В небольшой группе мы отправимся в город-порт Кронштадт, который славится не только Морским собором, но и уникальными фортификационными сооружениями. Мы найдем футшток, погуляем на Якорной площади, отдадим должное адмиралу Макарову. В теплое время годы вы сможете совершить водную прогулку по фортам.
Описание экскурсии
Что вас ждет
Город-порт Кронштадт славится не только своим Морским собором, но и наследием уникальных фортификационных сооружений — это крупная военно-морская база ВМФ России. Здесь находится футшток — «пуп земли», как сказал Юрий Гагарин. Теперь город на острове доступен по суше, мы доберемся до него на комфортабельном автобусе в небольшой группе до 15 человек. Неожиданное появление русских повергло шведов в бегство, и остался только котелок с кашей. Так и появилась легенда о названии острова «Котлин», на котором располагается город-крепость Кронштадт. Мы увидим Морской собор, возвышающийся еще на подъезде к городу-порту, выйдем к Купеческой гавани, найдем футшток, погуляем на Якорной площади, отдадим должное адмиралу Макарову. В непогоду при желании можно посетить Голландскую кухню, где сейчас находится музей-макет фортов, в теплое время можно взять водную прогулку по фортам. Важно знать• Выбирайте одежду и обувь по погоде.
Возьмите с собой воду и перекус.
По четвергам в 10:00,субботам в 10:00, понедельникам в 10:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Острова
- Кад
- Дамба
- Форты
- Футшток
- Итальянский дворец
- Морской Никольский собор
- Якорная площадь
Что включено
- Транспорт
- Гид
Что не входит в цену
- Летом - водная прогулка по фортам Кронштадта (билет на водную прогулку вокруг фортов (1050 руб. /взрослый, 950 руб. /ребёнок до 14 лет или пенсионер)
- Зимой и 6 непогоду Музей-макет фортов (650 руб/ взр, / 550 руб /n льготный)
Место начала и завершения?
Пл. Островского, памятник Екатерине II
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам в 10:00,субботам в 10:00, понедельникам в 10:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Одежда по погоде
- Удобная обувь обязательно. Вода
- Перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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