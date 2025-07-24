Что вас ждет

Город-порт Кронштадт славится не только своим Морским собором, но и наследием уникальных фортификационных сооружений — это крупная военно-морская база ВМФ России. Здесь находится футшток — «пуп земли», как сказал Юрий Гагарин. Теперь город на острове доступен по суше, мы доберемся до него на комфортабельном автобусе в небольшой группе до 15 человек. Неожиданное появление русских повергло шведов в бегство, и остался только котелок с кашей. Так и появилась легенда о названии острова «Котлин», на котором располагается город-крепость Кронштадт. Мы увидим Морской собор, возвышающийся еще на подъезде к городу-порту, выйдем к Купеческой гавани, найдем футшток, погуляем на Якорной площади, отдадим должное адмиралу Макарову. В непогоду при желании можно посетить Голландскую кухню, где сейчас находится музей-макет фортов, в теплое время можно взять водную прогулку по фортам. Важно знать• Выбирайте одежду и обувь по погоде.

Возьмите с собой воду и перекус.