассказывает истории о городе! 😀☺️🤗
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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