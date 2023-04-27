Групповая экскурсия «Таня Савичева и её семья»

Узнать, как город хранит память о девочке, ставшей символом блокады

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Жила в Ленинграде девочка, и звали её Таня Савичева. У неё была большая и дружная семья. Когда девочке было одиннадцать лет, началась блокада Ленинграда.

А как жили Савичевы до и после неё? Проследив историю и маршруты семьи, вы узнаете, как она стала символом трагедии людей, которым довелось жить в тяжелейшие времена. И убедитесь, что их любовь была сильнее всех испытаний.
Групповая экскурсия «Таня Савичева и её семья»
Групповая экскурсия «Таня Савичева и её семья»
Групповая экскурсия «Таня Савичева и её семья»
Групповая экскурсия «Таня Савичева и её семья»
Групповая экскурсия «Таня Савичева и её семья»
Групповая экскурсия «Таня Савичева и её семья»
Групповая экскурсия «Таня Савичева и её семья»
Групповая экскурсия «Таня Савичева и её семья»
Групповая экскурсия «Таня Савичева и её семья»
Групповая экскурсия «Таня Савичева и её семья»
Групповая экскурсия «Таня Савичева и её семья»
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

История, не знающая себе равных

Обычная девочка Таня Савичева стала известной на весь мир благодаря своему блокадному дневнику, в котором она заполнила всего 9 страниц. В них — судьба семьи и целой страны. В Петербурге сохранились и другие напоминания о жизни Тани и её родных во времена революций, репрессий и блокады.

Город глазами семьи

Основываясь на личных воспоминаниях родственников и друзей, работах историков и замечательной книге Ильи Миксона «Жила, была», я восстановил петербургские маршруты Савичевых. Приглашаю вас отправиться в двухчасовое путешествие через дворы-колодцы, сады и набережные. Мы подойдём к школе, где Таня училась. Увидим булочную, где девочка отоваривала карточки. Обсудим непростую историю дома, где она жила со своими родными, и по крупицам соберём информацию о судьбе юной ленинградки.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле станции метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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