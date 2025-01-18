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новеньким в знаковых местах уже сложно. Но сам материал преподнёс структурированно, интересно, без ошибок. За это пять. По фотографиям. Два замечания. Первое. Была я на многих подобных экскурсиях - фотосессиях. Так вот на других фотографы подсказывали как встать, куда посмотреть, куда пойти и т. д. и т. п. Здесь же практически вся инициатива с твоей стороны, особо подсказок нет. Учитывая, что у меня отнюдь не модельное прошлое, было немного трудно ориентироваться. Если опыта подобных экскурсий/съёмок вообще нет, то будет совсем сложно. Второе. Обязательно посмотрите обработку фото в примерах. У фотографа свой авторский стиль обработки, который не всем зайдёт, но имеет место быть. Я сама много снимаю на любительском уровне, поэтому обработать фото самой - проблем нет, да так я в принципе и делаю после всех фото экскурсий т. к."я художник - я так вижу": то кадр хочется "порезать", то оттенок "притянуть". Поэтому я сразу попросила и оригиналы. Для примера - первое фото обработка Елены, второе - моя из оригинала. Но если бы не было хороших снимков, то и обрабатывай - не обрабатывай, результат печальный. А снимки получились по итогу неплохие. Итог. Хорошая экскурсия с хорошими фотографиями в авторской обработке. Скорее для тех, у кого был опыт подобных экскурсий и кому нравятся теплые оттенки фотографий с налетом ретро. Ещё плюс - пунктуальность Елены и строгое следование договоренностям без напоминаний.