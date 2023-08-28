Посетить Морской собор, погулять по «Острову Фортов» и раскрыть тайны города
Из Петербурга на комфортабельном автобусе вы отправитесь в таинственный Кронштадт.
Побываете в самом большом морском соборе, построенном в Российской империи, и познакомитесь с попугаем Прошей из «Дома маяков».
Прогуляетесь по паркам, посмотрите на губернские дома и узнаете, почему в советское время этот город был закрытым.
Побываете в самом большом морском соборе, построенном в Российской империи, и познакомитесь с попугаем Прошей из «Дома маяков».
Прогуляетесь по паркам, посмотрите на губернские дома и узнаете, почему в советское время этот город был закрытым.
Ближайшие даты:
12
окт
окт
14
окт
окт
24
окт
окт
27
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вы посетите Морской Никольский собор — храм моряков. Зайдёте в музей «Дом маяков», где живет попугай Проша. Прогуляетесь по тематическому парку «Остров Фортов» и Петровскому парку, где на рейде стоят военные корабли. Услышите, почему Кронштадт был закрытым городом, въезд в который был разрешён только военным и их семьям.
Вы увидите самый старый маяк России, Дворец Меншикова и губернские дома, которым по 300 лет. Узнаете, что такое нулевая отметка Балтийского моря, как раньше готовили еду на кораблях, где Александр Попов изобрёл радио и где служил Иоанн Кронштадский — будущий небесный покровитель Петербурга.
Организационные детали
- Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter или, если группа небольшая, на другом комфортабельном транспорте
- Дополнительные расходы: билет в музей «Дом маяков» — 500 руб. /чел.
- Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Адмиралтейская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 165 туристов
Меня зовут Надежда, я лицензированный гид по Санкт-Петербургу и пригородам. В редкие минуты отдыха люблю прогуливаться по набережным и мостовым, рассматривать знакомые места и представлять, как все здесь было сотни лет назад. Каждый раз, когда ко мне приходят и приезжают путешественники, я волнуюсь как на своей первой экскурсии. Мне так хочется показать все великолепие того, что нас здесь окружает. Иногда мне кажется, что даже слова лишние — достаточно просто открыть глаза, и вы уже никогда не будете прежними. Вернувшись домой, в каком бы городе вы ни жили, вы увидите, как подъезды превращаются в парадные, а бордюры — в поребрики. Дороги облачаются в гранит, а огромные петергофские фонтаны бьют во всю силу прямо у ваших ворот!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алина
28 авг 2023
Надежда потрясающий гид и очень интересный собеседник. Так получилось, что на экскурсии я была одна, хотя я ожидала, что она будет групповой. Надежда очень интересно рассказывает про Кронштадт и Петербург в целом и даёт рекомендации насчёт других достопримечательностей города. Обязательно прислушаю к советам насчёт музеев и органных концертов.
Время пролетело незаметно:) буду обязательно рекомендовать Надежду и эту экскурсию друзьям и знакомым:)
Время пролетело незаметно:) буду обязательно рекомендовать Надежду и эту экскурсию друзьям и знакомым:)
М
Мария
13 авг 2023
Спасибо экскурсоводу Надежде, очень приятная девушка в общении! Приятный голос и грамотная речь. Гостеприимство на высшем уровне, экскурсия прошла эмоционально приятно и позитивно. Супер впечатления! Отдельное спасибо за экскурсию в музей Маяков! Хранитель музея знает все о маяках и очень интересно, познавательно о них рассказывает!
Н
Наталья
12 авг 2023
Экскурсия в Кронштадт с Надеждой оставила хорошее впечатление Хорошо организованная поезда в комфортабельном минивене.
Содержательные и интересные рассказы относительно истории и достопримечательностях Кронштадта помогли познакомиться с этим городом поближе. Есть стремление попутешествовать с Надеждой ещё.
Содержательные и интересные рассказы относительно истории и достопримечательностях Кронштадта помогли познакомиться с этим городом поближе. Есть стремление попутешествовать с Надеждой ещё.
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