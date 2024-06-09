Описание экскурсии

Что вас ждёт: Небоскреб Лахта центр с прилегающей набережной Новый, но уж знаменитый объект – Башня Лахта-центра высотой 462 метра, которая стала самым северным небоскрёбом в мире. Мы сделаем остановку на недавно обустроенной набережной рядом с Башней Лахта-центра, откуда открывается великолепный вид на город с воды. Там очень много мини-зон: интересный амфитеатр с зеркальным элементом Перо, где отражается главная башня, ну и те, кто делают фото. Удобные деревянных скамеечки со встроенными беспроводными зарядками. Места для сидения изготовлены из материала, который не переохладится в мороз и не раскаляется в жару, так что отдохнуть, сидя у залива, можно будет в любую погоду; качели-лодочки у смотровой площадки с видом на Финский залив. Качаться здесь могут и дети и взрослые. Потрясающий вид с этой локации плюс дуновения свежего морского воздуха подарит Вам самые незабываемые ощущения! Cтадион Газпрома с обустроенной зоной отдыха вокруг Новое пространство для прогулок возле стадиона «Газпром Арена» – что тут есть: Стадион Зенит Арена («Газпром Арена»), пространство Флагштока, вид на Лахта Центр, Мост через Петровский фарватер, симпатичные волнообразные деревянные скамейки, детская площадка с большой подвесной секцией, новая набережная и большие качели, вид на Финский залив и Лахта-центр, парусники, кусочек Васильевского остров, часть ЗСД. В ближайшее время откроется бассейн под открытым небом, который будет функционировать круглогодично. Зимой огромный каток, который летом превращается в пространство для катания на роликах. VOKZAL 1853, где можно выпить чашечку кофе или перекусить в самом большом в Европе фуд-молле «Вокзал 1855» — самый большой фуд молл в России и в Европе, который развернулся в историческом здании Варшавского вокзала. Здесь каждый человек, включая маленьких гостей, найдет для себя интересное занятие. Три этажа и 34 000 квадратных метра. Здесь около 90 популярных и эксклюзивных ресторанных концепций. Азия, Европа и Америка, аутентичные национальные и современная русская кухни, гриль, кофе, десерты. Будет, чем удивить даже городских фуди — здесь можно попробовать кухню различных точек мира. Но гастрономия не единственная специализация Vokzal 1853. На его территории также работают событийная площадка на 2 500 человек, кинотеатр, двухуровневая игротека, бьюти-пространство и спорт-клуб. Vokzal 1853 стремится объединить гастрономическую, развлекательную и деловую жизнь города под одной крышей. Севкабель Порт — пешеходная набережная с видом на Финский залив Новая визитная карточка города, где набережная и горизонт открыты всегда, а большинство кафе и ресторанов открыты с 10:00 до 23:00, бары и клубы работают до глубокой ночи. Севкабель Порт – это преобразование промышленного наследия в центр культурной активности и отдыха. Выставки, концерты, маркеты, закаты, кафе, бары, набережная и проекты для детей, каток и горка у моря. Главная летняя локация — барная линия с террасами и видом на залив.