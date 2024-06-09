Что за район такой — Гвардейские Пески? Начался он с лесной просеки по направлению к Невской першпективе. Затем появилась военная слобода, где размещались армейские полки.
Ну а потом район стал местом, где гвардейцы жили и служили, воевали и развлекались, дрались на дуэлях, писали стихи и совершали дворцовые перевороты. Об этом и многом другом мы с вами поговорим на экскурсии!
Ну а потом район стал местом, где гвардейцы жили и служили, воевали и развлекались, дрались на дуэлях, писали стихи и совершали дворцовые перевороты. Об этом и многом другом мы с вами поговорим на экскурсии!
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 14:00, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Гвардейские Пески — исторический район Петербурга, где старинные здания офицерских собраний, госпиталей, казарм, военно-учебных заведений, полковых церквей и манежей по сей день радуют глаз своей архитектурой, и многое могут рассказать о своих прежних обитателях. Здесь даже внешний вид построек в стиле классицизма, строгие фасады с рядами колонн, напоминают солдат, застывших в строю.
Маршрут экскурсии
- Мы начнем от площади Восстания (Знаменской) — главной площади Февральской революции, в которой активно участвовала гвардия
- Пройдем про Суворовскому проспекту, названному так в честь 100-летия со дня смерти генералиссимуса
- Заглянем в гвардейские переулки Басков, Виленский и пройдём по Преображенской улице к казармам Преображенского полка
- По пути посетим Преображенский Всей Гвардии собор
- Увидим Таврический сад и Конногвардейский дом светлейшего князя Потёмкина
- Пойдем по Потемкинской и Таврическим улицам — одним из самых красивых на Песках к Николаевской академии Генерального штаба.
На фоне подлинных исторических декораций мы обсудим повседневную жизнь чинов гвардейских полков, их традиции и отличия друг от друга, а также подискутируем о том, чем являлась для Российской Империи гвардия. Вот некоторые темы для обсуждения:
- Политическая роль: как гвардия обеспечила 100-летие дворцовых переворотов
- Героическая роль: сколько знаменитых людей служило в гвардии и в скольких знаменитых сражениях они участвовали
- Бытовые условия: как и где жили гвардейские солдаты и офицеры
ежедневно в 12:00, 14:00 и 16:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
возле станции метро «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 12:00, 14:00 и 16:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иветта — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 76 туристов
Здравствуйте! Я лицензированный гид. Люблю Петербург и люблю делиться знаниями о нём. Люблю переноситься в другую эпоху, в уже не существующий Петербург. Обращаю внимание на детали, характеры исторических личностей, рассказываюЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Квест
4 часа
Популярное предложение
Квест-экскурсия «Влюбись в Петербург, если осмелишься»: тайны города
Погрузитесь в атмосферу Санкт-Петербурга, разгадывая загадки и открывая неизведанные уголки города в увлекательном квесте
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Санкт-Петербург Есенина в компании поэта
О личностном и творческом становлении великого поэта на экскурсии по местам его славы
Начало: В районе метро Чернышевская
Сегодня в 13:30
Завтра в 11:30
2 670₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия Мой Петербург: Путешествие по душе города
Исследуйте Санкт-Петербург с экспертом, родившимся и выросшим в этих местах. Настоящее погружение в атмосферу города
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
1250011 250₽ за всё до 4 чел.