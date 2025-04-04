Эта императорская резиденция напоминает больше замок, чем традиционный русский дворец. Величественное здание соединило в себе различные стили — от барокко до классики. Вы увидите его продуманные интерьеры и узнаете об истории и строительстве. А в летний период ещё прогуляетесь по пейзажному парку.
Описание экскурсии
- Экскурсия по дороге в Гатчину. Вы узнаете об истории и достопримечательностях Санкт-Петербурга и Гатчины.
- Посещение Большого Гатчинского дворца. Рассмотрите парадные залы, спальню, будуары и личные комнаты императора Николая I, а также таинственный подземный ход. Услышите о создании дворца, жизни царской семьи в нём и судьбе резиденции в годы ВОВ.
- Экскурсия по парку (с мая по октябрь). Полюбуетесь живописными ландшафтами, мостами, павильонами и памятниками.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автобусе Higer, Mercedes или Yutong.
- Входные билеты во дворец включены в стоимость.
- Программу рекомендуем для взрослых и детей от 7 лет.
- Экскурсию во дворце и парке проводит местный экскурсовод. Экскурсию по дороге в Гатчину проведёт один из гидов нашей команды.
Особенности бронирования:
- Оставшуюся часть суммы нужно оплатить не менее чем за 3 дня до экскурсии по ссылке от организатора. Оплата на месте невозможна.
- После оплаты вам на почту придёт чек.
- При отмене экскурсии по вашей инициативе не менее, чем за 48 часов, мы вернём 100% стоимости.
- По уважительной причине, например, по болезни при предоставлении справки, сделаем 100% возврат, даже если вы отмените экскурсию менее чем за 48 часов.
во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 13:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4850 ₽
|Пенсионеры
|4650 ₽
|Школьники
|4650 ₽
|Студенты
|4650 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Гостиный Двор»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 238 туристов
Работа нашей команды — показывать вам лучшие достопримечательности, рассказать об истории и культуре Петербурга. С нами вы можете познакомиться со множеством интересных фактов, легенд и архитектурных особенностей Северной столицы. Будем рады показать вам один из красивейших городов мира — Санкт-Петербург!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Людмила
4 апр 2025
Поездка 3.04.25
+
Автобус новый, чистый большой,
Ждали и начали поездку в 13.14- опаздала женщина, хотя в эл бидетах значилось прийти за 20 мин до начала экскурсии
Павел экскурсовод, очень старался, слышно его было
+
Автобус новый, чистый большой,
Ждали и начали поездку в 13.14- опаздала женщина, хотя в эл бидетах значилось прийти за 20 мин до начала экскурсии
Павел экскурсовод, очень старался, слышно его было
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Групповая
По следам императоров: Царское Село, Павловск и Гатчина
Посетить три резиденции русских монархов в однодневном автобусном туре из Санкт-Петербурга
Начало: На Площади Островского
12 ноя в 09:00
15 ноя в 09:00
2500 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 12 чел.
Прогулка по историческим улочкам Гатчины
Откройте непарадную сторону Гатчины! Прогулка по уютным улочкам, посещение Егерской слободы и множество историй о прошлом города ждут вас
Начало: У Большого Гатчинского дворца. Но мы можем встрети...
11 ноя в 10:30
14 ноя в 10:00
6750 ₽
7500 ₽ за всё до 12 чел.
Групповая
Автобусная экскурсия в Гатчину: Приоратский и Большой дворец
Начало: Набережная канала Грибоедова, 17
13 ноя в 13:15
15 ноя в 13:15
3300 ₽ за человека