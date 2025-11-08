Приглашаем в атмосферное путешествие по Южной Карелии. Здесь необычная красота природы обрамляет памятники архитектуры и напоминает кадры знаменитых фильмов. Вы познакомитесь с историей этих мест и полюбуетесь северными ландшафтами. Мы спланировали программу таким образом, чтобы она была насыщенной и при этом неутомительной.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Горный парк «Рускеала» — единственный в России горный парк-музей. Мраморный каньон с бирюзовой водой и крутыми скалами создаёт уникальный пейзаж. Прогулка по тропам и смотровым площадкам позволит рассмотреть игру света на камне и понять, как этот промышленный объект прошлого превратился в памятник природы и культуры.

Крепость Корела (Кексгольм) — её мощные каменные стены пережили множество осад. Вы узнете о военной истории региона и, наверняка, вспомните кадры из фильма «Брат», которые здесь снимали.

Водопады Ахвенкоски — одно из самых живописных мест Приладожья, знакомое по ленте «А зори здесь тихие…». Вы полюбуетесь стремительными потоками в окружении северного леса, пройдёте по обустроенным тропам и прикоснётесь к жизни маленьких карельских поселений.

А ещё вы зайдёте в музей иван-чая, попробуете этот северный напиток и посетите карельскую рыбную лавку, где при желании купите что-то из местных деликатесов.

Ориентировочный тайминг поездки

7:00 — отправление от Казанского собора

7:40 — отправление от ст. м. «Проспект Просвещения»

9:50 — 10:20 — крепость Корела

11:40 — 11:55 — посещение музея Иван-чая с дегустацией

12:30 — 13:30 — обед

14:15 — 15:00 — водопады Ахвенкоски

15:15 — 17:45 — горный парк «Рускеала»

19:30 — 19:50 — посещение карельской рыбной лавки

23:00 — прибытие в Санкт-Петербург (ст. м. «Проспект Просвещения»)

23:30 — прибытие в Санкт-Петербург (Казанский собор)

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автобусе Golden Dragon, Yutong, Jintong или Kinlong

После бронирования вы получите SMS с ссылкой на оплату. После перевода оставшейся стоимости на вашу электронную почту придут билет и чек. Также возможна оплата в офисе, банковским переводом и по счёту (согласуем в переписке)

Ограничение по возрасту 3+

В автобусе гид будет вести трассовую экскурсию, а также будет сопровождать вас на некоторые объекты программы

Дополнительные расходы