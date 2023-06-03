Собрать коллекцию морских историй на прогулке по главным достопримечательностям города
В Кронштадте всё так или иначе связано с морем и наукой. Эти сферы знакомы мне не понаслышке: мой муж — капитан дальнего плавания. Я познакомлю вас с городом, который называют памятником русскому флоту. Погружу в мир оборонительных сооружений, стратегий и тактик. Научу заковыристым словечкам из морского жаргона и объясню, как они возникли и где применяются.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Трассовая экскурсия
По пути из Петербурга на комфортабельном 6-местном автомобиле вам откроются головокружительные панорамы города и Финского залива. Поговорим про форты – большие и маленькие, Северные и Южные, морские и береговые. Вспомним самые разрушительные наводнения и обсудим, как удалось защититься от них.
Обзорная программа
На экскурсии по Кронштадту я расскажу, как и зачем на безлюдном острове появился город и в чем его уникальность. Разберёмся, почему на его гербе изображён котелок и при чём здесь пушкинский остров Буян. Нам встретятся уникальные сооружения:
- док Петра Первого
- футшток для измерения уровня моря
- памятник рыбке, спасшей от голода тысячи людей
Парк «Остров фортов»
Это первый и самый большой парк в стране, посвящённый военно-морскому флоту.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Невский Проспект / Гостиный двор
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Светлана, я - профессиональный экскурсовод. Живу в Петербурге, влюблена в Петровские творения. Поделюсь своей любовью с вами, и расскажу с душой про Петербург и Кронштадт. Буду рада и семьям с детьми. Как многодетная мама трех подростков, используя индивидуальный подход к детям, смогу найти общий язык и увлечь на экскурсии.
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