хорошо, рассказывал и по пути вперед и на обратном рути по приезду в город

Поставила 5,но вообще с натягом 4,3+.

тк пишу первый отзыв, не хочется портить рейтинг

-

Тобиш в моей голове навсегда, можно быть презентабельнее

гатчина многие обьекты в реставрации, кажется что на половину он закрыт, внутри вл многих залах очень неприятный запах, как говорят сами музейные сотрудники от ковров и натертого паркета

парк закрыт на просушку,

Есть с чем сравнить, другие экскурсии более выйгрышны в цене и более зрелищны, соответсьвенно содержательны, за 3500 чего то мне не хватило