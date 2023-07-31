Литература и искусство: обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу на микроавтобусе
Насыщенная экскурсия и очень интересная экскурсия: за один день вы сможете посетить Эрмитажи два главных собора Санкт-Петербурга.
Я вам покажу все самое интересное и важное, построю наш маршрут так, чтобы вы остались полными впечатления и готовыми к новым свершениям. Посетим Эрмитаж, Спас на Крови и Исаакиевский Собор. Программу мы можем видоизменять, в зависимости от ваших предпочтений.
Я вам покажу все самое интересное и важное, построю наш маршрут так, чтобы вы остались полными впечатления и готовыми к новым свершениям. Посетим Эрмитаж, Спас на Крови и Исаакиевский Собор. Программу мы можем видоизменять, в зависимости от ваших предпочтений.
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Начнем мы наш гранд-тур с Эрмитажа
Эрмитаж — это огромнейший музей, коллекция составляет около 3 млн экспонатов. Опытный гид покажет вам то, что обязательно нужно посмотреть, те шедевры, которые таятся за стенами музея. В Эрмитаже можно заблудиться, растеряться, быстро устать, но так и не увидеть главное. Ваш гид покажет все самое интересное и важное, построит маршрут так, чтобы вы вышили из музея приятно утомленными, полными впечатления, но готовыми к новым свершениям. Выходной день - понедельник.
Следующая точка маршрута — Исаакиевский Собор.
Перед вами предстанет главный православный собор императорского Санкт-Петербурга, вмещавший до 14 000 прихожан. Это четвертый по величине купольный собор в Европе после собора Святого Петра в Риме, Святого Павла в Лондоне и Святой Марии во Флоренции. Собор уникален по многим причинам: на его отделку ушло 400 кг золота, большое количество минералов, только мрамор — использовано 40 видов, стены внутри и снаружи облицованы мрамором. Он также уникален из-за большого количества мозаик. Вы сами все увидите очень скоро. Выходной день - среда.
И, наконец, Петропавловская Крепость.
Это первое сооружение, с него и начинался город. Вы полюбуетесь прекрасным Собором основанным Петром I. Это усыпальница почти всех российских императоров, начиная с Петра 1 и заканчивая последним императором Николаем 2 с семьей. Мы подойдём к могиле Петра 1 и увидим бюст - реальное изображение лица царя, снятого с его посмертной маски. Я проведу экскурсию как по территории Крепости, так и по великолепному Петропавловскому Собору и (если захотите) по тюрьме Трубецкого Бастиона. Вы узнаете, почему эту тюрьму называли "Русской Бастилией". Мы увидим старинные сооружения, широкие куртины – стены Крепости, Монетный Двор, довольно странный памятник Петру I. Выходной день - среда.
Вместо Петропавловской Крепости или Исаакиевского Собора (или вместо Эрмитажа) мы сможем посетить петербургскую жемчужину: Собор "Спас на крови"
Красота этого храма покоряет сердца туристов. Остаться равнодушным при виде этого величественного собора просто невозможно — стены украшены очень красивой керамической плиткой, фасады, интерьер этого собора украшены мозаичными панно, эмалями, на изразцах изображены гербы российских городов и губерний. Внутренне убранство храма поражает огромным количеством мозаики, общая площадь которой более 7000 м².
Несмотря на внешнюю привлекательность строительства этого собора была связана с трагическими событиями. Почему все же так называют Спас на Крови? Об этом вы узнаете на мой экскурсии. Выходной день - среда.
Организационные детали:
Программу мы можем видоизменять, в зависимости от ваших предпочтений. Например, вместо одного из перечисленных объектов, мы может отправиться в Александро-Невскую Лавру, или к Часовне Ксении Блаженной, или в Казанский Собор, или в Смольный Собор.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги профессионального экскурсовода
- Транспортное обслуживание группы до 4-х человек. Если вас больше — доплата за минивэн или автобус
- Встреча в отеле и доставка обратно в отель
- Что не входит
- Обед
- Билеты в музеи, причем также для экскурсовода (в Эрмитаж желательно бронировать заранее). В некоторые музеи у меня, как у экскурсовода, скидки, Петропавловская крепость, Тюрьма Трубецкого бастиона — для меня вход бесплатный.
- Указанная стоимость для группы до 4-х человек. Если вас больше — доплата за минивэн или автобус
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Я подъеду за вами в условленное местоЗавершение: Отвезу вас в условленное место
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Рада быть вашим экскурсоводом! Готова ответить на ваши вопросы.
- Одевайтесь по погоде, не забывайте зонты и удобную обувь.
- Я подъеду за вами в условленное место и после экскурсии отвезу вас в условленное место. Вам не надо будет тратить время и деньги на дорогу. У меня автомобиль Ауди Q5 белого цвета с комфортным салоном (кожаный салон и панорамная крыша), четыре пассажирским места.
- Желательно, чтобы я вас забирала в Центральном, Василеостровском, Петроградском или Северными районами города — они расположены по ходу нашего движения. В любом случае бронируйте экскурсию — договоримся
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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