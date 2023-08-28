Кронштадт: город маяков и моряков

Посетить Морской собор, погулять по «Острову Фортов» и раскрыть тайны города

5
3 отзыва
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Ответы на вопросы
Из Петербурга на комфортабельном автобусе вы отправитесь в таинственный Кронштадт.

Побываете в самом большом морском соборе, построенном в Российской империи, и познакомитесь с попугаем Прошей из «Дома маяков».

Прогуляетесь по паркам, посмотрите на губернские дома и узнаете, почему в советское время этот город был закрытым.
Кронштадт: город маяков и моряков
Кронштадт: город маяков и моряков
Кронштадт: город маяков и моряков
Кронштадт: город маяков и моряков
Кронштадт: город маяков и моряков
Кронштадт: город маяков и моряков
Кронштадт: город маяков и моряков
Кронштадт: город маяков и моряков
Кронштадт: город маяков и моряков
Кронштадт: город маяков и моряков
Кронштадт: город маяков и моряков
Кронштадт: город маяков и моряков
Кронштадт: город маяков и моряков
Ближайшие даты:
12
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Описание

Что вас ожидает

Вы посетите Морской Никольский собор — храм моряков. Зайдёте в музей «Дом маяков», где живет попугай Проша. Прогуляетесь по тематическому парку «Остров Фортов» и Петровскому парку, где на рейде стоят военные корабли. Услышите, почему Кронштадт был закрытым городом, въезд в который был разрешён только военным и их семьям.

Вы увидите самый старый маяк России, Дворец Меншикова и губернские дома, которым по 300 лет. Узнаете, что такое нулевая отметка Балтийского моря, как раньше готовили еду на кораблях, где Александр Попов изобрёл радио и где служил Иоанн Кронштадский — будущий небесный покровитель Петербурга.

Организационные детали

  • Поездка проходит на микроавтобусе Mercedes-Benz Sprinter или, если группа небольшая, на другом комфортабельном транспорте
  • Дополнительные расходы: билет в музей «Дом маяков» — 500 руб. /чел.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из моей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
28 авг 2023
Надежда потрясающий гид и очень интересный собеседник. Так получилось, что на экскурсии я была одна, хотя я ожидала, что она будет групповой. Надежда очень интересно рассказывает про Кронштадт и Петербург в целом и даёт рекомендации насчёт других достопримечательностей города. Обязательно прислушаю к советам насчёт музеев и органных концертов.
Время пролетело незаметно:) буду обязательно рекомендовать Надежду и эту экскурсию друзьям и знакомым:)
М
13 авг 2023
Спасибо экскурсоводу Надежде, очень приятная девушка в общении! Приятный голос и грамотная речь. Гостеприимство на высшем уровне, экскурсия прошла эмоционально приятно и позитивно. Супер впечатления! Отдельное спасибо за экскурсию в музей Маяков! Хранитель музея знает все о маяках и очень интересно, познавательно о них рассказывает!
Спасибо экскурсоводу Надежде, очень приятная девушка в общении! Приятный голос и грамотная речь. Гостеприимство на высшемСпасибо экскурсоводу Надежде, очень приятная девушка в общении! Приятный голос и грамотная речь. Гостеприимство на высшемСпасибо экскурсоводу Надежде, очень приятная девушка в общении! Приятный голос и грамотная речь. Гостеприимство на высшемСпасибо экскурсоводу Надежде, очень приятная девушка в общении! Приятный голос и грамотная речь. Гостеприимство на высшем
Н
12 авг 2023
Экскурсия в Кронштадт с Надеждой оставила хорошее впечатление Хорошо организованная поезда в комфортабельном минивене.
Содержательные и интересные рассказы относительно истории и достопримечательностях Кронштадта помогли познакомиться с этим городом поближе. Есть стремление попутешествовать с Надеждой ещё.

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