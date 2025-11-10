Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Ваш корабль потерпел крушение и вы застряли на странной планете под названием Петроградка.



Чтобы вернуться домой, придётся разгадывать послания союзников и найти самый питательный элемент в этом секторе. Маршрут пройдёт через дворы, переулки и проспекты — загадочные точки этой части Млечного Пути. Готовы к экспедиции? Квест подходит для больших и маленьких существ!