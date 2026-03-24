Мы покажем вам самое интересное в Карелии — и чуть-чуть больше. Вы побываете в парке «Рускеала» и рассмотрите знаменитый мрамор в оттенках «белых ночей». Окажетесь в декорациях фильма «А зори здесь тихие…» у водопадов Ахвеноски. Погуляете по крепости «Корела» и заглянете в гости к дружелюбным хаски в парке «Белая руна».

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

6:45 — отправление от Казанского собора

7:15 — отправление от ст. м. «Проспект Просвещения»

8:30–8:50 — техническая остановка в Приозёрске

9:20–10:00 — крепость «Корела». Вы увидите знаменитый «яркий камень», сделаете эффектные фото и полюбуетесь видами из культового фильма «Брат»

12:00–12:40 — обед

13:20–14:00 — водопады Ахвенкоски. Одно из самых живописных мест Приладожья — природный оазис, где снимали фильм «А зори здесь тихие…». Вы не спеша прогуляетесь по благоустроенной территории, вдохнёте свежесть водяной пыли и насладитесь шумом воды

14:15–15:15 — парк «Белая руна». Вы отправитесь в гости к хаски пешком — по дороге, где с одной стороны шумит лес, а с другой расстилается бескрайнее поле. А в конце пути вас ждёт знакомство с самыми добрыми и пушистыми собаками на свете, обнимашки, игры и море фотографий на память

15:30–17:30 — горный парк «Рускеала» (Мраморный каньон). Это не просто красивое место, а единственный в России горный парк-музей под открытым небом. Вы прогуляетесь по тропам, задержитесь на обзорных точках и увидите знаменитый мрамор в оттенках «белых ночей» — нежно-серый, белоснежный, с голубоватым сиянием

19:30–19:50 — карельская рыбная лавка. В магазине форелевого хозяйства вы сможете попробовать аппетитную свежеприготовленную рыбу и, если захотите, купить форель, сига, икру

23:00 — прибытие в Петербург

Организационные детали

В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автобусе экскурсионного класса, посещение фирменного магазина форелевого хозяйства, посещение питомника хаски

С вами будет один из гидов нашей команды

Дополнительные расходы

Вход в парк «Рускеала»: взрослые — 750 ₽, пенсионеры 60+ и студенты — 650 ₽, школьники (7+) — 550 ₽, детям до 7 лет бесплатно

