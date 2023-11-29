Удобный и познавательный способ посетить великолепную императорскую резиденцию
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 125 ₽
|Дети до 14 лет
|1 700 ₽
|Пенсионеры
|1 955 ₽
|Студенты
|1 955 ₽
Описание
Что вас ожидает
Дорога в одну сторону займёт около 1,5 часов; предусмотрена путевая экскурсия.
Екатерининский парк. В Царском Селе вы в первую очередь пройдёте по старому регулярному парку, который, по преданию, основан самим Петром I. Увидите не только аллеи, цветники и водные пространства, но и красивейшие павильоны — Камеронову галерея, Холодные бани, Чесменскую колонну, Грот и Эрмитаж.
Екатерининский дворец — шедевр русского барокко и главная цель экскурсии. Вы перенесётесь в эпоху Екатерины I, Елизаветы Петровны и Екатерины II, изучая вместе с гидом Золотую анфиладу и роскошные апартаменты. Основное внимание уделено двум локациям: Большому зеркальному залу с паркетом из морёного дуба и Янтарной комнате, утерянной и воссозданной по чертежам и эскизам за 24 года.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе
- Всё перечисленное в программе и все билеты включены в стоимость
- Экскурсию по пути проводит гид из нашей команды, экскурсию во дворце проводят местные гиды
- Объекты показа могут меняться местами. Время поездки может корректироваться из-за дорожной ситуации.
Обратите внимание: если в состав вашей группы входит 8 и более детей (до 17 лет включительно) без сопровождения родителей, пожалуйста обсудите возможность проведения экскурсии с организатором до внесения предоплаты.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Искусств в Петербурге (метро "Невский проспект" или "Гостиный двор")
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.