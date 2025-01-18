Фотопрогулка по центру Петербурга

Пройтись по Золотому кольцу Северной столицы и сохранить воспоминания на профессиональных фото
Архитектурный облик и особая атмосфера нашего города сделали его одним из самых фотогеничных в мире.

Парадные фасады доходных домов, набережные рек и каналов, проходные дворы и уютные улочки… Мы прогуляемся с вами по классическому маршруту, который собрал главные достопримечательности исторического центра. И устроим комфортную фотосессию в самых красивых локациях.
5
4 отзыва
Фотопрогулка по центру Петербурга
Фотопрогулка по центру Петербурга
Фотопрогулка по центру Петербурга
Ближайшие даты:
27
янв28
янв29
янв30
янв31
янв1
фев2
фев
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание фото-прогулки

Вы увидите:

  • Главный штаб
  • Дворцовую площадь и набережную
  • атлантов Эрмитажа
  • Зимнюю канавку
  • Проходные дворы Придворной певческой капеллы
  • Парадные в особняке Слепцова и в доме Общества взаимного кредита
  • канал Грибоедова
  • Дом Зингера
  • Казанский собор

По маршруту будут фототочки — с позированием я обязательно помогу! А по пути расскажу об окружающей местности. Так, вы познакомитесь с историей этого очаровательного района и сохраните воспоминания на снимках.

Организационные детали

  • Все кадры отдаются в ретуши. Время обработки — неделя. Количество — от 50 штук
  • Съёмка проходит на фотоаппарат Sony Alpha 1 ILCE-1. Объективы: Zeiss 35 mm и супертелеобъектив G Master 100-400 mm
  • Длина маршрута — около 1,5 км. Если есть физические ограничения, можно скорректировать продолжительность и подобрать наиболее удобные фотолокации

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
К
18 янв 2025
Сложно назвать это экскурсией, скорее беглый осмотр достопримечательностей небольшого маршрута по центру и историческими фактами по основным его точкам. НО!!! …. после остаются замечательные фотографии!!! Которые были переданы с оговоренной точностью с срок. Нас было шесть человек и за всего лишь час было отснято достаточно материала, чтобы вся наша компания осталась довольна. Рекомендую.
Т
3 янв 2025
Прекрасные фото, очень чуткий подход.
И взрослые и дети довольные.
Быстро были направлены фото
Прекрасные фото, очень чуткий подход.Прекрасные фото, очень чуткий подход.Прекрасные фото, очень чуткий подход.
Анна
6 дек 2024
Основные в фото экскурсии являются фотографии, и они получились. Сама экскурсия понравилась, но когда ты в Питере не первый раз, и даже не второй и не третий, то удивить чем-то
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новеньким в знаковых местах уже сложно. Но сам материал преподнёс структурированно, интересно, без ошибок. За это пять. По фотографиям. Два замечания. Первое. Была я на многих подобных экскурсиях - фотосессиях. Так вот на других фотографы подсказывали как встать, куда посмотреть, куда пойти и т. д. и т. п. Здесь же практически вся инициатива с твоей стороны, особо подсказок нет. Учитывая, что у меня отнюдь не модельное прошлое, было немного трудно ориентироваться. Если опыта подобных экскурсий/съёмок вообще нет, то будет совсем сложно. Второе. Обязательно посмотрите обработку фото в примерах. У фотографа свой авторский стиль обработки, который не всем зайдёт, но имеет место быть. Я сама много снимаю на любительском уровне, поэтому обработать фото самой - проблем нет, да так я в принципе и делаю после всех фото экскурсий т. к."я художник - я так вижу": то кадр хочется "порезать", то оттенок "притянуть". Поэтому я сразу попросила и оригиналы. Для примера - первое фото обработка Елены, второе - моя из оригинала. Но если бы не было хороших снимков, то и обрабатывай - не обрабатывай, результат печальный. А снимки получились по итогу неплохие. Итог. Хорошая экскурсия с хорошими фотографиями в авторской обработке. Скорее для тех, у кого был опыт подобных экскурсий и кому нравятся теплые оттенки фотографий с налетом ретро. Ещё плюс - пунктуальность Елены и строгое следование договоренностям без напоминаний.

Основные в фото экскурсии являются фотографии, и они получились. Сама экскурсия понравилась, но когда ты вОсновные в фото экскурсии являются фотографии, и они получились. Сама экскурсия понравилась, но когда ты в
Оксана
13 ноя 2024
Обращались к Лене за фотосессией в центре Санкт-Петербурга во время школьных каникул. Прогулка была с элементами экскурсии: интересные факты, необычные локации. Комфортно по времени: не затянуто и охватили много локаций.
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Через неделю согласно договоренности получили свои фото. Очень бережная обработка фото, теперь у нас есть и семейные фото, и фото для соцсетей у детей и взрослых.
Лена пунктуальна, всегда на связи👍🏼
Рекомендую тем, кто как и я, остаётся без своих фото из путешествий при огромном количестве фото в галерее телефона😂

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