Описание водной прогулки
Погружение в историю Санкт-Петербурга
Дорогие гости! Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие по Санкт-Петербургу — городу с богатой историей и великолепной архитектурой. Встретимся в удобном для вас месте и отправимся наслаждаться красотой этого уникального города.
Значимые места и панорамы
Во время нашей экскурсии вы сможете увидеть самые значимые достопримечательности и посетить живописные смотровые площадки. Мы обсудим программу заранее, чтобы вы смогли насладиться каждым моментом. Гид проведет вас по всем доступным местам города, и вы увидите панораму Петропавловской Крепости — первого сооружения, с которого началась история Санкт-Петербурга.
Исторические страницы
Мы коснемся важных страниц истории, вспомним основателя города — Петра I, а также Северную войну, в ходе которой он боролся за освобождение этих земель. Попробуем разгадать загадку названия Заячьего острова и сделаем остановку на стрелке Васильевского острова, где откроется потрясающий вид на город.
Интересные факты
- Узнаете, почему Ростральные колонны украшены носами кораблей;
- Какой музей был первым в городе;
- Где находится самый сохранившийся мамонт.
Университетская Набережная
Мы проедем по Университетской Набережной, где вы узнаете о коллекции, хранившейся в Кунсткамере, и о дворце, который построил для себя Александр Меньшиков. Вы также узнаете, для каких целей было предназначено здание Двенадцати коллегий и почему сфинксы считаются мистическими фигурами.
Водные просторы и Эрмитаж
Вы увидите самую большую «водную площадь» Петербурга и все четыре здания Эрмитажа. Мы вспомним, кто построил Зимний дворец и кто основал Эрмитаж, а также приобрел первую коллекцию картин.
Присоединяйтесь к нам, и мы покажем вам Санкт-Петербург в самом лучшем свете!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маршрут спланирован так, что мы увидим все основные достопримечательности Санкт-Петербурга:
- Невский проспект
- Казанский cобор
- Строгановский дворец
- Площадь Искусств
- Михайловский дворец
- Цирк Чинизелли
- Аничков мост
- Стрелка Васильевского острова (остановка)
- Ростральные колонны
- Здание 12-ти Коллегий
- Египетские сфинксы (остановка)
- Кунсткамера
- Биржевая площадь
- Петропавловская крепость
- Медный всадник
- Исаакиевский собор (остановка)
- Памятник Николаю I
- Шпиль Адмиралтейства
- Дворцовая Площадь
- Зимний дворец
- Александровская колонна
- Дворцовая набережная
- Мраморный дворец
- Собор Спас на Крови (остановка)
- Марсово поле
- Михайловский/Инженерный замок (остановка)
- Летний сад
Что включено
- "Услуги профессионального экскурсовода,", " Транспортное обслуживание для группы до 4-х человек. Для детей есть бустер (по запросу)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Если экскурсия проводится на иностранном языке - стоимость увеличивается на 1200 руб (расчет на месте с гидом)
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Гид подъедет за вами в отель, расположенный в пределах исторического центра города (в аэропорт, на вокзал) и после экскурсии отвезет в заранее согласованное место
- Вам не надо будет тратить время, силы и деньги на дорогу