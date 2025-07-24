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Город воинской славы Кронштадт (в небольшой группе)

Город воинской славы Кронштадт
В небольшой группе мы отправимся в город-порт Кронштадт, который славится не только Морским собором, но и уникальными фортификационными сооружениями. Мы найдем футшток, погуляем на Якорной площади, отдадим должное адмиралу Макарову. В теплое время годы вы сможете совершить водную прогулку по фортам.
Город воинской славы Кронштадт (в небольшой группе)
Город воинской славы Кронштадт (в небольшой группе)
Город воинской славы Кронштадт (в небольшой группе)
Ближайшие даты:
24
июл26
июл28
июл31
июл2
авг4
авг7
авг
Время начала: 10:00

Описание экскурсии

Что вас ждет

Город-порт Кронштадт славится не только своим Морским собором, но и наследием уникальных фортификационных сооружений — это крупная военно-морская база ВМФ России. Здесь находится футшток — «пуп земли», как сказал Юрий Гагарин. Теперь город на острове доступен по суше, мы доберемся до него на комфортабельном автобусе в небольшой группе до 15 человек. Неожиданное появление русских повергло шведов в бегство, и остался только котелок с кашей. Так и появилась легенда о названии острова «Котлин», на котором располагается город-крепость Кронштадт. Мы увидим Морской собор, возвышающийся еще на подъезде к городу-порту, выйдем к Купеческой гавани, найдем футшток, погуляем на Якорной площади, отдадим должное адмиралу Макарову. В непогоду при желании можно посетить Голландскую кухню, где сейчас находится музей-макет фортов, в теплое время можно взять водную прогулку по фортам. Важно знать• Выбирайте одежду и обувь по погоде.
Возьмите с собой воду и перекус.

По четвергам в 10:00,субботам в 10:00, понедельникам в 10:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Острова
  • Кад
  • Дамба
  • Форты
  • Футшток
  • Итальянский дворец
  • Морской Никольский собор
  • Якорная площадь
Что включено
  • Транспорт
  • Гид
Что не входит в цену
  • Летом - водная прогулка по фортам Кронштадта (билет на водную прогулку вокруг фортов (1050 руб. /взрослый, 950 руб. /ребёнок до 14 лет или пенсионер)
  • Зимой и 6 непогоду Музей-макет фортов (650 руб/ взр, / 550 руб /n льготный)
Место начала и завершения?
Пл. Островского, памятник Екатерине II
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам в 10:00,субботам в 10:00, понедельникам в 10:00
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Одежда по погоде
  • Удобная обувь обязательно. Вода
  • Перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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