Откройте для себя Исаакиевский собор — один из самых впечатляющих архитектурных памятников Санкт-Петербурга! Мы детально осмотрим колонны и скульптурное оформление фасадов, а затем — мозаики и живопись внутреннего убранства.
Поговорим об истории строительства и архитектурных особенностях собора, его судьбе во время блокады и важной роли в жизни города.
Описание билета
Прогулка от Медного всадника на Сенатской площади до Исаакиевского собора.
История собора — от скромной деревянной церкви до монументального храма, возведённого Огюстом Монферраном. Вы услышите о новаторских инженерных решениях, сложностях и легендах, связанных со строительством.
Архитектурные особенности: мы рассмотрим величественные колонны, купол, скульптурное оформление фасадов. Обсудим стиль собора и его место в парадном облике Санкт-Петербурга.
Внутреннее убранство: вы полюбуетесь великолепием мозаик, живописи, отделки из полудрагоценных камней. Узнаете о художниках и скульпторах, работавших над созданием этого шедевра.
Организационные детали
- Входные билеты включены в стоимость
- Мы не поднимаемся на колоннаду (при желании вы можете посетить её самостоятельно после экскурсии)
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Петровском сквере
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 656 туристов
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года. Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
3 ноя 2025
Нелли Геннадиевна-отличный гид!! Прекрасная структурированная подача материала и очень интересно. Очень всем советуем!!
