Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в тайны старого Петербурга на увлекательном туре по дворам и парадным у метро Владимирская! Вы увидите легендарную парадную «Ромашка» в доходном доме Елисеевых и заглянете в квартиру Распутина, где сохранились подлинные интерьеры и уникальные артефакты. История оживает в каждом уголке этого загадочного места. 5 5 отзывов

Влад Ваш гид в Санкт-Петербурге Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-6 человек Как проходит Пешком Когда Проводится ежедневно по согласованию с гидом.

Описание экскурсии Теперь в историческую квартиру Распутина можно попасть! На нашем маршруте мы посетим самые интересные парадные и дворы-колодцы в районе метро Владимирская, а также запечатлеем знаменитую жёлтую парадную «Ромашка» в доходном доме Елисеевых. Немного о самой квартире: Квартира, в которой жил Распутин, оставалась коммунальной почти целое столетие. Здесь не проводили капитального ремонта, не меняли ни окон, ни дверей, что позволило сохранить множество подлинных вещей, связанных с самим старцем. Включая пристройку на кухне, откуда племянница, находившаяся в гостях, слышала его последний разговор с Феликсом Юсуповым той самой ночью, после которой Григорий Ефимович так и не вернулся. Эта историческая аутентичность придает месту особенную энергетику. Исторические интерьеры квартиры: обои, мебель, дверные ручки и сами двери, — помогут погрузиться в ту эпоху. Сегодняшние владельцы квартиры — увлечённые жизнью Распутина петербуржцы, детально изучившие множество документов. Они пришли к выводу, что большинство слухов о Григории Ефимовиче — лишь результат предвзятой кампании по его очернению.

Что можно увидеть на экскурсии? Квартира Распутина

Дом Елисеевых

Фотографии в уникальной локации

Незабываемые эмоции и впечатления

Что включено Услуги гида Фотографии в уникальной локации Незабываемые эмоции и впечатления Посещение квартиры Распутина Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Метро Владимирская Завершение: Кирочная улица, 24 Когда и сколько длится? Когда: Проводится ежедневно по согласованию с гидом. Экскурсия длится около 2 часов Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.