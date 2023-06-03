Кронштадт в мини-группе на комфортабельном автомобиле

Собрать коллекцию морских историй на прогулке по главным достопримечательностям города

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
В Кронштадте всё так или иначе связано с морем и наукой. Эти сферы знакомы мне не понаслышке: мой муж — капитан дальнего плавания. Я познакомлю вас с городом, который называют памятником русскому флоту. Погружу в мир оборонительных сооружений, стратегий и тактик. Научу заковыристым словечкам из морского жаргона и объясню, как они возникли и где применяются.
Кронштадт в мини-группе на комфортабельном автомобиле
Кронштадт в мини-группе на комфортабельном автомобиле
Кронштадт в мини-группе на комфортабельном автомобиле
Кронштадт в мини-группе на комфортабельном автомобиле
Кронштадт в мини-группе на комфортабельном автомобиле
Кронштадт в мини-группе на комфортабельном автомобиле
Кронштадт в мини-группе на комфортабельном автомобиле
Кронштадт в мини-группе на комфортабельном автомобиле
Кронштадт в мини-группе на комфортабельном автомобиле
Кронштадт в мини-группе на комфортабельном автомобиле
Кронштадт в мини-группе на комфортабельном автомобиле
Кронштадт в мини-группе на комфортабельном автомобиле
Кронштадт в мини-группе на комфортабельном автомобиле
Кронштадт в мини-группе на комфортабельном автомобиле
Ближайшие даты:
3
июн
4
июн
11
июн
17
июн
18
июн
23
июн
8
июл
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Трассовая экскурсия

По пути из Петербурга на комфортабельном 6-местном автомобиле вам откроются головокружительные панорамы города и Финского залива. Поговорим про форты – большие и маленькие, Северные и Южные, морские и береговые. Вспомним самые разрушительные наводнения и обсудим, как удалось защититься от них.

Обзорная программа

На экскурсии по Кронштадту я расскажу, как и зачем на безлюдном острове появился город и в чем его уникальность. Разберёмся, почему на его гербе изображён котелок и при чём здесь пушкинский остров Буян. Нам встретятся уникальные сооружения:

  • док Петра Первого
  • футшток для измерения уровня моря
  • памятник рыбке, спасшей от голода тысячи людей

Парк «Остров фортов»

Это первый и самый большой парк в стране, посвящённый военно-морскому флоту.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Невский Проспект / Гостиный двор
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Санкт-Петербурга

Групповые
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
Кронштадт
Водные развлечения
Обзорные

Похожие туры из Санкт-Петербурга

Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
6 часов
4 отзыва
Кронштадт и парк Остров фортов на автобусе
Посетить знаменитый город-порт и современный парк, посвящённый военно-морскому флоту
в районе м. Площадь Восстания
Сегодня
Завтра
2 июня
3 июня
2 000 за человека
Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
7 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия в Кронштадт из Петербурга в мини-группе
Отправиться в город-колыбель морской славы России и пройти по следам моряков и первооткрывателей
на Площади Искусств
3 июня
4 июня
5 июня
6 июня
3 500 за человека
Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
1023 отзыва
Кронштадт - Никольский (Морской) собор и Петровский док
Невский просп. , 35
Сегодня
Завтра
2 июня
3 июня
1 400 за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ