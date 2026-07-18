Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная для пеших прогулок. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его красотами. В апреле и октябре также возможно провести экскурсию, хотя может быть прохладнее и дождливее. В зимние месяцы, с ноября по март, прогулка возможна, но стоит быть готовыми к холодной погоде и снегу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Школа Тани Савичевой
Рынок, где отоваривались карточки
Дом семьи Савичевых
Описание экскурсии
История, не знающая себе равных
Обычная девочка Таня Савичева стала известной на весь мир благодаря своему блокадному дневнику, в котором она заполнила всего 9 страниц. В них — судьба семьи и целой страны. В Петербурге сохранились и другие напоминания о жизни Тани и её родных во времена революций, репрессий и блокады.
Город глазами семьи
Основываясь на личных воспоминаниях родственников и друзей, работах историков и замечательной книге Ильи Миксона «Жила, была», я восстановил петербургские маршруты Савичевых. Приглашаю вас отправиться в двухчасовое путешествие через дворы-колодцы, сады и набережные. Мы подойдём к школе, где Таня училась. Увидим рынок, где девочка отоваривала карточки. Обсудим непростую историю дома, где она жила со своими родными, и по крупицам соберём информацию о судьбе девочки из Ленинграда.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
в понедельник в 16:30, в субботу в 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Василеостровская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 16:30, в субботу в 18:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 7049 туристов
С 2011 года вожу экскурсии по Санкт-Петербургу: истории Революции и Блокады, Достоевский, Васильевский остров, Петроградская сторона и др. Маршруты — по любимым районам города, и не только в центре.
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мои экскурсии были прежде всего городскими прогулками, чтобы было живо, поэтому показываю и дворцы, и дворы. Все рассказы достоверные. На подготовку таких программ уходит много работы с источниками, но реальность часто оказывается изобретательнее воображения.
Приходите на экскурсии — и интересных прогулок!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 89 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
89
4
–
3
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2
–
1
–
ольга
Уважаемый Александр! сегодня побывали с дочкой на Вашей экскурсии. Такое глубокое проникновение в тему. полный восторг. Невероятное впечатление. Давным-давно в г. Волгоград купила книгу-дневник Т. Савичевой, к сожалению, дала ее читать дальшеуменьшить
кому-то почитать и не получила обратно. После Вашей экскурсии долго еще обсуждали с дочкой услышанное, рассказывала ей также про Анну Франк. Спасибо Вам, Вы самый великолепный экскурсовод СП ♥️ 100 из 10!
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Н
Наталья
Очень довольна экскурсией. Была с внуком 9 лет. Ни на минуту никто не заскучал. Много интересных исторических фактов про блокаду, про Питер, про людей. Маршрут был построен очень комфортно. Благодарю за экскурсию! Рекомендую.
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В
Виктория
Была на экскурсии 28 июля. Понравилось бродить с Александром по Васильевскому. Он рассказывал не только про Таню Савичеву и ее семью, но и про блокаду в целом, про историю Петербурга. читать дальшеуменьшить
Узнала много нового. Экскурсия длилась примерно 2 часа 20 минут. С Александром с удовольствием ходила бы целый день. В конце он прислал на почту много ссылок на материалы по теме. Буду в Питере, обязательно схожу на другие экскурсии Александра.
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Елена
экскурсия выше всех похвал! живу в СПб с 1991 года и узнала от Александра множество невероятных фактов о ВО, о истории блокады и семьи Тани. Спасибо огромное от меня и моих гостей из МинВод!
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Лена
Всем обязательно нужно посетить экскурсии Александра. Великолепный гид. Это наша вторая экскурсия с Александром. Дети и взрослые в восторге.
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Е
Елена
Потрясающая экскурсия. Очень рекомендую.
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