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Индивидуальная обзорная экскурсия "Мой Петербург"

4.8
11 отзывов
Антон Ш.
Антон Ш. – Гид из Санкт-Петербурга
Я покажу вам незабываемые контрасты Петербурга — от величественных дворцов и соборов до бесконечных лабиринтов дворов-колодцев.

Передвигаться по городу мы будем на белоснежном Мерседесе, а для больших компаний у меня есть комфортный минивен.

Приятным бонусом станут фотографии 📸, которые сохранят для вас самые запоминающиеся моменты путешествия.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 📸Фото на память
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👀Идеально для первого визита
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Индивидуальная обзорная экскурсия "Мой Петербург"
Индивидуальная обзорная экскурсия "Мой Петербург"

Что вы увидите

  • Маршрут (по согласованию): Петропавловская крепость
  • Троицкий мост
  • Марсово поле
  • Летний сад
  • Фонтанка
  • Михайловский замок
  • Невский проспект
  • Казанский собор
  • Спас на крови
  • Дворцовая площадь
  • Эрмитаж
  • Исаакиевский собор
  • Стрелка В. О.
  • несколько знаменитых проходных дворов-колодцев
  • типичные Питерские “парадные”.
Я покажу вам незабываемые контрасты Петербурга - от величественных дворцов и соборов до бесконечных лабиринтов дворов-колодцев. Передвигаться по городу мы будем на белоснежном Мерседесе, а для больших компаний у меня есть комфортный минивен. Приятным бонусом станут фотографии 📸, которые сохранят для вас самые запоминающиеся моменты путешествия.
Вы увидите Петербург глазами человека, который здесь родился и вырос. Вместе с вами мы перенесемся в прошлое, следуя через три столетия истории 📖 одного из красивейших городов мира.
Кроме основных исторических фактов, я поделюсь с вами увлекательными историями о повседневной жизни наших предков и том, как развивался город 🏙️. Также я раскрою вам тайны и легенды Петербурга, которые он бережно хранит. История и атмосфера этого удивительного города точно не оставит Вас равнодушным, сделав Вашу поездку незабываемой.
Что входит
  • Для компаний от 1 до 3 человек экскурсия проходит на легковом автомобиле Mercedes E-class (входит в стоимость)
  • Для компаний от 4 до 6 человек экскурсия проходит на минивене Hyundai H-1 (с доплатой 500 руб. )
  • Начало и окончание экскурсии в любом удобном для вас месте в пределах центра города.
Начало
🚩 В любом удобном месте в центре города
Место завершения
🏁 В центре города по согласованию
Индивидуальная обзорная экскурсия "Мой Петербург"
Индивидуальная обзорная экскурсия "Мой Петербург"
Индивидуальная обзорная экскурсия "Мой Петербург"
Индивидуальная обзорная экскурсия "Мой Петербург"
Индивидуальная обзорная экскурсия "Мой Петербург"

Выберите дату для встречи

  • Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете спросить как будет проходить фото-прогулка до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Антон Ш.
Антон Ш.
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11 отзывов оставили туристы

Антон Ш. проводит ещё 2 экскурсии

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