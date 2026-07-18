История Тани Савичевой и её семьи оживает на улицах Петербурга.Экскурсия проведёт по местам, связанным с жизнью девочки, чьи дневниковые записи стали символом блокады Ленинграда.Участники увидят школу, где училась Таня, рынок,

где она отоваривала карточки, и дом, где жила её семья. Это путешествие по дворам и набережным, основанное на воспоминаниях и исторических данных, раскрывает судьбу Савичевых и напоминает о стойкости и любви в тяжёлые времена

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Санкт-Петербурге наиболее комфортная для пеших прогулок. В это время город оживает, и вы сможете насладиться всеми его красотами. В апреле и октябре также возможно провести экскурсию, хотя может быть прохладнее и дождливее. В зимние месяцы, с ноября по март, прогулка возможна, но стоит быть готовыми к холодной погоде и снегу.

Сейчас август — это идеальное время.