Начнем мы наш гранд-тур с Эрмитажа

Эрмитаж — это огромнейший музей, коллекция составляет около 3 млн экспонатов. Опытный гид покажет вам то, что обязательно нужно посмотреть, те шедевры, которые таятся за стенами музея. В Эрмитаже можно заблудиться, растеряться, быстро устать, но так и не увидеть главное. Ваш гид покажет все самое интересное и важное, построит маршрут так, чтобы вы вышили из музея приятно утомленными, полными впечатления, но готовыми к новым свершениям. Выходной день - понедельник.

Следующая точка маршрута — Исаакиевский Собор.

Перед вами предстанет главный православный собор императорского Санкт-Петербурга, вмещавший до 14 000 прихожан. Это четвертый по величине купольный собор в Европе после собора Святого Петра в Риме, Святого Павла в Лондоне и Святой Марии во Флоренции. Собор уникален по многим причинам: на его отделку ушло 400 кг золота, большое количество минералов, только мрамор — использовано 40 видов, стены внутри и снаружи облицованы мрамором. Он также уникален из-за большого количества мозаик. Вы сами все увидите очень скоро. Выходной день - среда.

И, наконец, Петропавловская Крепость.

Это первое сооружение, с него и начинался город. Вы полюбуетесь прекрасным Собором основанным Петром I. Это усыпальница почти всех российских императоров, начиная с Петра 1 и заканчивая последним императором Николаем 2 с семьей. Мы подойдём к могиле Петра 1 и увидим бюст - реальное изображение лица царя, снятого с его посмертной маски. Я проведу экскурсию как по территории Крепости, так и по великолепному Петропавловскому Собору и (если захотите) по тюрьме Трубецкого Бастиона. Вы узнаете, почему эту тюрьму называли "Русской Бастилией". Мы увидим старинные сооружения, широкие куртины – стены Крепости, Монетный Двор, довольно странный памятник Петру I. Выходной день - среда.

Вместо Петропавловской Крепости или Исаакиевского Собора (или вместо Эрмитажа) мы сможем посетить петербургскую жемчужину: Собор "Спас на крови"

Красота этого храма покоряет сердца туристов. Остаться равнодушным при виде этого величественного собора просто невозможно — стены украшены очень красивой керамической плиткой, фасады, интерьер этого собора украшены мозаичными панно, эмалями, на изразцах изображены гербы российских городов и губерний. Внутренне убранство храма поражает огромным количеством мозаики, общая площадь которой более 7000 м².

Несмотря на внешнюю привлекательность строительства этого собора была связана с трагическими событиями. Почему все же так называют Спас на Крови? Об этом вы узнаете на мой экскурсии. Выходной день - среда.

Организационные детали:

Программу мы можем видоизменять, в зависимости от ваших предпочтений. Например, вместо одного из перечисленных объектов, мы может отправиться в Александро-Невскую Лавру, или к Часовне Ксении Блаженной, или в Казанский Собор, или в Смольный Собор.