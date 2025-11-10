Ваш корабль потерпел крушение и вы застряли на странной планете под названием Петроградка.
Чтобы вернуться домой, придётся разгадывать послания союзников и найти самый питательный элемент в этом секторе. Маршрут пройдёт через дворы, переулки и проспекты — загадочные точки этой части Млечного Пути. Готовы к экспедиции? Квест подходит для больших и маленьких существ!
Чтобы вернуться домой, придётся разгадывать послания союзников и найти самый питательный элемент в этом секторе. Маршрут пройдёт через дворы, переулки и проспекты — загадочные точки этой части Млечного Пути. Готовы к экспедиции? Квест подходит для больших и маленьких существ!
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание квеста
Добро пожаловать на альтернативную Петроградскую сторону! Решая задания квеста, вы посмотрите на город глазами инопланетного туриста: изучите странные детали, найдёте тайные проходы и закоулки. А в финале узнаете, где искать самую вкусную шаверму района.
Вы увидите:
- Офицерский и Съезжинский переулки
- Малый и Большой проспекты
- Улицы Красного курсанта, Благоева и Введенскую
- Австрийскую площадь
- Каменноостровский проспект и набережную Карповки
- И, конечно, легендарные дворы Петроградки
Организационные детали
- Вы можете решить задания за 2 часа, а можете гулять хоть целый день, делая паузы и внимательно вчитываясь в детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий. Инструкцию со ссылкой на приложение мы пришлём вам после бронирования
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести доступ для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 3412 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Петербурге «По следам Шерлока Холмса»
Погулять по Каменному острову и распутать загадочную историю - без сопровождения гида
Начало: На ул. Академика Крылова
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1000 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Легенды и были Петроградской стороны»
Распутать сюжет для магической газеты и прогуляться в районе «Горьковской» - без сопровождения гида
Начало: На Троицком мосту
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
810 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Петербурге «Сбежавший зоопарк на Петроградке»
Неспешно прогуляться по улочкам Петроградской стороны и внимательно разглядеть фасады зданий
Начало: На Петроградской стороне
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
900 ₽ за всё до 6 чел.