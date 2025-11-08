Из Петербурга - в горный парк «Рускеала», к крепости Корела и водопадам
Пройти по лесным тропам к старинным штольням и полюбоваться бирюзовой водой мраморного каньона
Приглашаем в атмосферное путешествие по Южной Карелии.
Здесь необычная красота природы обрамляет памятники архитектуры и напоминает кадры знаменитых фильмов. Вы познакомитесь с историей этих мест и полюбуетесь северными ландшафтами. Мы спланировали программу таким образом, чтобы она была насыщенной и при этом неутомительной.
Описание экскурсии
Горный парк «Рускеала» — единственный в России горный парк-музей. Мраморный каньон с бирюзовой водой и крутыми скалами создаёт уникальный пейзаж. Прогулка по тропам и смотровым площадкам позволит рассмотреть игру света на камне и понять, как этот промышленный объект прошлого превратился в памятник природы и культуры.
Крепость Корела (Кексгольм) — её мощные каменные стены пережили множество осад. Вы узнете о военной истории региона и, наверняка, вспомните кадры из фильма «Брат», которые здесь снимали.
Водопады Ахвенкоски — одно из самых живописных мест Приладожья, знакомое по ленте «А зори здесь тихие…». Вы полюбуетесь стремительными потоками в окружении северного леса, пройдёте по обустроенным тропам и прикоснётесь к жизни маленьких карельских поселений.
А ещё вы зайдёте в музей иван-чая, попробуете этот северный напиток и посетите карельскую рыбную лавку, где при желании купите что-то из местных деликатесов.
Ориентировочный тайминг поездки
7:00 — отправление от Казанского собора 7:40 — отправление от ст. м. «Проспект Просвещения» 9:50 — 10:20 — крепость Корела 11:40 — 11:55 — посещение музея Иван-чая с дегустацией 12:30 — 13:30 — обед 14:15 — 15:00 — водопады Ахвенкоски 15:15 — 17:45 — горный парк «Рускеала» 19:30 — 19:50 — посещение карельской рыбной лавки 23:00 — прибытие в Санкт-Петербург (ст. м. «Проспект Просвещения») 23:30 — прибытие в Санкт-Петербург (Казанский собор)
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автобусе Golden Dragon, Yutong, Jintong или Kinlong
Поездка проходит на комфортабельном автобусе Golden Dragon, Yutong, Jintong или Kinlong
Ограничение по возрасту 3+
В автобусе гид будет вести трассовую экскурсию, а также будет сопровождать вас на некоторые объекты программы
Дополнительные расходы
Входной билет в парк «Рускеала» — 650 ₽ (450 ₽ — студенты и пенсионеры, 400 ₽ — школьники)
По желанию оплачивается обед — от 650 ₽ за чел., проход по экотропе и навесным мостикам над водопадом — от 500 ₽ (от 400 ₽ для пенсионеров, детей и студентов), вход на территорию крепости Корела — от 200 ₽ (100 ₽ для студентов и пенсионеров) и другие развлечения в парке
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1107 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот.
Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением.
маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением.
Хотите отдохнуть от городской суеты? Поезжайте с нами! Глухие леса, зеркальные озёра, древние крепости и уютные этнодеревни — всё это ждёт вас в наших турах.
Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища.
Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!
Отзывы и рейтинг
Основано на последних 30 из 35 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Елена
8 ноя 2025
Рекомендую посетить Рускеала. Это волшебное место. Если Вы вегетарианец,берите еду с собой,в кафе мясная еда. В автобусе есть нельзя,но это и хорошо. Можно есть на остановках,а их достаточно. В автобусе не читать дальше
было зарядки для телефона,но можно было подзарядиться в кафе. В самом парке было дано достаточно времени,чтобы нагуляться,перекусить,все посмотреть. Купить сувениры. Билеты на вход можно приобрести у гида. Берите наличные. Некоторые уехали из парка на ретро поезде,потом мы их забрали в Сартавала. Не было задержек никаких. Все по плану. Благодарю.
С
Светлана
7 ноя 2025
Хорошая экскурсия. Рекомендую 🤗
С
Сергей
27 окт 2025
Сама экскурсия хорошая, но экскурсовод рассказывала мало, на обратном пути вообще молчала.
Л
Людмила
15 окт 2025
Сама программа очень хорошая, не смотря на небольшой дождь, но мы поехали подготовленные. Очень красивые виды Карелии. Были с ребенком, понравилось ходить по навесным мостикам. Но вот туристки сидевшие сзади читать дальше
вели себя отвратительно. Вроде женщины за 40, включали громко ролики на своем телефоне, на замечание убавить, огрызались. Автобус 50 человек и дети, никому не хочется слушать их ролики про всякую не цензуру. Наушники одеть отказались, продолжали хихикать. Понимаю хочется представить себя молодыми, но видимо в 13 лет решили вернуться. Не первый раз едем с данной компанией, но с таким эгоизмом и неадекватным поведением сталкиваюсь впервые.
Е
Елена
3 окт 2025
Случайно попался данный сервис. . Были опасения…. НО, почти всё, что было забронировано с оценкой 5+. По данной экскурсии - хотелось бы информацию о номере автобуса, а не бегать между несколькими, читать дальше
в том числе с одинаковыми номерами на стекле или просто маршрутами….. бвло очень раздражающе. Экскурсовод была достаточно раздражена, но информацию по дороге излагала интересно, почти по всей трассе. Билеты в парк Рускеала пришлось покупать самим в приложении, что странно (в прошлом году с другим агентством так не было). Водитель иногда лихачил, необоснованно. Было с чем сравнить, и при равной стоимости экскурсии - не было экскурсовода по парку, что очень плохо, так как там сам интерес в совокупности истории, информации и прекрасного парка…. Разочарование. Сам сервис однозначного рекомендую.
Елена
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Спасибо, что поделились впечатлением и отметили сильные стороны экскурсии. Нам жаль, что организация посадки в автобус и отсутствие экскурсионного сопровождения читать дальше
в парке Рускеала оставили у вас ощущение неудобства. Мы учтём ваши пожелания и передадим их организаторам для корректировки.
Что касается билетов: в прошлом сезоне стоимость туров с уже включёнными билетами была ниже, но сейчас цены выросли, поэтому экскурсия с входными билетами идёт по более высокой цене. Именно поэтому данный тур предлагается в варианте без включённых билетов — чтобы гости могли выбрать формат участия.
Спасибо за ваш отзыв, он помогает нам совершенствовать сервис. Будем рады видеть вас снова!
Оксана
30 сен 2025
Мраморный карьер, безусловно, прекрасен, как и природа Карелии вообще, в парке многое изменилось к лучшему со времени прошлого посещения, но если готовитесь не просто погулять, любуясь природой в Рускеала и читать дальше
на водопадах, а ещё получить информацию об истории и культуре, то не обольщайтесь. Наш гид Анна была крайне скупа на подобные вещи, к сожалению. Зато мы два раза заезжали в рыбный магазин по пути туда и обратно. Китайские автобусы не очень хорошие для людей высокого роста, мне было некуда деть ноги, которые очень затекли от долгой поездки в неудобной позе. На стадии бронирования узнавала про выбор мест в автобусе, мне ответили, что расскадка свободная, по факту же было немало сидений с табличкой "бронь". В общем, непонятно, кому можно бронировать и каким образом. А вот наш водитель Константин просто виртуоз, отлично справился со своими задачами, аккуратно, но быстро преодолев серпантин, и чутко пеагируяина дорожную ситуацию
Елена
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Спасибо за ваш подробный отзыв! Мы рады, что вам понравилась красота Карелии и что вы высоко оценили работу водителя Константина читать дальше
— обязательно передадим ему ваши тёплые слова.
Нам жаль, что экскурсионная часть не оправдала ожиданий и информации от гида оказалось недостаточно. Ваши замечания по подаче материала и организации остановок уже переданы руководителю программы. Также уточним правила рассадки и бронирования мест, чтобы у гостей не возникало недопонимания.
Ваш отзыв поможет нам улучшить организацию и сделать поездки более комфортными и информативными. Будем рады видеть вас снова!
А
Александр
30 сен 2025
Если кратко: ехать стоит. Что не понравилось: цена за обед в кафе "golden rose" явно завышена. Место грязное и непрезентабельное. Лучше покушать в форелевом магазине. Деньги почти те же, зато вкусно. Автобус конечно не самый удобный: места для ног мало, столиков нет итд. Совет: в Рускеала обязательно возьмите экскурсию в подземелье, она того стоит.
Гайнутдинова
30 сен 2025
Надо понимать что время ограничено в этом туре,но за эти деньги самое то! За один день такую площадь не осматривать это надо понимать. Любовь к Карелии. Приеду ещё.
Н
Наталья
28 сен 2025
👍👍👍
Анастасия
25 сен 2025
Потрясающая экскурсия. Столько эмоций и впечатлений! Советую!
М
Марина
19 сен 2025
Экскурсия отличная. Посетили красивые места Карелии на комфортабельном автобусе с отличным гидом. Очень понравилось сопровождение гида. Все в пути рассказала о Карелии, подсказывала по продуктам Карелии. Что можно улучшить? Питание в кафе на 3-4*, (борщ невкусный). В парке Рускэала надо предлагать не только входной билет, а с экскурсией. Было интересно услышать историю этого парка.
Наташа
19 сен 2025
Замечательное место для прогулок
О
Ольга
17 сен 2025
Побывать в Карелии и увидеть самые запоминающийся места этого края за 1 день!? Невероятно, но факт, состоявшийся! Благодаря слаженной работе всех сотрудников, участвовавших в этом мероприятии. Отдельное спасибо Александру К. читать дальше
за интересный, при этом четкий рассказ о тех местах, которые мы проезжали и, конечно, в которых побывали. Он большой молодец. Нас было много, но он умело организовал весь день нашего пребывания до позднего вечера. Спасибо.
А
Анастасия
16 сен 2025
Ужас, а не экскурсия. 6:30 нас забрали. В 13:00 на месте. НИКАКОГО экскурсионного сообщения! 6 часов езды, 30 минут водопады. Опять 6 часов езды, 45 минут Рускеалы! Нет! Нет! И нет! Экскурсионного сопровождения не будет! Разочарование total.❗️
Елена
Ответ организатора:
Здравствуйте!
Нам искренне жаль, что поездка оставила у вас столь негативное впечатление. Мы понимаем, как неприятно провести много времени в дороге читать дальше
и не получить ожидаемого экскурсионного сопровождения.
Ваш отзыв уже передан руководителю программы и гиду, чтобы мы могли разобраться, почему не было должного сопровождения по маршруту и как можно улучшить организацию таких поездок.
Спасибо, что нашли время поделиться впечатлением — именно такие отзывы помогают нам видеть слабые места и работать над качеством. Надеемся, что у нас будет возможность показать вам Карелию с другой, более вдохновляющей стороны.
И
Инна
15 сен 2025
Красивая природа. Было интересно, только поменьше бы информации о магазинах, рыбной лавке и т. д