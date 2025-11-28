Вы увидите главные достопримечательности удивительного Выборга и узнаете занимательные факты о том, как протекала здесь жизнь в Средневековье. Город славится не только богатой историей, но и вкуснейшими кренделями, пряным глёгом, сытной северной кухней, которую вы попробуете. А если будете желание — заглянете в сказочный замок и на пивоваренный завод 19 века.

Описание экскурсии

7:15 — отправление из Петербурга

8:00-10:00 — трассовая экскурсия

По пути вы услышите об основании Выборга, освобождении его от шведов и финском периоде.

10:00 — обзорная экскурсия по городу

Вы познакомитесь с архитектурным наследием Выборга: от зданий на Ратушной площади и купеческих домов 16 века до старинных башен и руин Кафедрального собора.

Особое внимание мы уделим:

библиотеке Алвара Аалто (внешний осмотр), построенной в 1933 году по проекту знаменитого финского архитектора. Гид расскажет, как планировали освещение, зачем нужны переходы между отделами и многое другое

историческому центру города с важнейшими памятники — собором святых Петра и Павла, Спасо-Преображенским кафедральным собором, Домом горожанина и величественной башней Ратуши, хранящей память о прошлых эпохах

усадьбе Бюргера, где вы перенесётесь в прошлое: каменный дом с мастерской, кухней и жилыми комнатами, каретник и уютный ресторан с камином позволяют ощутить атмосферу жизни зажиточных горожан Средневековья

13:00 — обед в уютном кафе

В меню: ассорти смёрребродов (бекон/курица), гороховый суп, мясная запеканка с картофелем, глёг и крендель.

14:00 — Выборгский замок или свободное время

По желанию вы посетите редкий памятник европейской военной архитектуры — в России больше нет сооружений той эпохи, дошедших до нас в столь хорошем состоянии. Возведённый на границе владений Новгорода и Швеции, на скалистом острове, омываемом водами Выборгского залива, он и сегодня поражает мощью и неприступностью.

15:00 — ферма Илоранта с дегустацией домашних продуктов

Вы побываете на современной ферме в скандинавском стиле. Встретите дружелюбных животных и попробуете домашние сыры, колбасы и копчёности.

17:00 — экскурсия по подземельям пивоваренного завода с дегустацией

Таинственные подземелья находятся на территории пивоваренного завода, основанного ещё в 1863 году. Вы раскроете тайны Выборга, узнаете больше о сортах пива и сможете продегустировать их.

18:00 — отправление в Санкт-Петербург

Прибытие примерно в 21:00.

Организационные детали

Экскурсия проходит на туристическом автобусе или микроавтобусе (в зависимости от количества человек)

Рекомендованный возраст: 5+

Обед и дегустация на ферме Илоранта входят в стоимость экскурсии

Экскурсия по подземельям пивоваренного завода состоится при группе от 10 человек. Если участников окажется меньше или вы не захотите идти, у вас будет свободное время в Выборге

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы по желанию: