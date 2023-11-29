Групповая экскурсия в Царское Село: парк, дворец и Янтарная комната (всё включено)

Удобный и познавательный способ посетить великолепную императорскую резиденцию

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Ответы на вопросы
Из Петербурга вы отправитесь в мир роскоши и во времена Российской империи! В нашей программе главное в Царском Селе в сопровождении профессиональных гидов: прогулка по Екатерининскому парку с его разнообразными павильонами и насыщенная экскурсия по Екатерининскому дворцу с посещением Янтарной комнаты.
Групповая экскурсия в Царское Село: парк, дворец и Янтарная комната (всё включено)
Групповая экскурсия в Царское Село: парк, дворец и Янтарная комната (всё включено)
Групповая экскурсия в Царское Село: парк, дворец и Янтарная комната (всё включено)
Групповая экскурсия в Царское Село: парк, дворец и Янтарная комната (всё включено)
Групповая экскурсия в Царское Село: парк, дворец и Янтарная комната (всё включено)
Групповая экскурсия в Царское Село: парк, дворец и Янтарная комната (всё включено)
Групповая экскурсия в Царское Село: парк, дворец и Янтарная комната (всё включено)
Групповая экскурсия в Царское Село: парк, дворец и Янтарная комната (всё включено)
Групповая экскурсия в Царское Село: парк, дворец и Янтарная комната (всё включено)
Групповая экскурсия в Царское Село: парк, дворец и Янтарная комната (всё включено)
Групповая экскурсия в Царское Село: парк, дворец и Янтарная комната (всё включено)
Групповая экскурсия в Царское Село: парк, дворец и Янтарная комната (всё включено)
Групповая экскурсия в Царское Село: парк, дворец и Янтарная комната (всё включено)
Групповая экскурсия в Царское Село: парк, дворец и Янтарная комната (всё включено)
Групповая экскурсия в Царское Село: парк, дворец и Янтарная комната (всё включено)
Ближайшие даты:
29
ноя
2
дек
9
дек
16
дек
23
дек
30
дек

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 125 ₽
Дети до 14 лет1 700 ₽
Пенсионеры1 955 ₽
Студенты1 955 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Дорога в одну сторону займёт около 1,5 часов; предусмотрена путевая экскурсия.

Екатерининский парк. В Царском Селе вы в первую очередь пройдёте по старому регулярному парку, который, по преданию, основан самим Петром I. Увидите не только аллеи, цветники и водные пространства, но и красивейшие павильоны — Камеронову галерея, Холодные бани, Чесменскую колонну, Грот и Эрмитаж.

Екатерининский дворец — шедевр русского барокко и главная цель экскурсии. Вы перенесётесь в эпоху Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II, изучая вместе с гидом Золотую анфиладу и роскошные апартаменты. Основное внимание уделено двум локациям: Большому зеркальному залу с паркетом из морёного дуба и Янтарной комнате, утерянной и воссозданной по чертежам и эскизам за 24 года.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
  • Всё перечисленное в программе и все билеты включены в стоимость
  • Экскурсию по пути проводит гид из нашей команды, экскурсию во дворце проводят местные гиды
  • Объекты показа могут меняться местами. Время поездки может корректироваться из-за дорожной ситуации.

Обратите внимание: если в состав вашей группы входит 8 и более детей (до 17 лет включительно) без сопровождения родителей, пожалуйста обсудите возможность проведения экскурсии с организатором до внесения предоплаты.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Искусств в Петербурге (метро "Невский проспект" или "Гостиный двор")
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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