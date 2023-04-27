Жила в Ленинграде девочка, и звали её Таня Савичева. У неё была большая и дружная семья. Когда девочке было одиннадцать лет, началась блокада Ленинграда. А как жили Савичевы до и после неё? Проследив историю и маршруты семьи, вы узнаете, как она стала символом трагедии людей, которым довелось жить в тяжелейшие времена. И убедитесь, что их любовь была сильнее всех испытаний.

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Описание

Что вас ожидает

История, не знающая себе равных

Обычная девочка Таня Савичева стала известной на весь мир благодаря своему блокадному дневнику, в котором она заполнила всего 9 страниц. В них — судьба семьи и целой страны. В Петербурге сохранились и другие напоминания о жизни Тани и её родных во времена революций, репрессий и блокады.

Город глазами семьи

Основываясь на личных воспоминаниях родственников и друзей, работах историков и замечательной книге Ильи Миксона «Жила, была», я восстановил петербургские маршруты Савичевых. Приглашаю вас отправиться в двухчасовое путешествие через дворы-колодцы, сады и набережные. Мы подойдём к школе, где Таня училась. Увидим булочную, где девочка отоваривала карточки. Обсудим непростую историю дома, где она жила со своими родными, и по крупицам соберём информацию о судьбе юной ленинградки.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.