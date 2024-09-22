Петербург покорит вас романтическими видами, архитектурными ансамблями, площадями и соборами! Мы поговорим об истории города, вспомним легенды и увидим все самое главное в Северной столице. Я также посоветую, где можно покушать и провести свободное время.

Описание водной прогулки

Погружение в историю Санкт-Петербурга

Дорогие гости! Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие по Санкт-Петербургу — городу с богатой историей и великолепной архитектурой. Встретимся в удобном для вас месте и отправимся наслаждаться красотой этого уникального города.

Значимые места и панорамы

Во время нашей экскурсии вы сможете увидеть самые значимые достопримечательности и посетить живописные смотровые площадки. Мы обсудим программу заранее, чтобы вы смогли насладиться каждым моментом. Гид проведет вас по всем доступным местам города, и вы увидите панораму Петропавловской Крепости — первого сооружения, с которого началась история Санкт-Петербурга.

Исторические страницы

Мы коснемся важных страниц истории, вспомним основателя города — Петра I, а также Северную войну, в ходе которой он боролся за освобождение этих земель. Попробуем разгадать загадку названия Заячьего острова и сделаем остановку на стрелке Васильевского острова, где откроется потрясающий вид на город.

Интересные факты

Узнаете, почему Ростральные колонны украшены носами кораблей;

Какой музей был первым в городе;

Где находится самый сохранившийся мамонт.

Университетская Набережная

Мы проедем по Университетской Набережной, где вы узнаете о коллекции, хранившейся в Кунсткамере, и о дворце, который построил для себя Александр Меньшиков. Вы также узнаете, для каких целей было предназначено здание Двенадцати коллегий и почему сфинксы считаются мистическими фигурами.

Водные просторы и Эрмитаж

Вы увидите самую большую «водную площадь» Петербурга и все четыре здания Эрмитажа. Мы вспомним, кто построил Зимний дворец и кто основал Эрмитаж, а также приобрел первую коллекцию картин.

Присоединяйтесь к нам, и мы покажем вам Санкт-Петербург в самом лучшем свете!