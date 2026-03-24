Мои заказы

Карельские хаски и мраморный мир Рускеалы

Парк "Белая руна", водопады Ахвеноски, крепость "Корела" и знаменитый каньон - из Петербурга
Мы покажем вам самое интересное в Карелии — и чуть-чуть больше. Вы побываете в парке «Рускеала» и рассмотрите знаменитый мрамор в оттенках «белых ночей». Окажетесь в декорациях фильма «А зори здесь тихие…» у водопадов Ахвеноски. Погуляете по крепости «Корела» и заглянете в гости к дружелюбным хаски в парке «Белая руна».
Карельские хаски и мраморный мир Рускеалы
Карельские хаски и мраморный мир Рускеалы
Карельские хаски и мраморный мир Рускеалы

Описание экскурсии

6:45 — отправление от Казанского собора

7:15 — отправление от ст. м. «Проспект Просвещения»

8:30–8:50 — техническая остановка в Приозёрске

9:20–10:00 — крепость «Корела». Вы увидите знаменитый «яркий камень», сделаете эффектные фото и полюбуетесь видами из культового фильма «Брат»

12:00–12:40 — обед

13:20–14:00 — водопады Ахвенкоски. Одно из самых живописных мест Приладожья — природный оазис, где снимали фильм «А зори здесь тихие…». Вы не спеша прогуляетесь по благоустроенной территории, вдохнёте свежесть водяной пыли и насладитесь шумом воды

14:15–15:15 — парк «Белая руна». Вы отправитесь в гости к хаски пешком — по дороге, где с одной стороны шумит лес, а с другой расстилается бескрайнее поле. А в конце пути вас ждёт знакомство с самыми добрыми и пушистыми собаками на свете, обнимашки, игры и море фотографий на память

15:30–17:30 — горный парк «Рускеала» (Мраморный каньон). Это не просто красивое место, а единственный в России горный парк-музей под открытым небом. Вы прогуляетесь по тропам, задержитесь на обзорных точках и увидите знаменитый мрамор в оттенках «белых ночей» — нежно-серый, белоснежный, с голубоватым сиянием

19:30–19:50 — карельская рыбная лавка. В магазине форелевого хозяйства вы сможете попробовать аппетитную свежеприготовленную рыбу и, если захотите, купить форель, сига, икру

23:00 — прибытие в Петербург

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса, посещение фирменного магазина форелевого хозяйства, посещение питомника хаски
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход в парк «Рускеала»: взрослые — 750 ₽, пенсионеры 60+ и студенты — 650 ₽, школьники (7+) — 550 ₽, детям до 7 лет бесплатно

По желанию:

  • Обед — от 600 ₽
  • Вход на экотропу с подвесными мостами: взрослые — 500 ₽ взрослые, пенсионеры, студенты, дети до 14 лет включительно —; 400 ₽
  • Полёт на троллее в горном парке (7+) — 2500 ₽
  • Экскурсия «Подземная Рускеала» (7+): взрослые — 2200 ₽, студенты — 1250 ₽, школьники — 900 ₽
  • Вход на территорию крепости Корела-Кексгольм: взрослые 200 ₽, школьники от 16 до 18 лет и пенсионеры — 100 ₽

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный (Лайт)3750 ₽
Пенсионеры/Школьники/Студенты (Лайт)3650 ₽
Стандартный (Все включено)5600 ₽
Пенсионеры/Школьники/Студенты (Все включено)5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1374 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
читать дальше

маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением. Хотите отдохнуть от городской суеты? Поезжайте с нами! Глухие леса, зеркальные озёра, древние крепости и уютные этнодеревни — всё это ждёт вас в наших турах. Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища. Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Карельские хаски и мраморный мир Рускеалы»

Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
На автобусе
16 часов
4717 отзывов
Групповая
Чудо Карельской природы - Мраморный каньон Рускеала
Начало: Площадь у Казанского собора
Расписание: согласно расписанию в календаре
2900 ₽ за человека
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и мраморный каньон Рускеала
Пешая
На автобусе
17 часов
-
41%
136 отзывов
Групповая
Знакомство с Карелией: хаски, олени, водопады и мраморный каньон Рускеала
Начало: Ул. Казанская, д. 2
Расписание: Среда, Суббота и Воскресенье в 7:00
2650 ₽4490 ₽ за человека
Из Петербурга - в горный парк «Рускеала», к крепости Корела и водопадам
На автобусе
В «Рускеалу» на ретропоезде
Автобусные
13 часов
40 отзывов
Групповая
Из Петербурга - в горный парк «Рускеала», к крепости Корела и водопадам
Пройти по лесным тропам к старинным штольням и полюбоваться бирюзовой водой мраморного каньона
Начало: У Казанского собора
Расписание: во вторник, среду, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
27 мар в 07:00
3050 ₽ за человека
Из Петербурга - в горный парк «Рускеала» и к водопадам (всё включено)
На автобусе
13 часов
1 отзыв
Групповая
Из Петербурга - в горный парк «Рускеала» и к водопадам (всё включено)
Провести день в мраморном каньоне, у северных водопадов и в старинных городах
Начало: На Невском проспекте или по предварительной записи...
Расписание: ежедневно в 06:45
Завтра в 06:45
28 мар в 06:45
7290 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге