Из Петербурга на комфортабельном автобусе вы отправитесь в таинственный Кронштадт. Побываете в самом большом морском соборе, построенном в Российской империи, и познакомитесь с попугаем Прошей из «Дома маяков». Прогуляетесь по паркам, посмотрите на губернские дома и узнаете, почему в советское время этот город был закрытым.

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Описание

Что вас ожидает

Вы посетите Морской Никольский собор — храм моряков. Зайдёте в музей «Дом маяков», где живет попугай Проша. Прогуляетесь по тематическому парку «Остров Фортов» и Петровскому парку, где на рейде стоят военные корабли. Услышите, почему Кронштадт был закрытым городом, въезд в который был разрешён только военным и их семьям.

Вы увидите самый старый маяк России, Дворец Меншикова и губернские дома, которым по 300 лет. Узнаете, что такое нулевая отметка Балтийского моря, как раньше готовили еду на кораблях, где Александр Попов изобрёл радио и где служил Иоанн Кронштадский — будущий небесный покровитель Петербурга.

Организационные детали