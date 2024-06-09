Что за район такой — Гвардейские Пески? Начался он с лесной просеки по направлению к Невской першпективе. Затем появилась военная слобода, где размещались армейские полки. Ну а потом район стал местом, где гвардейцы жили и служили, воевали и развлекались, дрались на дуэлях, писали стихи и совершали дворцовые перевороты. Об этом и многом другом мы с вами поговорим на экскурсии!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Гвардейские Пески — исторический район Петербурга, где старинные здания офицерских собраний, госпиталей, казарм, военно-учебных заведений, полковых церквей и манежей по сей день радуют глаз своей архитектурой, и многое могут рассказать о своих прежних обитателях. Здесь даже внешний вид построек в стиле классицизма, строгие фасады с рядами колонн, напоминают солдат, застывших в строю.

Маршрут экскурсии

Мы начнем от площади Восстания (Знаменской) — главной площади Февральской революции, в которой активно участвовала гвардия

Пройдем про Суворовскому проспекту, названному так в честь 100-летия со дня смерти генералиссимуса

Заглянем в гвардейские переулки Басков, Виленский и пройдём по Преображенской улице к казармам Преображенского полка

По пути посетим Преображенский Всей Гвардии собор

Увидим Таврический сад и Конногвардейский дом светлейшего князя Потёмкина

Пойдем по Потемкинской и Таврическим улицам — одним из самых красивых на Песках к Николаевской академии Генерального штаба.

На фоне подлинных исторических декораций мы обсудим повседневную жизнь чинов гвардейских полков, их традиции и отличия друг от друга, а также подискутируем о том, чем являлась для Российской Империи гвардия. Вот некоторые темы для обсуждения: