Я покажу вам незабываемые контрасты Петербурга - от величественных дворцов и соборов до бесконечных лабиринтов дворов-колодцев. Передвигаться по городу мы будем на белоснежном Мерседесе, а для больших компаний у меня есть комфортный минивен. Приятным бонусом станут фотографии 📸, которые сохранят для вас самые запоминающиеся моменты путешествия.

Вы увидите Петербург глазами человека, который здесь родился и вырос. Вместе с вами мы перенесемся в прошлое, следуя через три столетия истории 📖 одного из красивейших городов мира.

Кроме основных исторических фактов, я поделюсь с вами увлекательными историями о повседневной жизни наших предков и том, как развивался город 🏙️. Также я раскрою вам тайны и легенды Петербурга, которые он бережно хранит. История и атмосфера этого удивительного города точно не оставит Вас равнодушным, сделав Вашу поездку незабываемой.