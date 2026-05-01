Это путешествие сквозь время — к сердцу города, который не сдался. Мы проедем по улицам, хранящим следы артобстрелов, и побываем в местах, где каждый камень помнит мужество ленинградцев. Вы не просто увидите памятники — вы прикоснётесь к подлинной истории стойкости и скорби.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Гостиный двор

Один из самых пострадавших от бомбардировок объектов. Его фасады стали символом блокадных испытаний, обрушившихся на мирный город.

Площадь Искусств и Филармония

Именно здесь 9 августа 1942 года прозвучала легендарная Седьмая («Ленинградская») симфония Дмитрия Шостаковича. Это был акт духовного сопротивления, который услышал весь мир.

Невский проспект

Вы увидите знаменитую блокадную табличку: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

Дом Тани Савичевой

Мы остановимся у дома, где жила 11-летняя Таня. Её дневник, состоящий из девяти коротких строк, стал одним из самых пронзительных свидетельств ужаса блокады.

Исаакиевский собор и площадь

На гранитных колоннах собора до сих пор видны следы от осколков. А скверы вокруг в те годы были распаханы под огороды — так ленинградцы боролись за жизнь.

Путь к Пискарёвскому мемориалу

По дороге к кладбищу вы узнаете о ключевых точках жизни блокадного города:

стрелка Васильевского острова — цель вражеской артиллерии

памятник Суворову и Летний сад

«Водоканал» и «Ржевка» — стратегические объекты

начало легендарной «Дороги жизни»

Пискарёвское мемориальное кладбище

Место вечного молчания. Здесь покоятся сотни тысяч ленинградцев и защитников города.

Музей обороны и блокады Ленинграда

Вы увидите подлинную жизнь в осаде: блокадный паёк, истончённые до прозрачности страницы дневников, самодельные светильники, открытки с фронта.

Блокадный репродуктор на Малой Садовой

Отсюда в эфир звучали метроном и стихи Ольги Берггольц.

Организационные детали