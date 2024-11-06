Санкт-Петербург — это не только исторический город с архитектурными ансамблями прошлого, но и стремительно развивающийся мегаполис с удивительными локациями для отдыха и развлечений. Вы отправитесь исследовать новые и атмосферные места Питера и увидите, как передовые технологии помогают обустроить современную инфраструктуру.

Описание экскурсии

Небоскрёб «Лахта Центр»

Вы не только рассмотрите, но и побываете внутри самой северной высотки в мире — по желанию подниметесь на смотровую площадку и восхититесь открывающимся оттуда видом. А ещё прогуляетесь по обустроенной набережной с деревянными скамейками и качелями-лодочками, на которых могут качаться и дети, и взрослые.

Стадион «Зенит Арена»

У стадиона создано пространство для отдыха. Здесь есть детская площадка и зоны для прогулок, а ещё — кусочек Васильевского острова и завораживающий вид на Финский залив.

Пространство «Севкабель-порт»

Новая одна визитная карточка Петербурга, где до ночи кипит жизнь. Некогда промышленный район превратился в центр культурной активности с выставками, ресторанами, маркетами и детскими проектами.

Организационные детали