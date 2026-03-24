Парк "Белая руна", водопады Ахвеноски, крепость "Корела" и знаменитый каньон - из Петербурга
Мы покажем вам самое интересное в Карелии — и чуть-чуть больше. Вы побываете в парке «Рускеала» и рассмотрите знаменитый мрамор в оттенках «белых ночей». Окажетесь в декорациях фильма «А зори здесь тихие…» у водопадов Ахвеноски. Погуляете по крепости «Корела» и заглянете в гости к дружелюбным хаски в парке «Белая руна».
Описание экскурсии
6:45 — отправление от Казанского собора
7:15 — отправление от ст. м. «Проспект Просвещения»
8:30–8:50 — техническая остановка в Приозёрске
9:20–10:00 — крепость «Корела». Вы увидите знаменитый «яркий камень», сделаете эффектные фото и полюбуетесь видами из культового фильма «Брат»
12:00–12:40 — обед
13:20–14:00 — водопады Ахвенкоски. Одно из самых живописных мест Приладожья — природный оазис, где снимали фильм «А зори здесь тихие…». Вы не спеша прогуляетесь по благоустроенной территории, вдохнёте свежесть водяной пыли и насладитесь шумом воды
14:15–15:15 — парк «Белая руна». Вы отправитесь в гости к хаски пешком — по дороге, где с одной стороны шумит лес, а с другой расстилается бескрайнее поле. А в конце пути вас ждёт знакомство с самыми добрыми и пушистыми собаками на свете, обнимашки, игры и море фотографий на память
15:30–17:30 — горный парк «Рускеала» (Мраморный каньон). Это не просто красивое место, а единственный в России горный парк-музей под открытым небом. Вы прогуляетесь по тропам, задержитесь на обзорных точках и увидите знаменитый мрамор в оттенках «белых ночей» — нежно-серый, белоснежный, с голубоватым сиянием
19:30–19:50 — карельская рыбная лавка. В магазине форелевого хозяйства вы сможете попробовать аппетитную свежеприготовленную рыбу и, если захотите, купить форель, сига, икру
23:00 — прибытие в Петербург
Организационные детали
В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса, посещение фирменного магазина форелевого хозяйства, посещение питомника хаски
С вами будет один из гидов нашей команды
Дополнительные расходы
Вход в парк «Рускеала»: взрослые — 750 ₽, пенсионеры 60+ и студенты — 650 ₽, школьники (7+) — 550 ₽, детям до 7 лет бесплатно
По желанию:
Обед — от 600 ₽
Вход на экотропу с подвесными мостами: взрослые — 500 ₽ взрослые, пенсионеры, студенты, дети до 14 лет включительно —; 400 ₽
Вход на территорию крепости Корела-Кексгольм: взрослые 200 ₽, школьники от 16 до 18 лет и пенсионеры — 100 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный (Лайт)
3750 ₽
Пенсионеры/Школьники/Студенты (Лайт)
3650 ₽
Стандартный (Все включено)
5600 ₽
Пенсионеры/Школьники/Студенты (Все включено)
5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1374 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот.
Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый читать дальше
маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением.
Хотите отдохнуть от городской суеты? Поезжайте с нами! Глухие леса, зеркальные озёра, древние крепости и уютные этнодеревни — всё это ждёт вас в наших турах.
Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища.
Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!
