На катере - к разводным мостам ночного Петербурга

Почувствовать атмосферу города, когда развод мостов превращается в настоящее искусство
Представьте себе ночное путешествие по водным артериям Петербурга, где каждый миг наполнен ощущением романтики.

Небо подсвечено отблесками фонарей, набережные отражаются в зеркальной глади, а впереди главное зрелище спящего города. Мы подойдём к мостам максимально близко. Почувствуем тишину ночного Петербурга вдали от туристических толп.
На катере - к разводным мостам ночного Петербурга
На катере - к разводным мостам ночного Петербурга
На катере - к разводным мостам ночного Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00

Описание водной прогулки

  • Стартуем на набережной Мойки у Юсуповского дворца.
  • Пройдём по Мойке мимо Новой Голландии и Мариинского театра в ночной подсветке.
  • По Зимней канавке проплывём под Эрмитажным мостом и ощутим близость к центру исторического Петербурга.
  • Выйдя в Неву, увидим Дворцовый мост, который поднимется, открывая путь большим судам. Рассмотрим силуэты Эрмитажа, Адмиралтейства и Петропавловской крепости.
  • Вы узнаете о том, как мосты стали неотъемлемой частью жизни Петербурга, какую роль они играли и продолжают играть в истории города.
  • Дойдём до Троицкого моста, пролёты которого также взлетят над Невой.
  • Увидим, как медленно поднимаются другие мосты, пропуская под собой корабли, и ощутим мощь инженерной мысли.
  • Через Крюков канал вернёмся на Мойку. По пути увидим ночную Коломну и Никольский морской собор.
  • Завершим прогулку под звуки мелодий и с настроением, которое останется с вами надолго.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги капитана и прогулка на комфортабельном катере. Живой гид или аудиогид на катере не предусмотрены.
  • На судне есть спасательные жилеты, перед прогулкой проводится инструктаж по технике безопасности. Имеются пледы и зонтики.
  • Маршрут может немного видоизменяться.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной реки Мойки или на канале Грибоедова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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