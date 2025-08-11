Погрузитесь в тайны старого Петербурга на увлекательном туре по дворам и парадным у метро Владимирская! Вы увидите легендарную парадную «Ромашка» в доходном доме Елисеевых и заглянете в квартиру Распутина, где сохранились подлинные интерьеры и уникальные артефакты. История оживает в каждом уголке этого загадочного места.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииТеперь в историческую квартиру Распутина можно попасть! На нашем маршруте мы посетим самые интересные парадные и дворы-колодцы в районе метро Владимирская, а также запечатлеем знаменитую жёлтую парадную «Ромашка» в доходном доме Елисеевых. Немного о самой квартире: Квартира, в которой жил Распутин, оставалась коммунальной почти целое столетие. Здесь не проводили капитального ремонта, не меняли ни окон, ни дверей, что позволило сохранить множество подлинных вещей, связанных с самим старцем. Включая пристройку на кухне, откуда племянница, находившаяся в гостях, слышала его последний разговор с Феликсом Юсуповым той самой ночью, после которой Григорий Ефимович так и не вернулся. Эта историческая аутентичность придает месту особенную энергетику. Исторические интерьеры квартиры: обои, мебель, дверные ручки и сами двери, — помогут погрузиться в ту эпоху. Сегодняшние владельцы квартиры — увлечённые жизнью Распутина петербуржцы, детально изучившие множество документов. Они пришли к выводу, что большинство слухов о Григории Ефимовиче — лишь результат предвзятой кампании по его очернению.
Проводится ежедневно по согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Квартира Распутина
- Дом Елисеевых
Что включено
- Услуги гида
- Фотографии в уникальной локации
- Незабываемые эмоции и впечатления
- Посещение квартиры Распутина
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Владимирская
Завершение: Кирочная улица, 24
Когда и сколько длится?
Когда: Проводится ежедневно по согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
11 авг 2025
Очень интересная экскурсия. Необычная. Нестандартная. Достойный экскурсовод Алексей. Поведал нам много нового. Супер
Е
Елена
6 авг 2025
Экскурсовод Алексей провел нас по дворам Санкт-Петербурга, были в квартире Распутина. Просто замечательная индивидуальная экскурсия! Время пролетела не заметно.
Ж
Жусева
24 мая 2025
Экскурсию брала для родителей. Все понравилось, спасибо
Т
Татьяна
11 фев 2025
Великолепная экскурсия! Прекрасный экскурсовод Марина! Спасибо ей за очень интересный рассказ. Мы многое узнали о истории города,. О его прекрасных улицах. Запоминающаяся информация построенная на диалоге. Спасибо экскурсоводу за знание темы и любовь к своему городу!
Е
Елена
8 янв 2025
Хорошая экскурсия, замечательный гид с которым можно обсудить различные исторические темы. Мы увидели интересные парадные, доходные дома, а также посетили квартиру Распутина. Спасибо большое
