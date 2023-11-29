Из Петербурга вы отправитесь в мир роскоши и во времена Российской империи! В нашей программе главное в Царском Селе в сопровождении профессиональных гидов: прогулка по Екатерининскому парку с его разнообразными павильонами и насыщенная экскурсия по Екатерининскому дворцу с посещением Янтарной комнаты.

Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Дорога в одну сторону займёт около 1,5 часов; предусмотрена путевая экскурсия.

Екатерининский парк. В Царском Селе вы в первую очередь пройдёте по старому регулярному парку, который, по преданию, основан самим Петром I. Увидите не только аллеи, цветники и водные пространства, но и красивейшие павильоны — Камеронову галерея, Холодные бани, Чесменскую колонну, Грот и Эрмитаж.

Екатерининский дворец — шедевр русского барокко и главная цель экскурсии. Вы перенесётесь в эпоху Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II, изучая вместе с гидом Золотую анфиладу и роскошные апартаменты. Основное внимание уделено двум локациям: Большому зеркальному залу с паркетом из морёного дуба и Янтарной комнате, утерянной и воссозданной по чертежам и эскизам за 24 года.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе

Всё перечисленное в программе и все билеты включены в стоимость

Экскурсию по пути проводит гид из нашей команды, экскурсию во дворце проводят местные гиды

Объекты показа могут меняться местами. Время поездки может корректироваться из-за дорожной ситуации.

Обратите внимание: если в состав вашей группы входит 8 и более детей (до 17 лет включительно) без сопровождения родителей, пожалуйста обсудите возможность проведения экскурсии с организатором до внесения предоплаты.