Познакомиться с городом, попробовать средневековый обед и заехать на ферму Илоранта
Вы увидите главные достопримечательности удивительного Выборга и узнаете занимательные факты о том, как протекала здесь жизнь в Средневековье.
Город славится не только богатой историей, но и вкуснейшими кренделями, пряным глёгом, сытной северной кухней, которую вы попробуете. А если будете желание — заглянете в сказочный замок и на пивоваренный завод 19 века.
Описание экскурсии
7:15 — отправление из Петербурга
8:00-10:00 — трассовая экскурсия
По пути вы услышите об основании Выборга, освобождении его от шведов и финском периоде.
10:00 — обзорная экскурсия по городу
Вы познакомитесь с архитектурным наследием Выборга: от зданий на Ратушной площади и купеческих домов 16 века до старинных башен и руин Кафедрального собора.
Особое внимание мы уделим:
библиотеке Алвара Аалто (внешний осмотр), построенной в 1933 году по проекту знаменитого финского архитектора. Гид расскажет, как планировали освещение, зачем нужны переходы между отделами и многое другое
историческому центру города с важнейшими памятники — собором святых Петра и Павла, Спасо-Преображенским кафедральным собором, Домом горожанина и величественной башней Ратуши, хранящей память о прошлых эпохах
усадьбе Бюргера, где вы перенесётесь в прошлое: каменный дом с мастерской, кухней и жилыми комнатами, каретник и уютный ресторан с камином позволяют ощутить атмосферу жизни зажиточных горожан Средневековья
13:00 — обед в уютном кафе
В меню: ассорти смёрребродов (бекон/курица), гороховый суп, мясная запеканка с картофелем, глёг и крендель.
14:00 — Выборгский замок или свободное время
По желанию вы посетите редкий памятник европейской военной архитектуры — в России больше нет сооружений той эпохи, дошедших до нас в столь хорошем состоянии. Возведённый на границе владений Новгорода и Швеции, на скалистом острове, омываемом водами Выборгского залива, он и сегодня поражает мощью и неприступностью.
15:00 — ферма Илоранта с дегустацией домашних продуктов
Вы побываете на современной ферме в скандинавском стиле. Встретите дружелюбных животных и попробуете домашние сыры, колбасы и копчёности.
17:00 — экскурсия по подземельям пивоваренного завода с дегустацией
Таинственные подземелья находятся на территории пивоваренного завода, основанного ещё в 1863 году. Вы раскроете тайны Выборга, узнаете больше о сортах пива и сможете продегустировать их.
18:00 — отправление в Санкт-Петербург
Прибытие примерно в 21:00.
Организационные детали
Экскурсия проходит на туристическом автобусе или микроавтобусе (в зависимости от количества человек)
Рекомендованный возраст: 5+
Обед и дегустация на ферме Илоранта входят в стоимость экскурсии
Экскурсия по подземельям пивоваренного завода состоится при группе от 10 человек. Если участников окажется меньше или вы не захотите идти, у вас будет свободное время в Выборге
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
экскурсия по подземельям пивоваренного завода с дегустацией — 1800 ₽
в субботу в 07:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
