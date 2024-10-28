Представьте себе ночное путешествие по водным артериям Петербурга, где каждый миг наполнен ощущением романтики.
Небо подсвечено отблесками фонарей, набережные отражаются в зеркальной глади, а впереди главное зрелище спящего города. Мы подойдём к мостам максимально близко. Почувствуем тишину ночного Петербурга вдали от туристических толп.
Небо подсвечено отблесками фонарей, набережные отражаются в зеркальной глади, а впереди главное зрелище спящего города. Мы подойдём к мостам максимально близко. Почувствуем тишину ночного Петербурга вдали от туристических толп.
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00
Описание водной прогулки
- Стартуем на набережной Мойки у Юсуповского дворца.
- Пройдём по Мойке мимо Новой Голландии и Мариинского театра в ночной подсветке.
- По Зимней канавке проплывём под Эрмитажным мостом и ощутим близость к центру исторического Петербурга.
- Выйдя в Неву, увидим Дворцовый мост, который поднимется, открывая путь большим судам. Рассмотрим силуэты Эрмитажа, Адмиралтейства и Петропавловской крепости.
- Вы узнаете о том, как мосты стали неотъемлемой частью жизни Петербурга, какую роль они играли и продолжают играть в истории города.
- Дойдём до Троицкого моста, пролёты которого также взлетят над Невой.
- Увидим, как медленно поднимаются другие мосты, пропуская под собой корабли, и ощутим мощь инженерной мысли.
- Через Крюков канал вернёмся на Мойку. По пути увидим ночную Коломну и Никольский морской собор.
- Завершим прогулку под звуки мелодий и с настроением, которое останется с вами надолго.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги капитана и прогулка на комфортабельном катере. Живой гид или аудиогид на катере не предусмотрены.
- На судне есть спасательные жилеты, перед прогулкой проводится инструктаж по технике безопасности. Имеются пледы и зонтики.
- Маршрут может немного видоизменяться.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Мойки или на канале Грибоедова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Влад — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1182 туристов
Всем привет! Меня зовут Влад, я с командой провожу экскурсии по непарадному Петербургу. Будем рады показать вам любимый город таким, каким его видим мы: неформальным и очень насыщенным. Постараемся раскрыть вам его самые потайные места, куда сложно попасть без настоящего проводника. До скорой встречи!Задать вопрос
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
2 часа
Водная прогулка
Ночная прогулка на катере по Неве и развод мостов
Начало: Набережная реки Фонтанки, дом,112 (пирс)
Расписание: С понедельника по воскресенье в 23:59 ночи
Сегодня в 23:30
Завтра в 00:00
от 16 000₽ за всё до 11 чел.
2 часа
Водная прогулка
К разводным мостам Петербурга на катере
Начало: Наб. реки Фонтанки, д. 71, причала
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 23:50
Завтра в 23:50
2 990₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
Ночной Петербург 2 в 1 - обзорная экскурсия и развод мостов на катере
Начало: Набережная реки Мойки, д. 11
Расписание: Ежедневно в 23:30
21 апр в 23:30
22 апр в 23:30
18 000₽ за всё до 5 чел.