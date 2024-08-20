Фотопрогулка по неклассическому центру Петербурга

Получить снимки из мест, где сошлись разные эпохи, и узнать, сколько водки в городе выпили слоны
Всего в паре минут от Невского проспекта спрятан целый неизведанный мир.

Он приглашает заглянуть в арку, где таятся архитектурные решения нескольких веков, шикарные доходные дома и лабиринты дворов.

Вы растворитесь в волшебной атмосфере таинственного Петербурга, а я поймаю лучшие кадры и сделаю качественные снимки.
5
2 отзыва
Фотопрогулка по неклассическому центру Петербурга
Фотопрогулка по неклассическому центру Петербурга
Фотопрогулка по неклассическому центру Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание фото-прогулки

От шумного проспекта — к тихим уголкам. Мы отправимся на фотопрогулку по сквозным дворам Моховой улицы и Литейного проспекта. Они удивят причудливой формой, яркими граффити, арт-объектами и достопримечательностями.

Я помогу вам с позированием и сделаю атмосферные фотографии. А ещё расскажу кое-что интересное об этих местах:

  • Зачем купец Елисеев громко кричал «Порадуйте даму свежим апельсином!»
  • Где снимали фильм «Собачье сердце»
  • Почему Манежная площадь называется Манежной и сколько водки тут выпили слоны

Организационные детали

Через неделю после фотосессии вы получите от 50 снимков в ретуши.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
20 авг 2024
Добрый день! Очень понравился такой формат экскурсии. Мы часто бываем в Питере и стандартные места посещали уже ни по одному разу. Поскольку в этот раз для поездки был повод (мой
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день рождения) хотелось получить красивые снимки, и нам этот удалось). Простая фотоссесия это скучно, особенно для мужчин, поэтому когда тебе рассказывают интересные, не общеизвестные факты, ты гуляешь, а снимают тебя мимолетом, это здорово. Экскурсию рекомендую тем кто уже знаком с Питером и хочет весело и с пользой провести время. Елене небольшой совет, придумайте интересные позы для фото, а то сложно сразу сориентироваться и встать как-то интересно). А в целом все классно, спасибо!

Е
4 авг 2024
Отличный фотограф, фото очень классные, очень быстро обработали, и скинули результат, к Елена не первый раз уже приходим, и остаёмся очень радостными и счастливыми, очень интересно рассказывает истории о городе! 😀☺️🤗

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