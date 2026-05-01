Мы проедем по улицам, хранящим следы артобстрелов, и побываем в местах, где каждый камень помнит мужество ленинградцев. Вы не просто увидите памятники — вы прикоснётесь к подлинной истории стойкости и скорби.
Описание экскурсии
Гостиный двор
Один из самых пострадавших от бомбардировок объектов. Его фасады стали символом блокадных испытаний, обрушившихся на мирный город.
Площадь Искусств и Филармония
Именно здесь 9 августа 1942 года прозвучала легендарная Седьмая («Ленинградская») симфония Дмитрия Шостаковича. Это был акт духовного сопротивления, который услышал весь мир.
Невский проспект
Вы увидите знаменитую блокадную табличку: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».
Дом Тани Савичевой
Мы остановимся у дома, где жила 11-летняя Таня. Её дневник, состоящий из девяти коротких строк, стал одним из самых пронзительных свидетельств ужаса блокады.
Исаакиевский собор и площадь
На гранитных колоннах собора до сих пор видны следы от осколков. А скверы вокруг в те годы были распаханы под огороды — так ленинградцы боролись за жизнь.
Путь к Пискарёвскому мемориалу
По дороге к кладбищу вы узнаете о ключевых точках жизни блокадного города:
- стрелка Васильевского острова — цель вражеской артиллерии
- памятник Суворову и Летний сад
- «Водоканал» и «Ржевка» — стратегические объекты
- начало легендарной «Дороги жизни»
Пискарёвское мемориальное кладбище
Место вечного молчания. Здесь покоятся сотни тысяч ленинградцев и защитников города.
Музей обороны и блокады Ленинграда
Вы увидите подлинную жизнь в осаде: блокадный паёк, истончённые до прозрачности страницы дневников, самодельные светильники, открытки с фронта.
Блокадный репродуктор на Малой Садовой
Отсюда в эфир звучали метроном и стихи Ольги Берггольц.
Организационные детали
- Едем на комфортабельных автобусах: кондиционер летом, обогрев зимой, современная аудиосистема
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и подтверждающий право на льготы
- Порядок проведения экскурсии может измениться в случае форс-мажорных обстоятельств, загруженности дорог, погодных условий
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2000 ₽
|Дети до 7 лет
|1000 ₽
|Пенсионеры
|1800 ₽
|Школьники
|1500 ₽
|Студенты
|1800 ₽