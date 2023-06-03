В Кронштадте всё так или иначе связано с морем и наукой. Эти сферы знакомы мне не понаслышке: мой муж — капитан дальнего плавания. Я познакомлю вас с городом, который называют памятником русскому флоту. Погружу в мир оборонительных сооружений, стратегий и тактик. Научу заковыристым словечкам из морского жаргона и объясню, как они возникли и где применяются.

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Описание

Что вас ожидает

Трассовая экскурсия

По пути из Петербурга на комфортабельном 6-местном автомобиле вам откроются головокружительные панорамы города и Финского залива. Поговорим про форты – большие и маленькие, Северные и Южные, морские и береговые. Вспомним самые разрушительные наводнения и обсудим, как удалось защититься от них.

Обзорная программа

На экскурсии по Кронштадту я расскажу, как и зачем на безлюдном острове появился город и в чем его уникальность. Разберёмся, почему на его гербе изображён котелок и при чём здесь пушкинский остров Буян. Нам встретятся уникальные сооружения:

док Петра Первого

футшток для измерения уровня моря

памятник рыбке, спасшей от голода тысячи людей

Парк «Остров фортов»

Это первый и самый большой парк в стране, посвящённый военно-морскому флоту.