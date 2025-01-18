Архитектурный облик и особая атмосфера нашего города сделали его одним из самых фотогеничных в мире.
Парадные фасады доходных домов, набережные рек и каналов, проходные дворы и уютные улочки… Мы прогуляемся с вами по классическому маршруту, который собрал главные достопримечательности исторического центра. И устроим комфортную фотосессию в самых красивых локациях.
Парадные фасады доходных домов, набережные рек и каналов, проходные дворы и уютные улочки… Мы прогуляемся с вами по классическому маршруту, который собрал главные достопримечательности исторического центра. И устроим комфортную фотосессию в самых красивых локациях.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание фото-прогулки
Вы увидите:
- Главный штаб
- Дворцовую площадь и набережную
- атлантов Эрмитажа
- Зимнюю канавку
- Проходные дворы Придворной певческой капеллы
- Парадные в особняке Слепцова и в доме Общества взаимного кредита
- канал Грибоедова
- Дом Зингера
- Казанский собор
По маршруту будут фототочки — с позированием я обязательно помогу! А по пути расскажу об окружающей местности. Так, вы познакомитесь с историей этого очаровательного района и сохраните воспоминания на снимках.
Организационные детали
- Все кадры отдаются в ретуши. Время обработки — неделя. Количество — от 50 штук
- Съёмка проходит на фотоаппарат Sony Alpha 1 ILCE-1. Объективы: Zeiss 35 mm и супертелеобъектив G Master 100-400 mm
- Длина маршрута — около 1,5 км. Если есть физические ограничения, можно скорректировать продолжительность и подобрать наиболее удобные фотолокации
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 100 туристов
Я коммерческий фотограф, который влюбился в Петербург. Снимаю на полнокадровую камеру Sony Alpha A1. Буду рада встрече с вами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Константин
18 янв 2025
Сложно назвать это экскурсией, скорее беглый осмотр достопримечательностей небольшого маршрута по центру и историческими фактами по основным его точкам. НО!!! …. после остаются замечательные фотографии!!! Которые были переданы с оговоренной точностью с срок. Нас было шесть человек и за всего лишь час было отснято достаточно материала, чтобы вся наша компания осталась довольна. Рекомендую.
Т
Татьяна
3 янв 2025
Прекрасные фото, очень чуткий подход.
И взрослые и дети довольные.
Быстро были направлены фото
И взрослые и дети довольные.
Быстро были направлены фото
Анна
6 дек 2024
Основные в фото экскурсии являются фотографии, и они получились. Сама экскурсия понравилась, но когда ты в Питере не первый раз, и даже не второй и не третий, то удивить чем-то
Оксана
13 ноя 2024
Обращались к Лене за фотосессией в центре Санкт-Петербурга во время школьных каникул. Прогулка была с элементами экскурсии: интересные факты, необычные локации. Комфортно по времени: не затянуто и охватили много локаций.
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