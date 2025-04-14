Насыщенная и познавательная экскурсия на комфортабельном автомобиле. За один день вы посетите самые значимые места Санкт-Петербурга.
Город покорит вас романтическими видами, архитектурными ансамблями, площадями и шедеврами мирового искусства, хранящиеся в Эрмитаже.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Автоэкскурсия по северной столице Насыщенная и очень познавательная экскурсия на комфортабельном автомобиле. За один день вы посетите самые значимые места, красивейшие видовые площадки Санкт-Петербурга. Без суеты, в тёплой дружеской атмосфере вместе с профессиональным гидом мы с вами также доедем до Эрмитажа, где вы познакомитесь с главным музеем страны. Петербург покорит вас романтическими видами, архитектурными ансамблями, площадями и соборами. Мы поговорим об истории города, вспомним его легенды и увидим всё самое главное в северной столице. Гид также посоветует, где можно вкусно покушать и красиво провести свободное время. Эрмитаж Это огромнейший музей, коллекция составляет около 3 млн экспонатов. Опытный гид покажет вам то, что обязательно нужно посмотреть, те шедевры, которые таятся за стенами музея и построит маршрут так, чтобы вы вышили из музея приятно утомлёнными, но полными впечатлений и готовыми к новым свершениям. Программу мы можем видоизменять в зависимости от ваших предпочтений и по согласованию со всеми участниками группы. До встречи на экскурсии! Важная информация:
Эрмитаж в понедельник не работает.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Невский проспект
- Казанский собор
- Строгановский дворец
- Площадь Искусств
- Михайловский дворец
- Цирк Чинизелли
- Аничков мост
- Стрелка Васильевского острова
- Египетские сфинксы
- Кунсткамера
- Биржевая площадь
- Петропавловская крепость
- Медный всадник
- Исаакиевский собор
- Памятник Николаю I
- Дворцовая Площадь
- Зимний дворец
- Александровская колонна
- Дворцовая набережная
- Мраморный дворец
- Собор Спас на крови
- Марсово поле
- Михайловский / Инженерный замок
- Летний сад
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер для 4 человек
Что не входит в цену
- Билеты в Эрмитаж оплачиваются отдельно, также и для гида тоже (желательно покупать их заранее)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности с гидом, но желательно на Дворцовой площади
Завершение: По договоренности с гидом, возможно около Вашего отеля /в аэропорту/ на вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия в определённые даты и время по согласованию с гидом, кроме понедельника (в пн Эрмитаж не работает).
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
14 апр 2025
Наш гид Наталья. Мы в восхищении! Очень интересная и познавательная экскурсия. Наталья спасибо Вам, Вы раскрыли для нас город с новой стороны. Столько нюансов и мелочей о которых мы ранее не знали, а улочки и парадные отдельное спасибо!
В
Виктория
10 апр 2025
Очень благодарна Елене,нашему экскурсоводу за эти 4 часа экскурсии и приятного общения. Было интересно и познавательно,вернувшись домой я понял,что много что отложилось в памяти. Брали индивидуальную экскурсию и с детьми не прогадали,поскольку Елена чутко относилась к силам и возможностям детей. Огромное спасибо за этот день!!!!
A
Aleksandr
8 фев 2025
Заказывал экскурсию для моего товарища. Он англоговорящий. Всё отлично- экскурсовод Алена - встретила и всё сделала. Прекрасный английский, великолепное знание С-Петербурга, хороший автомобиль.
