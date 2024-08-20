Пройти по рекам и каналам Петербурга только со своей компанией и увидеть центр города с воды
Как красиво завершить (а может быть, начать?) день в Северной столице? Конечно, отправиться к разводным мостам! Мы предлагаем сделать это в камерной обстановке, на комфортабельном катере, на который можно взять напитки и еду.
Вы пройдёте по главным водным артериям, насладитесь видами ночного Петербурга и запечатлите момент, когда будут разводить мосты.
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1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 00:15, 23:55
Описание водной прогулки
🌉 Вы пройдёте на катере по основным водным артериям Города на Неве, оцените архитектуру в ночной подсветке и, конечно, увидите разведение Дворцового и Троицкого мостов. Маршрут может быть скорректирован в соответствии с вашими пожеланиями.
🚤 В вашем распоряжении катер вместимостью от 6 до 11 человек, удобные диваны, уборная, тент и столик, где вы можете организовать поздний ужин. По вашему желанию капитан включит музыку или аудиогид c основной информацией о городе.
Стоимость указана за катер вместимостью до 6 пассажиров, если вас больше или вы хотели бы катер просторнее, то можно согласовать другое судно за дополнительную плату (фото в галерее): — Катер «Пикассо» (до 8 человек) — доплата 3100 руб. — Катер «Да Винчи» (до 11 человек) — доплата 7100 руб.
Маршрут прогулки
Фонтанка — канал Грибоедова — Крюков канал — Мойка — Фонтанка — Нева — Центральная акватория Невы — Фонтанка.
Организационные детали
Прогулка продлится 2 часа. Отправление ежедневно в 00:00.
Сопровождения гида не предполагается: с вами будет капитан катера из нашей команды
Обратите внимание
Прогулка проводится для компаний от 6 до 11 человек (в зависимости от выбранного катера) — это максимальная вместимость катера, включая маленьких детей. Превышение вместимости водного судна является административным правонарушением и ведёт к санкциям.
Обратите внимание: иногда по решению Мостотреста мосты не разводят — наша прогулка при этом состоится и пройдёт по запланированному маршруту
Возможны отмены или перенос прогулок из-за погоды или закрытия движения в акватории Невы или на каналах
Использовать пиротехнические изделия на борту запрещено
В обслуживании может быть отказано лицам в алкогольном опьянении
Дополнительные возможности
Вы можете организовать ужин/перекус на борту судна — заранее согласовав это в переписке. Уборка экипажем не предусмотрена, поэтому просим позаботиться о чистоте после себя.
На катере есть пледы, в которые можно закутаться. Однако в любом случае рекомендуем взять с собой тёплую одежду — ночью на воде прохладно.
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Афина — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 42983 туристов
Меня зовут Афина, я представляю одно из крупнейших туристических агентств Петербурга. Вместе с командой мы разрабатываем экскурсии, которые звучат из динамиков уютных комфортабельных теплоходов. Также проводим туры для больших групп с сопровождением лицензированного гида. Теплоходы судоходной компании отличаются новизной, изысканным дизайном, комфортабельностью, высоким уровнем сервиса.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталия
20 авг 2024
Были на данной прогулке с дочкой. Включили аудиогид. Ненавязчиво, но все же интересно путешествовать и понимать, что вокруг тебя, чуть - чуть погрузили в историю. Сама прогулка на катере прекрасна. Ночной Санкт-Петербург с воды неописуемо красив. Приятный ветерок, вежливый капитан нашего катера дополнили приятные впечатления. Спасибо и с удовольствием вернусь с семьей и друзьями.