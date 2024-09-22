Обзорная по Петербургу: все самое интересное

Обзорная по Петербургу
Петербург покорит вас романтическими видами, архитектурными ансамблями, площадями и соборами! Мы поговорим об истории города, вспомним легенды и увидим все самое главное в Северной столице. Я также посоветую, где можно покушать и провести свободное время.
5
3 отзыва
Обзорная по Петербургу: все самое интересное
Обзорная по Петербургу: все самое интересное
Обзорная по Петербургу: все самое интересное
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Описание водной прогулки

Погружение в историю Санкт-Петербурга

Дорогие гости! Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие по Санкт-Петербургу — городу с богатой историей и великолепной архитектурой. Встретимся в удобном для вас месте и отправимся наслаждаться красотой этого уникального города.

Значимые места и панорамы

Во время нашей экскурсии вы сможете увидеть самые значимые достопримечательности и посетить живописные смотровые площадки. Мы обсудим программу заранее, чтобы вы смогли насладиться каждым моментом. Гид проведет вас по всем доступным местам города, и вы увидите панораму Петропавловской Крепости — первого сооружения, с которого началась история Санкт-Петербурга.

Исторические страницы

Мы коснемся важных страниц истории, вспомним основателя города — Петра I, а также Северную войну, в ходе которой он боролся за освобождение этих земель. Попробуем разгадать загадку названия Заячьего острова и сделаем остановку на стрелке Васильевского острова, где откроется потрясающий вид на город.

Интересные факты

  • Узнаете, почему Ростральные колонны украшены носами кораблей;
  • Какой музей был первым в городе;
  • Где находится самый сохранившийся мамонт.

Университетская Набережная

Мы проедем по Университетской Набережной, где вы узнаете о коллекции, хранившейся в Кунсткамере, и о дворце, который построил для себя Александр Меньшиков. Вы также узнаете, для каких целей было предназначено здание Двенадцати коллегий и почему сфинксы считаются мистическими фигурами.

Водные просторы и Эрмитаж

Вы увидите самую большую «водную площадь» Петербурга и все четыре здания Эрмитажа. Мы вспомним, кто построил Зимний дворец и кто основал Эрмитаж, а также приобрел первую коллекцию картин.

Присоединяйтесь к нам, и мы покажем вам Санкт-Петербург в самом лучшем свете!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Маршрут спланирован так, что мы увидим все основные достопримечательности Санкт-Петербурга:
  • Невский проспект
  • Казанский cобор
  • Строгановский дворец
  • Площадь Искусств
  • Михайловский дворец
  • Цирк Чинизелли
  • Аничков мост
  • Стрелка Васильевского острова (остановка)
  • Ростральные колонны
  • Здание 12-ти Коллегий
  • Египетские сфинксы (остановка)
  • Кунсткамера
  • Биржевая площадь
  • Петропавловская крепость
  • Медный всадник
  • Исаакиевский собор (остановка)
  • Памятник Николаю I
  • Шпиль Адмиралтейства
  • Дворцовая Площадь
  • Зимний дворец
  • Александровская колонна
  • Дворцовая набережная
  • Мраморный дворец
  • Собор Спас на Крови (остановка)
  • Марсово поле
  • Михайловский/Инженерный замок (остановка)
  • Летний сад
Что включено
  • "Услуги профессионального экскурсовода,", " Транспортное обслуживание для группы до 4-х человек. Для детей есть бустер (по запросу)
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Если экскурсия проводится на иностранном языке - стоимость увеличивается на 1200 руб (расчет на месте с гидом)
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Гид подъедет за вами в отель, расположенный в пределах исторического центра города (в аэропорт, на вокзал) и после экскурсии отвезет в заранее согласованное место
  • Вам не надо будет тратить время, силы и деньги на дорогу
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
22 сен 2024
Г
16 сен 2024
Замечательный гид Наталия провела интересную обзорную экскурсию по Санкт-Петербургу, все по существу и с юмором. Рекомендуем, в следующую поездку воспользуемся услугами этой компании.
Т
8 сен 2024
Экскурсовод Александр замечательно, очень профессионально провёл экскурсию по очень красивым местам Санкт-Петербурга. Жаль, что мы не располагали большим количеством времени, Как будет ещё возможность- обязательно обратимся в эту фирму, и обязательно попросим ознакомить нас с остальными красивыми местами Александра. Большое спасибо!

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