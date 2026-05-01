Мои заказы

Город-герой Ленинград: о памяти и мужестве

Проехать по знаковым улицам, увидеть следы обстрелов и побывать в Музее обороны
Это путешествие сквозь время — к сердцу города, который не сдался.

Мы проедем по улицам, хранящим следы артобстрелов, и побываем в местах, где каждый камень помнит мужество ленинградцев. Вы не просто увидите памятники — вы прикоснётесь к подлинной истории стойкости и скорби.
Город-герой Ленинград: о памяти и мужестве
Город-герой Ленинград: о памяти и мужестве
Город-герой Ленинград: о памяти и мужестве

Описание экскурсии

Гостиный двор

Один из самых пострадавших от бомбардировок объектов. Его фасады стали символом блокадных испытаний, обрушившихся на мирный город.

Площадь Искусств и Филармония

Именно здесь 9 августа 1942 года прозвучала легендарная Седьмая («Ленинградская») симфония Дмитрия Шостаковича. Это был акт духовного сопротивления, который услышал весь мир.

Невский проспект

Вы увидите знаменитую блокадную табличку: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

Дом Тани Савичевой

Мы остановимся у дома, где жила 11-летняя Таня. Её дневник, состоящий из девяти коротких строк, стал одним из самых пронзительных свидетельств ужаса блокады.

Исаакиевский собор и площадь

На гранитных колоннах собора до сих пор видны следы от осколков. А скверы вокруг в те годы были распаханы под огороды — так ленинградцы боролись за жизнь.

Путь к Пискарёвскому мемориалу

По дороге к кладбищу вы узнаете о ключевых точках жизни блокадного города:

  • стрелка Васильевского острова — цель вражеской артиллерии
  • памятник Суворову и Летний сад
  • «Водоканал» и «Ржевка» — стратегические объекты
  • начало легендарной «Дороги жизни»

Пискарёвское мемориальное кладбище

Место вечного молчания. Здесь покоятся сотни тысяч ленинградцев и защитников города.

Музей обороны и блокады Ленинграда

Вы увидите подлинную жизнь в осаде: блокадный паёк, истончённые до прозрачности страницы дневников, самодельные светильники, открытки с фронта.

Блокадный репродуктор на Малой Садовой

Отсюда в эфир звучали метроном и стихи Ольги Берггольц.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельных автобусах: кондиционер летом, обогрев зимой, современная аудиосистема
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
  • При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и подтверждающий право на льготы
  • Порядок проведения экскурсии может измениться в случае форс-мажорных обстоятельств, загруженности дорог, погодных условий

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный2000 ₽
Дети до 7 лет1000 ₽
Пенсионеры1800 ₽
Школьники1500 ₽
Студенты1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около станции метро «Гостиный двор»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Куль
Куль — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 526 туристов
Наше агентство предлагает живой и остроумный взгляд на город. Мы делаем подачу лёгкой и запоминающейся, ценим сервис, заботимся о каждом путешественнике и умеем шутить, чтобы было не стыдно вспомнить дома.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Город-герой Ленинград: о памяти и мужестве»

Блокадный Ленинград: хроники мужества
На машине
3.5 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Блокадный Ленинград: хроники мужества
Проехать по местам подвига и боли ленинградцев и погрузиться в историю блокады
Начало: У вашего отеля в пределах исторического центра
18 мая в 10:00
19 мая в 10:00
13 900 ₽ за всё до 4 чел.
Блокадный Ленинград
На автобусе
3 часа
4 отзыва
Групповая
Лучший выбор
Блокадный Ленинград
Окунуться в историю самого сложного периода в жизни города и его жителей
Начало: На Думской улице
24 мая в 12:00
7 июн в 12:00
1650 ₽ за человека
Моховая улица. Дома и судьбы
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
Моховая улица. Дома и судьбы
Погрузитесь в атмосферу старого Петербурга, прогуливаясь по Моховой улице. Узнайте о знаменитых жителях и исторических событиях, которые здесь происходили
Начало: В начале Моховой улицы
18 мая в 08:00
25 мая в 08:00
от 10 000 ₽ за человека
Старая Ладога - первая столица Руси и музей прорыва блокады Ленинграда
На автобусе
9 часов
14 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Старая Ладога - первая столица Руси и музей прорыва блокады Ленинграда
Прикоснуться к легендам первой столицы Руси в однодневном автобусном туре из Санкт-Петербурга
Начало: На Площади искусств
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
19 мая в 08:00
4480 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
2000 ₽ за человека