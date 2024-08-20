Как красиво завершить (а может быть, начать?) день в Северной столице? Конечно, отправиться к разводным мостам! Мы предлагаем сделать это в камерной обстановке, на комфортабельном катере, на который можно взять напитки и еду. Вы пройдёте по главным водным артериям, насладитесь видами ночного Петербурга и запечатлите момент, когда будут разводить мосты.

Описание водной прогулки

🌉 Вы пройдёте на катере по основным водным артериям Города на Неве, оцените архитектуру в ночной подсветке и, конечно, увидите разведение Дворцового и Троицкого мостов. Маршрут может быть скорректирован в соответствии с вашими пожеланиями.

🚤 В вашем распоряжении катер вместимостью от 6 до 11 человек, удобные диваны, уборная, тент и столик, где вы можете организовать поздний ужин. По вашему желанию капитан включит музыку или аудиогид c основной информацией о городе.

Стоимость указана за катер вместимостью до 6 пассажиров, если вас больше или вы хотели бы катер просторнее, то можно согласовать другое судно за дополнительную плату (фото в галерее):

— Катер «Пикассо» (до 8 человек) — доплата 3100 руб.

— Катер «Да Винчи» (до 11 человек) — доплата 7100 руб.

Маршрут прогулки

Фонтанка — канал Грибоедова — Крюков канал — Мойка — Фонтанка — Нева — Центральная акватория Невы — Фонтанка.

Организационные детали

Прогулка продлится 2 часа. Отправление ежедневно в 00:00.

Сопровождения гида не предполагается: с вами будет капитан катера из нашей команды

Обратите внимание

Прогулка проводится для компаний от 6 до 11 человек (в зависимости от выбранного катера) — это максимальная вместимость катера, включая маленьких детей. Превышение вместимости водного судна является административным правонарушением и ведёт к санкциям.

Обратите внимание: иногда по решению Мостотреста мосты не разводят — наша прогулка при этом состоится и пройдёт по запланированному маршруту

Возможны отмены или перенос прогулок из-за погоды или закрытия движения в акватории Невы или на каналах

Использовать пиротехнические изделия на борту запрещено

В обслуживании может быть отказано лицам в алкогольном опьянении

Дополнительные возможности