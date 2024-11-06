Современный Петербург: "Лахта Центр", "Зенит Арена" и "Севкабель-порт"

Увидеть неклассическую Северную столицу и, если захочется, подняться на видовую площадку небоскрёба
Санкт-Петербург — это не только исторический город с архитектурными ансамблями прошлого, но и стремительно развивающийся мегаполис с удивительными локациями для отдыха и развлечений.

Вы отправитесь исследовать новые и атмосферные места Питера и увидите, как передовые технологии помогают обустроить современную инфраструктуру.
Современный Петербург: "Лахта Центр", "Зенит Арена" и "Севкабель-порт"
Современный Петербург: "Лахта Центр", "Зенит Арена" и "Севкабель-порт"
Современный Петербург: "Лахта Центр", "Зенит Арена" и "Севкабель-порт"
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 15:00

Описание экскурсии

Небоскрёб «Лахта Центр»

Вы не только рассмотрите, но и побываете внутри самой северной высотки в мире — по желанию подниметесь на смотровую площадку и восхититесь открывающимся оттуда видом. А ещё прогуляетесь по обустроенной набережной с деревянными скамейками и качелями-лодочками, на которых могут качаться и дети, и взрослые.

Стадион «Зенит Арена»

У стадиона создано пространство для отдыха. Здесь есть детская площадка и зоны для прогулок, а ещё — кусочек Васильевского острова и завораживающий вид на Финский залив.

Пространство «Севкабель-порт»

Новая одна визитная карточка Петербурга, где до ночи кипит жизнь. Некогда промышленный район превратился в центр культурной активности с выставками, ресторанами, маркетами и детскими проектами.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе Mercedes или легковом автомобиле (бустер для детей — по запросу), сопровождение гида
  • Дополнительные расходы (по желанию): билет на смотровую площадку «Лахта Центра» — 700 ₽ за чел. в будние дни, 1200 ₽ за чел. в выходные дни
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:00 и 15:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет6 550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Беговая»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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