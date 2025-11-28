Мои заказы

Гастрономический Выборг - из Петербурга

Познакомиться с городом, попробовать средневековый обед и заехать на ферму Илоранта
Вы увидите главные достопримечательности удивительного Выборга и узнаете занимательные факты о том, как протекала здесь жизнь в Средневековье.

Город славится не только богатой историей, но и вкуснейшими кренделями, пряным глёгом, сытной северной кухней, которую вы попробуете. А если будете желание — заглянете в сказочный замок и на пивоваренный завод 19 века.
Описание экскурсии

7:15 — отправление из Петербурга

8:00-10:00 — трассовая экскурсия

По пути вы услышите об основании Выборга, освобождении его от шведов и финском периоде.

10:00 — обзорная экскурсия по городу

Вы познакомитесь с архитектурным наследием Выборга: от зданий на Ратушной площади и купеческих домов 16 века до старинных башен и руин Кафедрального собора.

Особое внимание мы уделим:

  • библиотеке Алвара Аалто (внешний осмотр), построенной в 1933 году по проекту знаменитого финского архитектора. Гид расскажет, как планировали освещение, зачем нужны переходы между отделами и многое другое
  • историческому центру города с важнейшими памятники — собором святых Петра и Павла, Спасо-Преображенским кафедральным собором, Домом горожанина и величественной башней Ратуши, хранящей память о прошлых эпохах
  • усадьбе Бюргера, где вы перенесётесь в прошлое: каменный дом с мастерской, кухней и жилыми комнатами, каретник и уютный ресторан с камином позволяют ощутить атмосферу жизни зажиточных горожан Средневековья

13:00 — обед в уютном кафе

В меню: ассорти смёрребродов (бекон/курица), гороховый суп, мясная запеканка с картофелем, глёг и крендель.

14:00 — Выборгский замок или свободное время

По желанию вы посетите редкий памятник европейской военной архитектуры — в России больше нет сооружений той эпохи, дошедших до нас в столь хорошем состоянии. Возведённый на границе владений Новгорода и Швеции, на скалистом острове, омываемом водами Выборгского залива, он и сегодня поражает мощью и неприступностью.

15:00 — ферма Илоранта с дегустацией домашних продуктов

Вы побываете на современной ферме в скандинавском стиле. Встретите дружелюбных животных и попробуете домашние сыры, колбасы и копчёности.

17:00 — экскурсия по подземельям пивоваренного завода с дегустацией

Таинственные подземелья находятся на территории пивоваренного завода, основанного ещё в 1863 году. Вы раскроете тайны Выборга, узнаете больше о сортах пива и сможете продегустировать их.

18:00 — отправление в Санкт-Петербург

Прибытие примерно в 21:00.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на туристическом автобусе или микроавтобусе (в зависимости от количества человек)
  • Рекомендованный возраст: 5+
  • Обед и дегустация на ферме Илоранта входят в стоимость экскурсии
  • Экскурсия по подземельям пивоваренного завода состоится при группе от 10 человек. Если участников окажется меньше или вы не захотите идти, у вас будет свободное время в Выборге
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы по желанию:

  • посещение Выборгского замка: стандартный билет — 150 ₽, льготный билет — 100 ₽
  • экскурсия по подземельям пивоваренного завода с дегустацией — 1800 ₽

в субботу в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 2745 туристов
Мы разделяем идею о том, что путешествия по России должны быть популярны и доступны каждому. Наша родина для нас — источник нескончаемого вдохновения. Поэтому, пока другие возят людей туда, где
читать дальше

прошли уже миллионы, мы развиваем туризм там, где в северной красоте черпал вдохновение Николай Рерих, где из-под пера Гавриила Державина вышла непревзойдённая ода водопаду, где Пётр Первый создал первый российский курорт — в Карелии. В 2015 году, благодаря нашим достижениям, мы стали первыми официальными представителями Горного парка Рускеала в г. Санкт-Петербург, и наши туры в Карелию были признаны лучшими.

