В этом путешествие вы посетите новейшие, самые атмосферные и удобные для отдыха места в Санкт Петербурга: Лахта, стадион Газпрома, Вокзал 1855 и Севкабель Порт — все эти локации с развитой инфраструктурой расположились вдоль морского побережья. Вы прекрасно проведете время, увидите ультрасовременный Санкт-Петербург и полюбуйтесь на залив.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Небоскреб Лахта центр с прилегающей набережной
- Стадион Газпрома с обустроенной зоной отдыха вокруг
- «Вокзал 1855» - самый большой фуд-молл в России и Европе
- Севкабель Порт - пешеходная набережная с видом на Финский залив
Описание экскурсии
Что вас ждёт:Небоскреб Лахта центр с прилегающей набережной Новый, но уж знаменитый объект – Башня Лахта-центра высотой 462 метра, которая стала самым северным небоскрёбом в мире. Мы сделаем остановку на недавно обустроенной набережной рядом с Башней Лахта-центра, откуда открывается великолепный вид на город с воды. Там очень много мини-зон: интересный амфитеатр с зеркальным элементом Перо, где отражается главная башня, ну и те, кто делают фото. Удобные деревянных скамеечки со встроенными беспроводными зарядками. Места для сидения изготовлены из материала, который не переохладится в мороз и не раскаляется в жару, так что отдохнуть, сидя у залива, можно будет в любую погоду; качели-лодочки у смотровой площадки с видом на Финский залив. Качаться здесь могут и дети и взрослые. Потрясающий вид с этой локации плюс дуновения свежего морского воздуха подарит Вам самые незабываемые ощущения! Cтадион Газпрома с обустроенной зоной отдыха вокруг Новое пространство для прогулок возле стадиона «Газпром Арена» – что тут есть: Стадион Зенит Арена («Газпром Арена»), пространство Флагштока, вид на Лахта Центр, Мост через Петровский фарватер, симпатичные волнообразные деревянные скамейки, детская площадка с большой подвесной секцией, новая набережная и большие качели, вид на Финский залив и Лахта-центр, парусники, кусочек Васильевского остров, часть ЗСД. В ближайшее время откроется бассейн под открытым небом, который будет функционировать круглогодично. Зимой огромный каток, который летом превращается в пространство для катания на роликах. VOKZAL 1853, где можно выпить чашечку кофе или перекусить в самом большом в Европе фуд-молле «Вокзал 1855» — самый большой фуд молл в России и в Европе, который развернулся в историческом здании Варшавского вокзала. Здесь каждый человек, включая маленьких гостей, найдет для себя интересное занятие. Три этажа и 34 000 квадратных метра. Здесь около 90 популярных и эксклюзивных ресторанных концепций. Азия, Европа и Америка, аутентичные национальные и современная русская кухни, гриль, кофе, десерты. Будет, чем удивить даже городских фуди — здесь можно попробовать кухню различных точек мира. Но гастрономия не единственная специализация Vokzal 1853. На его территории также работают событийная площадка на 2 500 человек, кинотеатр, двухуровневая игротека, бьюти-пространство и спорт-клуб. Vokzal 1853 стремится объединить гастрономическую, развлекательную и деловую жизнь города под одной крышей. Севкабель Порт — пешеходная набережная с видом на Финский залив Новая визитная карточка города, где набережная и горизонт открыты всегда, а большинство кафе и ресторанов открыты с 10:00 до 23:00, бары и клубы работают до глубокой ночи. Севкабель Порт – это преобразование промышленного наследия в центр культурной активности и отдыха. Выставки, концерты, маркеты, закаты, кафе, бары, набережная и проекты для детей, каток и горка у моря. Главная летняя локация — барная линия с террасами и видом на залив.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Небоскреб Лахта центр с прилегающей набережной
- Стадион Газпрома с обустроенной зоной отдыха вокруг
- «Вокзал 1855» - самый большой фуд-молл в России и Европе
- Севкабель Порт - пешеходная набережная с видом на Финский залив
Что включено
- Услуги профессионального экскурсовода
- Транспортное обслуживание для группы до 4-х человек. Для детей есть бустер (по запросу).
- Встреча в отеле в пределах исторического центра города (возможно в аэропорту или на вокзале) и доставка обратно в отель.
Что не входит в цену
- Указанная стоимость для группы до 4-х человек. Если вас больше - понадобится доплата за минивэн или автобус
- При желании гостей посетить какой-либо музей - гости оплачивают билеты самостоятельно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча в отеле в пределах исторического центра
Завершение: После экскурсии отвезет в заранее согласованное место
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Одевайтесь по погоде. Не забывайте зонты и удобную обувь
- По желанию, возьмите небольшой перекус для мини-пикника и орешки для белок
- Что включено в стоимость экскурсии:
- Услуги профессионального экскурсовода
- Транспортное обслуживание для группы до 4-х человек. Для детей есть бустер (по запросу)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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