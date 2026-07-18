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Групповая экскурсия «Таня Савичева и её семья»

Прогулка по Петербургу, раскрывающая судьбу Тани Савичевой и её семьи в блокадные годы. Узнайте, как девочка стала символом трагедии
История Тани Савичевой и её семьи оживает на улицах Петербурга.

Экскурсия проведёт по местам, связанным с жизнью девочки, чьи дневниковые записи стали символом блокады Ленинграда.

Участники увидят школу, где училась Таня, рынок,
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где она отоваривала карточки, и дом, где жила её семья.

Это путешествие по дворам и набережным, основанное на воспоминаниях и исторических данных, раскрывает судьбу Савичевых и напоминает о стойкости и любви в тяжёлые времена

5
89 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Историческая точность
  • 🏙️ Прогулка по знаковым местам
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Семейная история
  • 🕰️ Погружение в прошлое
  • 🌿 Атмосфера Петербурга

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная для пеших прогулок. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его красотами. В апреле и октябре также возможно провести экскурсию, хотя может быть прохладнее и дождливее. В зимние месяцы, с ноября по март, прогулка возможна, но стоит быть готовыми к холодной погоде и снегу.
Сейчас август — это идеальное время.
Групповая экскурсия «Таня Савичева и её семья»
Групповая экскурсия «Таня Савичева и её семья»
Групповая экскурсия «Таня Савичева и её семья»

Что можно увидеть

  • Школа Тани Савичевой
  • Рынок, где отоваривались карточки
  • Дом семьи Савичевых

Описание экскурсии

История, не знающая себе равных

Обычная девочка Таня Савичева стала известной на весь мир благодаря своему блокадному дневнику, в котором она заполнила всего 9 страниц. В них — судьба семьи и целой страны. В Петербурге сохранились и другие напоминания о жизни Тани и её родных во времена революций, репрессий и блокады.

Город глазами семьи

Основываясь на личных воспоминаниях родственников и друзей, работах историков и замечательной книге Ильи Миксона «Жила, была», я восстановил петербургские маршруты Савичевых. Приглашаю вас отправиться в двухчасовое путешествие через дворы-колодцы, сады и набережные. Мы подойдём к школе, где Таня училась. Увидим рынок, где девочка отоваривала карточки. Обсудим непростую историю дома, где она жила со своими родными, и по крупицам соберём информацию о судьбе девочки из Ленинграда.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

в понедельник в 16:30, в субботу в 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 17 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1334 ₽
Дети до 16 лет800 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 16:30, в субботу в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 7049 туристов
С 2011 года вожу экскурсии по Санкт-Петербургу: истории Революции и Блокады, Достоевский, Васильевский остров, Петроградская сторона и др. Маршруты — по любимым районам города, и не только в центре. Хочется, чтобы
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мои экскурсии были прежде всего городскими прогулками, чтобы было живо, поэтому показываю и дворцы, и дворы. Все рассказы достоверные. На подготовку таких программ уходит много работы с источниками, но реальность часто оказывается изобретательнее воображения. Приходите на экскурсии — и интересных прогулок!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 89 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
89
4
3
2
1
ольга
Уважаемый Александр! сегодня побывали с дочкой на Вашей экскурсии. Такое глубокое проникновение в тему. полный восторг. Невероятное впечатление. Давным-давно в г. Волгоград купила книгу-дневник Т. Савичевой, к сожалению, дала ее
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кому-то почитать и не получила обратно. После Вашей экскурсии долго еще обсуждали с дочкой услышанное, рассказывала ей также про Анну Франк. Спасибо Вам, Вы самый великолепный экскурсовод СП ♥️ 100 из 10!

Уважаемый Александр! сегодня побывали с дочкой на Вашей экскурсии. Такое глубокое проникновение в тему. полный восторг.
Уважаемый Александр! сегодня побывали с дочкой на Вашей экскурсии. Такое глубокое проникновение в тему. полный восторг.
Уважаемый Александр! сегодня побывали с дочкой на Вашей экскурсии. Такое глубокое проникновение в тему. полный восторг.
Уважаемый Александр! сегодня побывали с дочкой на Вашей экскурсии. Такое глубокое проникновение в тему. полный восторг.
Уважаемый Александр! сегодня побывали с дочкой на Вашей экскурсии. Такое глубокое проникновение в тему. полный восторг.
Уважаемый Александр! сегодня побывали с дочкой на Вашей экскурсии. Такое глубокое проникновение в тему. полный восторг.
Уважаемый Александр! сегодня побывали с дочкой на Вашей экскурсии. Такое глубокое проникновение в тему. полный восторг.
Уважаемый Александр! сегодня побывали с дочкой на Вашей экскурсии. Такое глубокое проникновение в тему. полный восторг.
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Н
Очень довольна экскурсией. Была с внуком 9 лет. Ни на минуту никто не заскучал. Много интересных исторических фактов про блокаду, про Питер, про людей. Маршрут был построен очень комфортно. Благодарю за экскурсию! Рекомендую.
Очень довольна экскурсией. Была с внуком 9 лет. Ни на минуту никто не заскучал. Много интересных
Очень довольна экскурсией. Была с внуком 9 лет. Ни на минуту никто не заскучал. Много интересных
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В
Была на экскурсии 28 июля. Понравилось бродить с Александром по Васильевскому. Он рассказывал не только про Таню Савичеву и ее семью, но и про блокаду в целом, про историю Петербурга.
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Узнала много нового. Экскурсия длилась примерно 2 часа 20 минут. С Александром с удовольствием ходила бы целый день. В конце он прислал на почту много ссылок на материалы по теме. Буду в Питере, обязательно схожу на другие экскурсии Александра.

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Елена
экскурсия выше всех похвал! живу в СПб с 1991 года и узнала от Александра множество невероятных фактов о ВО, о истории блокады и семьи Тани. Спасибо огромное от меня и моих гостей из МинВод!
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Лена
Всем обязательно нужно посетить экскурсии Александра. Великолепный гид. Это наша вторая экскурсия с Александром. Дети и взрослые в восторге.
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Е
Потрясающая экскурсия. Очень рекомендую.
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